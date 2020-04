„Durchschlagender Erfolg“ im Tunnel: Nord- und Süd-Abschnitt der Westtangente jetzt vereint 

Es war ein „durchschlagender Erfolg“: Nord- und Süd-Abschnitt der Freisinger Westtangente sind nun verein. Zudem konnte in der Betonsohle die letzte Lücke geschlossen werden. Das sind zwei Meilensteile.

Freising – Unter normalen Umständen wäre im vergangenen Monat auf der Tunnelbaustelle für den Neubau der Freisinger Westtangente gleich zwei Mal groß gefeiert worden. Denn Mitte März wurde der Durchschlag vom nördlichen zum südlichen Tunnelabschnitt vollbracht und damit eine durchgehende Verbindung hergestellt. Zudem konnte in der vergangenen Woche in der Betonsohle die letzte Lücke geschlossen werden, wie Stadtpressesprecherin Christl Steinhart meldet. Mit diesen beiden Meilensteinen sind nahezu alle technischen, geologischen und hydrogeologischen Maßnahmen am Tunnel Vötting trotz Einschränkungen wegen der Corona-Krise erfolgreich gemeistert.

Schnittstelle offen

Vor zwei Jahren begeisterten sich Tausende Schaulustige beim „Tag der offenen Tunnelbaustelle“ an dem Guckloch am Ende des bergmännischen Tunnels mit Blick auf das Schachtbauwerk an der Giggenhauser Straße, an das sich der Abschnitt in Deckelbauweise anschließt. Diese Schnittstelle zwischen den beiden Röhren ist seit dem 17. März offen: Die Mineure durchbrachen die Wand und stellten im Bereich der Deckelbauweise, unmittelbar unter der Moosach, die Verbindung im Tunnel zwischen Nord und Süd her. Statt eines Fests anlässlich des Durchschlags, zu dem auch die Nachbarschaft gebeten worden wäre, spendeten Franz Piller, Projektleiter der Stadt Freising für die Westtangente, und Martin Bullinger, Leiter der Bauüberwachung (Ingenieurbüro edr) den Arbeitern anerkennenden Applaus.

Tunnelsohle fertig

Auch das zweite bedeutsame Ereignis am 16. April konnte Corona-bedingt nicht gefeiert werden – erhielt allerdings prominenten Besuch: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher verfolgte mit großem Interesse, als die letzte Sprießplatte im Tunnel hergestellt wurde. Sprießplatten sind (horizontal eingebaute) Betonplatten und fungieren als Aussteifung der gegenüberliegenden Bohrpfähle. Innerhalb von 45 Minuten transportierten drei Betonmischer insgesamt 17,5 Kubikmeter Beton herbei, die nach und nach eingefüllt wurden. Mit dieser letzten Sprießplatte verfügt der 700 Meter lange Tunnel über eine durchgängige Sohle.

Die Zukunft

Nicht nur die Aushub-Arbeiten sind nunmehr abgeschlossen: Die Fortschritte beim Tunnelbau sind deutlich sichtbar, und die erschwerten Umstände haben bislang zu keinen kritischen Terminverschiebungen geführt. In den kommenden Wochen werden noch die letzten Tunnelsohlen und die anliegenden Wandabschnitte betoniert. Im Anschluss stehen der Einbau der Notgehwege und der Löschwasser- sowie Entwässerungsleitungen auf dem Programm.

Mit der Fertigstellung der reinen Ingenieurbauarbeiten ist bis zum Herbst zu rechnen. Es folgt dann etwa ab Spätherbst die „technische Ausstattung“ (Beleuchtung, Belüftung, Beschilderung), die einschließlich eines Probebetriebs rund ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 schließen sich die Straßenbau- und Asphaltierungsarbeiten an.

Freigabe Am Mitterfeld

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie führen aber auch, abhängig von den Gewerken, zu Verzögerungen – insbesondere bei den Spartenverlegungen. Davon betroffen ist die Straße Am Mitterfeld. Steinhart: „Die Stadt wird alles daransetzen, dass die Straße nach den Sommerferien für den Verkehr freigegeben werden kann. Bis soll auch die Wiederherstellung der Giggenhauser Straße fertig sein.

Lesen Sie auch:Wegen den Kosten für die Westtangente flogen im Freisinger Stadtrat die Fetzen