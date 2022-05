Auch nach 100 Jahren noch „wild und vital“: Freisinger Wildschützen feiern runden Geburtstag

Von: Andreas Beschorner

Ehrungen für besondere Verdienste im Schützengau erhielten einige Mitglieder der Wildschützen von Freisings Gauschützenmeister Valentin Harrieder (l.) – sehr zur Freude von 1. Schützenmeister Georg Riedl (r.). Er will nach der Corona-Pause jetzt wieder richtig durchstarten © Lehmann

Mit einem großen Festakt haben D‘Wildschützen ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Mehrere Redner würdigten den Verein.

Freising – Es herrschte ausgelassene Volksfeststimmung: Die Blasmusik intonierte immer wieder „Ein Prosit der Gemütlichkeit!“ und allen sangen mit, Applaus gab es manchmal sogar im Staccato, Trachten dominierten das Bild an den Biertischgarnituren. Kein Wunder, schließlich war nach über zwei Jahren Corona-Pause der 100. Geburtstag der D’Wildschützen Freising-Neustift Anlass genug, mal wieder zusammenzukommen und zu feiern.

„Wild und vital“ – so seien die Mitglieder des Schützenvereins, hatte 1. Schützenmeister Georg Riedl den Verein beschrieben, der nach mehreren Umzügen bei der Königlich-Privilegierten Feuerschützengesellschaft an der Parkstraße sein Domizil gefunden hat und dort am Sonntag auch seinen „runden“ Geburtstag feierte. 90 Mitglieder hat der Verein, berichtete Riedl nach dem Wortgottesdienst. „Uns geht’s gut, wir haben ein schönes Schützenheim“, sagte er und hoffte, dass man nach der Corona-Krise jetzt „wieder richtig durchstarten“ könne.

Wieder live Blasmusik: „Das ist der Wahnsinn“

Froh über die Stimmung und das gesellschaftliche Miteinander war auch Freisings Festreferent Anton Frankl. Blasmusik wieder live zu hören: „Das ist der Wahnsinn.“ Dass D’Wildschützen keine „Wuiderer“ seien, habe er schon gelernt. Aber „eine gewisse Wehrhaftigkeit und Liebe zur Freiheit“ zeichne die Schützen schon aus. Ebenso wichtig seien Gesellschaftliches und die Gemeinschaft, die bei den Schützen gelebt werde. Beim Blick in die Festgesellschaft freute Frankl besonders, dass viele junge Menschen anwesend seien. Das sei gut, denn „Weg hinterm Computer!“ müsse die Devise sein.

Spezielles Lob: Ehrenschützenmeister Jakob Eder (l.) und 1. Schützenmeister Georg Riedl (r.) überreichten Rudolf Riedl das Gauehrenzeichen „Goldene Verdienstmedaille“. Für seine Frau Maria gab’s Blumen. © Lehmann

CSU-Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer, selbst Mitglied der Neustifter Wildschützen und Cousin des Schützenmeisters, trat am Sonntag auch an den „multifunktionalen Altar“ und lobte den Verein: Dort würden Zeichen gesetzt – auch für das Leben und die Gesellschaft, sagte Irlstorfer. „Zusammenhalt und Kameradschaft machen das Leben aus.“

Zahlreiche Geschenke wurden ausgetauscht

Gauschützenmeister Valentin Harrieder schließlich betonte, dass nur die Vereine, die gute Jugendarbeit leisteten, auch überleben werden. Die Situation sei nach Corona schwierig: Über 12 000 Mitglieder hätten die Schützenvereine in Bayern verloren, vor allem weil eben der Nachwuchs fehle.

Es folgte der Austausch von Geschenken mit den befreundeten Vereinen, wobei den geladenen Gästen ein Erinnerungsteller und die von Rudolf Riedl akribisch und in langer Arbeit zusammengestellte Chronik überreicht wurden. Der Jubelverein selbst konnte sich beispielsweise über viele Geschenke für Leib und Magen und über die Ehrenscheibe des Schützengaus Freising freuen, die sicherlich einen besonderen Platz finden wird. Danach wurde es „griabig“: Man saß beieinander und genoss den Nachmittag. Volksfeststimmung eben.