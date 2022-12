Einem Weihnachtsgeheimnis auf der Spur: Wie der Christbaum auf den Freisinger Marienplatz kam

Mit einem kleinen Baukran wurde im Jahr 1965 der Freisinger Christbaum am Freisinger Marienplatz in die Höhe gezogen. Der war zuvor per Bulldog angeliefert worden. © Stadtarchiv Freising

Ein Christbaum auf dem Freisinger Marienplatz? Das hat der Stadtrat 1927 noch rigoros abgelehnt. Erst später wurde die heutige Tradition zum Leben erweckt.

Freising – Vom Gefühl her steht der große Christbaum am Freisinger Marienplatz eigentlich schon immer und ewig. Er ist schlichtweg nicht mehr wegzudenken aus der vorweihnachtlichen Zeit der Domstadt, mit seinen funkelnden Kerzen, die wiederum alljährlich für leuchtende Kinderaugen sorgen. Bei der Recherche des FT stellte sich allerdings rasch heraus, dass die Tradition, einen mächtigen Tannenbaum vor dem Rathaus aufzustellen, gar nicht mal so weit zurückreicht wie vielleicht von vielen gedacht – und das obwohl die erste Anfrage im Rathaus dazu bereits 1927 auf dem Tisch gelegen war.

Die erste Anfrage wird vom Stadtrat abgeschmettert

Die erste dokumentierte Anfrage an den Freisinger Stadtrat zum Thema Christbaum am Marienplatz ist nämlich datiert auf den 16. Dezember 1927 und könnte laut Florian Notter vom Stadtarchiv Freising durchaus eine Reaktion auf kleinere Weihnachtsbäume vor einzelnen Geschäften gewesen sein, was damals scheinbar in Mode gekommen war.

Die Antwort des Verwaltungsausschusses kam spät, nämlich erst am 29. Dezember – und diese fiel alles andere als positiv aus. Ein öffentlich Christbaum, so die Argumentation des Ausschusses, würde den „schönen Gedanken und Brauch, einen Weihnachtsbaum in der Familie aufzustellen, profanieren“. Zudem würde ein am Marienplatz aufgestellter Baum „nach den Erfahrungen des Stadtrats Anlass zu allem möglichen Unfug geben“. Was genau damit die Räte meinten, ist nicht mehr herauszufinden, möglicherweise erklärt diese Angst aber nebenbei den langjährigen Brauch, den Freisinger Baum mit einem umgreifenden Holzzaun zu sichern.

1949 ist der Christbaum am Marienplatz nur eine Randnotiz

Mit dieser ganz deutlichen Absage war das Thema Marienplatz-Christbaum erst mal längere Zeit vom Tisch, denn auch während der Zeit des Nationalsozialismus gab es dort keinen großen Christbaum.

Lange Jahre wurde die Tanne am Marienplatz (hier eine Aufnahme von 1955) von einem kleinen Holzzaun umgeben – als Schutz vor Vandalismus. © Hermann Hauptmann

Eine große Sache schien die Einführung eines zentralen Christbaums am Marienplatz dann aber dennoch nicht gewesen zu sein: 1949 etwa erwähnte das Freisinger Tagblatt nur in einer winzigen Randnotiz nur, dass der Baum aus dem Vorjahr eher „windig“ gewesen und der diesjährige viel schöner sei. Die gesamte Recherche im Stadtarchiv Freising legt trotz fehlender Nachricht eines nahe: Die erste Christbaum, so wie wir ihn heute kennen, wurde vermutlich ohne großen Medienrummel 1947 in die Höhe gehievt – also genau vor 75 Jahren.

Einige Freisinger „lächeln mitleidig“ über Weihnachtsbeleuchtung

Ein weiterer Fund im Stadtarchiv zum Thema moderner Weihnachtlichterglanz: 1949 wurden über der Ziegelgasse erstmalig in der ganzen Stadt Tannengirlanden mit elektrischer Beleuchtung gespannt, um die Freisinger für einen Einkaufsbummel zu animieren. Dazu schrieb damals das FT: „Zweifellos hat die sonst recht mangelhaft beleuchtete Straße dadurch viel gewonnen – sie wird von einer Nebelgasse zu seiner Geschäftsstraße.“ Diese neue Art der „Geschäftswerbung“, so wurde der Leser aufgeklärt, sei aber keine Freisinger Erfindung, sondern stamme aus Schweden.

Wenngleich einige Freisinger damals über die Weihnachtsbeleuchtung „mitleidig gelächelt“ haben sollen, plädierte das FT für eine Akzeptanz der neu eingeführten Illumination: „Wir sind doch eine fortschrittliche Stadt!“ Was aber deutlich wurde im Blättern der alten Zeitungsausgaben: Christbäume wurden nicht schon Wochen zuvor gekauft, sondern kurz vor knapp, wie ein FT-Bericht vom 22. Dezember 1949 beweist.

Für Christbaum werden „narrische Preise“ verlangt

Beim Bodensteiner-Wirt sei das Geschäft mit den Tannen und Fichten laut dem Reporter anfänglich nur „mäßig“ ins Laufen gekommen, allerdings habe der Verkauf dann wohl enorm an Fahrt aufgenommen – wenngleich scheinbar „narrische Preise“ verlangt worden seien.

Heuer erstrahlt der Christbaum erstmals mit neuer technologie: 3600 neue LED-Lämpchen sorgen für energiesparenden Lichterglanz. © Lehmann

Für die Nachwelt erhalten hat der Journalist dann einige der markantesten Aussprüche von Freisingern beim „Herausangeln“ des richtigen Baums: „Für die Werktag tut er´s schon, und am Sonntag schaun´wir weg“, „Des is ja a Glump, der Baam, der is ja gelb wie ein Kanari!“ oder „I hob mir einen einseitig´n gnomma, der kost weniger“.

Apropos Christbaum: Auch schon damals gab es den Brauch der sogenannten Christbaumversteigerungen, der allerdings nicht bei jedem gut ankam, wie die Befragung unter der Schlagzeile „Der Weihnachtsbaum gerupft wie eine Gans“ eines Vereinsmitglieds, der scheinbar seinen Namen nicht nennen wollte, ergibt: „Freilich ist jeder Verein irgendwie darauf angewiesen, dass er seine Kasse auffüllt, aber das lässt sich auch auf andere Weise machen: Mit einem christlichen Fest soll man einfach ned schachern!“

Übrigens: Für eine ganz besondere vorweihnachtliche Überraschung sorgte 1950 ein Märchenspiel mit den „kleinen, größeren und großen Töchtern und Söhnen Freisings“ im Asamtheater, das in der Nikolaus-Ausgabe der Heimatzeitung seine Nachbesprechung fand – und zwar „Peterchens Mondfahrt“. Unter den rund 40 Mitwirkenden dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit nämlich der spätere Kultschauspieler Karl Obermayr befunden haben, wie es bereits in der Obermayr-Biographie (2020) von Roland Ernst angedeutet wird.

Damals wurde allerdings kein Hinweis auf die Aufführung in Freising gefunden – beim Suchen nach dem Geheimnis des Christbaums am Marienplatz wurde jetzt der Reporter fündig. Wenn das mal kein Weihnachtswunder ist. (Richard Lorenz)