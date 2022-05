100 Jahre alt und doch sehr vital: d‘Wildschützen aus Freising feiern großes Jubiläum

Teilen

Sie sind stolz auf das Jubiläum: D‘Wildschützen Freising-Neustift in ihren festlichen Trachten freuen sich schon auf ihren Festtag am 22. Mai. © Verein

D‘Wildschützen Freising-Neustift feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Die Mitglieder blicken auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück.

Freising – D’Wildschützen Freising-Neustift e.V. feiern im Jahr 2022 ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest am Sonntag, 22. Mai. „Trotz hohen Alters ist die Schützengesellschaft noch immer sehr vital und gemäß dem Vereinsnamen manchmal recht individuell und wild. Das zeigt sie regelmäßig bei den Schießveranstaltungen und den Vereinsfesten“, betont 1. Schützenmeister Georg Riedl.

Die Chronik

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wurde vom Chronisten der Schützengesellschaft, Rudolf Riedl, eine sehr umfangreiche Chronik von der Anfangszeit bis heute für die Wildschützen erstellt. Akribisch hat er in vielen Stunden jeden Zeitungsartikel, jedes Foto und alle vereinsinternen Schriftstücke erfasst und ausgewertet. Somit kann man jetzt unter anderem nachlesen, dass im Oktober 1922 die Schützengesellschaft D’Wildschützen von 13 Bürgern im Neustifter Bergwirt gegründet wurde. Der Vereinsname war schnell gefunden, bestand doch bei einigen der Gründungsmitglieder eine enge Verbindung zur Natur und „ein gewisser Hang zum Jagen“ – was allerdings nie von den Behörden bewiesen werden konnte, heißt es vom Verein.

Die Geselligkeit

Neben dem Schießsport war und ist immer die Geselligkeit ein Hauptfaktor des Schützenlebens. So gründete Josef Kaiser, dessen Sohn Erwin und Enkel Erwin heute noch Mitglieder im Verein sind, 1924 die D’Wildschützen-Schützenkapelle. Fortan spielten sie bei allen Veranstaltungen auf, und bezahlt wurden sie mit Brotzeitgutscheinen. Die von Josef Kaiser komponierten Schützenmärsche „Neustifter Schützenmarsch“ und „Wildschützenmarsch“ wurden auf der Jubiläums-CD „50 Jahre Bayer. Sportschützenbund“ im November 1999 aufgezeichnet.

Die Königskette

Im Jahr 1926 schaffte man sich eine Schützenkönigskette an und zwei Jahre später eine Fahne. Das wurde im gleichen Jahr, 1928, mit einer großen Fahnenweihe festlich gefeiert. Damals übernahm die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft von 1866 Neustift die Patenschaft. Darüber hinaus waren noch weitere 24 Vereine beim Fest dabei.

1930 waren die Wildschützen Pate bei der Fahnenweihe der Buren-Schützen in Erding, zeigt ein Blick die Chronik. Weitere Patenschaften übernahm man 1954 bei den Fahnenweihen des Schützenvereins Hubertus Helfenbrunn und des Schützenvereins Edelweiß Hohenbachern.

Die Frauenquote

An nahezu allen Fahnenweihen, Gründungsfesten und Gauschießen im Sportschützengau Freising, dessen Gründungsmitglied D’Wildschützen 1925 waren, beteiligte man sich und nimmt noch immer an diesen Veranstaltungen und Schießen teil. Hierfür in großem Maße ausschlaggebend sind die Frauen im Verein. Bereits 1964 – und damit als einer der ersten Schützenvereine im Landkreis – wurden Frauen in die Schützengesellschaft aufgenommen. Der 1. Schützen meister sagt dazu: „Frauen sind heute als aktive Schützinnen, Funktionäre oder fleißige Helferinnen in den Vereinen nicht mehr wegzudenken.“

Der Kraftakt

Ein wahrer Kraftakt war 1972 die Ausrichtung des Gauschießens in der Luitpoldhalle in Freising. Damals nahmen 815 Schützinnen und Schützen der Gaue Freising und Massenhausen teil.

