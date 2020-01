Könige auf Reisen: Wie sich der Sternsinger-Brauch über die Jahrhunderte entwickelt hat

Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus, singen Lieder und bitten um Gaben. Woher dieser Brauch kommt, wie alt er in Freising ist und wie er sich entwickelt hat, davon berichtet Freisings Heimat- und Kulturpfleger.

Landkreis – Dieser Tage ziehen weltweit die Sternsinger von Haus zu Haus, stimmen ihre Lieder an und erbitten freundlich Gaben. Woher dieser Brauch kommt und wie er sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, davon berichtet Freisings Heimat- und Kulturpfleger Bernd Feiler.

Von Königen zu Bittstellern

Feierlich führen die Könige einen Stern mit sich, der an jene Himmelserscheinung erinnert, die einst den Magiern aus dem Morgenland den Weg zur Krippe Jesu gewiesen hat. Das berichtet zumindest der Evangelist Matthäus, der allerdings noch nichts von drei bekrönten Fürsten namens Kaspar, Melchior und Balthasar wusste. Bereits in der Spätantike war aus den Magiern ein königliches Dreigespann geworden, erst im sechsten Jahrhundert nach Christus setzten sich ihre Namen durch.

+ Gruppenfoto in St. Jakob: die Sternsinger aus Vötting in den 80er Jahren. © Siegfried Martin

Woher kommt aber der Brauch, dass junge Menschen, bunt verkleidet und geschminkt, singend von Haus zu Haus ziehen, um Geschenke zu erheischen? Und wie wurden aus den wohlhabenden Besuchern, die den Heiland mit Gold, Weihrauch und Myrrhe bedachten, königliche Bittsteller?

Vom frommen Spiel zum Straßentheater

Am Anfang standen wohl die Dreikönigsspiele, eine Form des mittelalterlichen Weihnachtsspiels, das die Liturgie der Kirche bereicherte. Das Fragment eines gesungenen Dreikönigsspiels aus Freising findet sich in einer Handschrift des 9. Jahrhunderts, die in der Bayerischen Staatsbibliothek München verwahrt wird. Sollte das nachträglich eingefügte Pergamentblatt so alt sein wie der restliche Band, wäre dies das älteste erhaltene Dreikönigsspiel im deutschsprachigen Raum.

Erst ab dem 16. Jahrhundert häufen sich Hinweise auf kostümierte Sternsinger, die von Haus zu Haus zogen. In Deutschland erschienen ihre Lieder als Handschriften oder Druck-Erzeugnisse. Relativ schnell verbreitet sich diese Form des Dreikönigssingens in ganz Europa. Nicht immer war es jedoch fromme Andacht, sondern pure Not, die die Sternsinger antrieb. Die ersungenen Naturalien und Münzen sicherten das Überleben verschiedener Bevölkerungsgruppen, die aus Bettlern, beschäftigungslosen Handwerkern, ehemaligen Soldaten und Schülern bestanden. Heterogen waren die Scharen der Sternsinger und dissonant der Klang ihrer Stimmen. So blieben vernichtende Urteile nicht aus. „Ain ibls gesang“ notierte der Zellerar des Klosters Ettal 1578 nach dem Besuch eines Sternsingerensembles in sein Rechnungsbuch.

+ „Christus mansionem benedicat“ (C+M+B) wird mit Kreide an die Haus- und Wohnungstüren geschrieben. © Siegfried Martin

Zwischen Missfallen und Wohlwollen

Von Anfang an stand die Obrigkeit dem Brauch zwiespältig gegenüber: Aggressives Ansingen, Hausfriedensbruch und Raufereien zwischen konkurrierenden Sängerformationen führten zu restriktiven Maßnahmen. In der Pfalz verbot 1582 Kurfürst Ludwig VI. das Dreikönigssingen, nur arme Schüler durften sich weiterhin mit frommen Liedern ein Almosen verdienen.

In der geistlichen Stadt Freising hingegen erfreuten sich im 17. Jahrhundert die Heiligen Drei Könige der Wertschätzung des Klerus. Am Abend des Dreikönigstages erschienen Kaspar, Melchior und Balthasar hoch zu Ross mit großem Gefolge in der fürstbischöflichen Residenz, um vor dem Bischof ihre Gesänge anzustimmen. Bis ins frühe 18. Jahrhundert sind die festlichen Auftritte der reitenden Könige in Freising belegt.

Mit der Aufklärung verbreitete sich die Skepsis gegenüber derartigen Spektakeln. Fürstbischof Ludwig Joseph von Welden unterband 1784 in Freising den „lärmenden Gesang“ der Könige, die nach ihren Auftritten die eingesammelten Almosen in den Wirtshäusern vertranken. Boshaftes berichtete ein anonymer Verfasser über das Freisinger Sternsingen im Jahr 1800. Sie sangen demnach „ein jämmerlich Lied von der Geburt Christi“, um dann Geld, Semmeln und vor allem Bier einzusammeln.

Alter Brauch neu belebt

Damit war zunächst Schluss mit dem Sternsingen, die Romantik läutete allerdings eine Renaissance des Brauchs ein. Überall entstanden neue Dreikönigslieder, die von guten Sängern vorgetragen wurden. Für Freising, Zolling und Oberhummel sind die Texte dieser Gesänge überliefert. In den 1860er Jahren zogen in den Dreikönigsnächten die Zollinger Ministranten nach der Vesper durch den Ort und erbaten mit ihren Klopfliedern Brot, Käse, Würste und Süßigkeiten. Die Ausbeute wurde am nächsten Tag mit den bedürftigen Kindern des Dorfes geteilt.

Sternsinger im Dienste der Bedürftigen

Die Auswüchse und der Missbrauch des Sternsingens gehörten damit scheinbar der Vergangenheit an. Und seit 60 Jahren horten die Sternsinger endgültig nicht mehr für den eigenen Bedarf, sondern ausschließlich für andere Bedürftige.

Seit 1959 organisiert nämlich das Kindermissionswerk der katholischen Kirche die Aktion Dreikönigssingen. Kinder und Jugendliche sammeln Spenden für Hilfsprojekte in der ganzen Welt. Auch im Landkreis Freising beteiligen sich wieder zahlreiche junge Leute an der diesjährigen Sternsingeraktion. ft

