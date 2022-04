Wie könnte sich Freising bis 2040 entwickeln? Lokale Arbeitsgruppen entwickeln Zukunftsstrategie

Vier Themenfelder

Kommunen und andere Mitglieder der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) Mittlere Isarregion haben sich in Freising getroffen, um Strategien für die Zukunft der Region zu entwickeln.

Freising – Vor zwei Monaten hatte man sich noch virtuell getroffen. Am Freitag nun saßen Vertreter der in der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) Mittlere Isarregion beteiligten Kommunen und Verbände live im Sitzungssaal des Freisinger Rathauses, um eine Entwicklungsstrategie für die kommende Leader-Förderperiode von 2023 bis 2027 zu erarbeiten.

Wirtschaft, Umwelt, Versorgung und Gesellschaft hatte man vor zwei Monaten als die Themenfelder ausgemacht, auf denen sich die Projekte bewegen sollen, für die man Fördermittel aus Leader beziehen möchte. Daran hatte sich jeweils eine sogenannte SWOT-Analyse angeschlossen, die jeweils die Stärken und Schwächen, die Chancen und Risiken der vier Themen herausgearbeitet hatte. Und man hatte vor zwei Monaten beschlossen, die Gemeinden Zolling, Eching und Wartenberg mit in die LAG aufzunehmen, was, so legte LAG-Manager Hans-Hinrich Huss dar, die Fläche der LAG Mittlere Isarregion von derzeit 364 auf 480 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl von derzeit rund 102 000 auf dann 127 000 steigere.

+ Galerie erfolgreicher Projekte: Vor dem Eingang in den Sitzungssaal wurden auf Tafeln Maßnahmen präsentiert, die bereits mit Leader-Fördermitteln umgesetzt wurden. © Beschorner

Wie am Freitag deutlich wurde, will man allerdings an der bestehenden und bewährten Struktur der LAG mit Mitgliederversammlung, Vorstand, Lenkungsausschuss, Fachbeirat, LG-Management und den jeweils zugeteilten Aufgaben und Befugnissen nichts ändern. Immerhin, so war man sich einig, habe sich diese Struktur bewährt, schließlich seien in den vergangenen 20 Jahren rund 90 Projekte realisiert worden mit einer Gesamtinvestitionssumme von 30 Millionen Euro und einer Leader-Fördersumme von 11,5 Millionen Euro. Auf Anregung der Mitglieder will man lediglich versuchen, den Kreisjugendring und Vertreter von Sportvereinen für die LAG zu gewinnen, will dazu in die Mitgliederwerbung einsteigen, vielleicht einen Ideentag organisieren und thematisch die Bereiche Jugend und Sport erschließen, wie es LAG-Vorsitzender und Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher zusammenfasste.

Visionen für die Region

Sozusagen „Schritt für Schritt zurück“, wie es Thomas Kästle, der Moderator des Workshops, am Freitag formulierte, startete man dann damit, dass die Mitglieder ihre Vision der Region im Jahre 2040 beschreiben sollten: Eschenbacher wünschte sich beispielsweise, dass Landwirtschaft und Photovoltaik keine Gegner mehr seien, sondern etwa mit Agri-PV die im Landkreis beschlossene Klimawende bis 2035 gemeinsam geschafft worden sei. Zollings Vize-Bürgermeister Gottfried Glatt setzt da auf PV-Anlagen auf künftig zu überdachenden Parkflächen. Barbara Berger, die Geschäftsführerin der Bildungsregion Freising, wünschte sich, dass alle Landkreisbürger durch ihr Wissen befähigt seien, „sich in allen Lebensphasen nachhaltig zu verhalten“.

Sonja Ziesak, Vorsitzende von StadtTeilAuto Freising, „möchte erleben, dass Straßen zurückgebaut werden“ – auch wenn das eine „radikale“ Forderung sei. Da kam der Wunsch des OB, dass es 2040 an jeder Bundes-, Staats- und Kreisstraße einen Radweg gebe, gerade recht. Und während Matthias Maino, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, den Artenschutz nannte, stellte sich Huss für 2040 vor, dass jede Ortschaft im LAG-Gebiet eine Art kleines Kulturzentrum besitze.

So geht es weiter

Auf der Basis, dass Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinweg wichtig ist und dass auch privates und bürgerschaftliches Engagement gefördert werden soll, wird nun eine Entwicklungsstrategie formuliert, die dann im Juni den LAG-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt wird. Bis 15. Juli muss sie beim Landwirtschaftsministerium eingereicht werden, bis Herbst erfolgt die Auswahl der LAG’s, die ab 2023 in den Genuss von Leader-Fördermitteln kommen.

Erst dann wird man einzelne Projekte endgültig definieren, wobei das „Pfarrheim plus“ in Massenhausen und der Barockstadel in Marzling schon mehrfach als Aspiranten genannt wurden. Für Eschenbacher sind sowohl der Prozess als auch die interkommunale Zusammenarbeit und die interessanten Projekte auf jeden Fall den Einsatz und die Arbeit wert.