Die aktuelle Vorstandschaft im Festmodus (v. l.): 2. Schützenmeister Herbert Loos, 2. Schatzmeisterin Rosi Riedl, Schriftführerin Maria Thalhammer, Jugendleiterin Sandra Eder, Sportleiter Erwin Kaiser jun., 1. Schützenmeister Georg Riedl, Schatzmeisterin und Schützenkönigin Inge Sittenauer, Ehrenschützenmeister Jakob Eder, Fähnrich Max Sittenauer und 2. Schriftführerin Hilde Meindl. © Verein

Sportlich konnten D’Wildschützen im Laufe der Jahre immer wieder auf sich aufmerksam machen. So war man 1967 dabei, als die Gaurundenwettkämpfe eingeführt wurden. Zwei Jahre schoss man mit der ersten Mannschaft Ende der 60er-Jahre sogar in der Bezirksliga Oberbayern-Nord. Heute schießen D’Wildschützen mit ihrem Kader, der mit sehr guten Schützinnen und Schützen bestückt ist, in der A-Klasse des Sportschützengaus Freising.

Das Vergleichsschießen

Die Verbindung zu den Neustifter Vereinen ZSG von 1866 und Gemütlichkeit war der Anlass zur Einführung des „Neustifter Vergleichsschießen“ im Jahr 1958. Über viele Jahre, letztmals 2015, traf man sich zum sportlichen Wettkampf und zum geselligen Beisammensein. Die Einnahmen aus den Schießen stiftete man zumeist einer karitativen Einrichtung.

Ein Höhepunkt

Einen gesellschaftlichen Höhepunkt bildete 2015 die Fahrt nach Berlin. Riedl: „Auf Einladung unseres Mitglieds MdB Erich Irlstorfer präsentierten sich D’Wildschützen mit einer Abordnung, der Fahne, der Schützenkönigin Inge Sittenauer und dem Sportschützengau Freising von 21. bis 24. Januar 2015 auf der Grünen Woche.“

Die Vereinsdomizile

Die Vereinslokale wurden im Laufe der Jahre mehrmals gewechselt: 1942 zog man vom Bergwirt, heute das italienische Lokal „La Fattoria“, in den Neuwirt in Neustift um und blieb dort bis 1950. Dann ging es wieder zurück zum Bergwirt und 1969 erneut zum Neuwirt. Im Jahr 2004 verließ man den Neuwirt (das Gebäude wurde 2011 abgerissen und durch ein Wohn- und Geschäftshaus ersetzt) und zog nach Tuching in das Schützenheim der SG Gemütlichkeit Neustift. Riedl erzählt: „Als feststand, dass sich die ,Gemütlichen‘ auflösen und das Schützenheim daher aufgeben, nahm die Königlich Privilegierte Feuerschützen-Gesellschaft D’Wildschützen 2017 in ihrem Schützenheim an der Schießstattstraße in Freising auf.“ Hier fühlen sich D’Wildschützen mit ihren mehr als 90 Mitgliedern sehr wohl, schießen eifrig im Wettkampfmodus mit Luftgewehr und Luftpistole, auf Ring und Blattl und veranstalten ihre Feste und Feiern.

Die Rückkehr

Riedl weiter: „Leider konnte in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht regelmäßig geschossen werden. Auch viele Veranstaltungen, wie etwa die Weihnachtsfeiern, die Watt-Turniere, die Sommerfeste und die Volksfestbesuche konnten nicht stattfinden. Mit dem Fest zum 100-jährigen Jubiläum will man aber wieder in den Normalmodus zurückkehren und die Zukunft anpacken. Für den Herbst ist daher bereits ein großes Jubiläumsschießen geplant.“ Wichtig sei für die Schützen, wie bei vielen anderen Vereinen auch, das Gewinnen neuer Mitglieder sowie die Nachwuchsförderung: „Nur so kann der Verein auf Dauer weiter bestehen“, betont Riedl.

Das Programm

Am Festsonntag, 22. Mai, selbst findet nach einem kurzem Festzug um 10.30 Uhr mit Fahnen und Blaskapelle im Schützenheim ein feierlicher Wortgottesdienst ab 11 Uhr statt, der an die verstorbenen Mitglieder erinnern soll. Danach gibt es Grußworte, Ehrungen und das Mittagessen. Im Anschluss klingt das Fest bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus. Zudem wird den Ehrengästen, den eingeladenen Vereinen und den Mitgliedern von Ehrenschützenmeister Jakob Eder und Chronist Rudolf Riedl die neue Chronik präsentiert.

Der Ausblick

Vieles sei für dieses Fest bereits organisiert worden, berichtet Georg Riedl: „So wurden beispielsweise die Schützendamen mit neuen Dirndl-Schürzen ausgestattet, Erinnerungsgeschenke besorgt und Ehrungen beantragt.“ Einiges an Arbeit sei aber bis zum Festtag noch zu erledigen. Schützenmeister Georg Riedl ist sich aber sicher, dass alle Mitglieder auch diesmal wieder tatkräftig bis zum Schluss mit anpacken – so wie in den vergangenen 100 Jahren. (ft)