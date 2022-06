„Wir schaden uns mehr als Russland“: Gas-Embargo würde 7000 Jobs im Kreis Freising bedrohen

Teilen

Gegen ein Gas-Embargo spricht sich die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft aus. © Modla/DPA

Ein mögliches Gas-Embargo bedroht in Oberbayern 176 000 Arbeitsplätze. Auswirkungen wären auch im Kreis Freising spürbar, bestätigt die Arbeitsagentur vor Ort.

Landkreis – Um Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sanktionieren, wird derzeit über Energie-Embargos diskutiert. Was Öl angeht, haben sich die EU-Staaten jüngst in Brüssel auf ein Teil-Embargo geeinigt, dass Öl künftig nur noch über die Druschba-Pipeline, allerdings nicht mehr über den Seeweg eingeführt werden soll. Debattiert wird auch ein Gas-Embargo. Dagegen spricht sich die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft deutlich aus. Die Folgen für den Arbeitsmarkt seien massiv. „Wir tragen die Sanktionen gegen den russischen Aggressor mit. Bei einem Gas-Embargo schaden wir uns aber mehr als Russland. Wir würden uns unserer eigenen Stärke berauben – unserer industriellen Basis – und in die Rezession rutschen“, sagt Norbert Peine, stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe München-Oberbayern der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

17 Milliarden Verlust an Wertschöpfung in Oberbayern

Allein Oberbayern sind bei einem Gas-Embargo 176 000 Arbeitsplätze bedroht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. „Der Verlust an Wertschöpfung würde sich in Oberbayern auf rund 17 Milliarden Euro belaufen. Das entspräche einem Rückgang um sieben Prozent“, erläutert Peine. Im Kreis Freising wären 7000 Stellen bedroht, im Kreis München 18 000 und in der Landeshauptstadt sogar 64 000 Jobs.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Erdgas als Energieträger und Rohstoff wird in den verschiedensten Bereichen und Produktionsverfahren eingesetzt. Deshalb wären von einem Gas-Embargo unterschiedlichste Branchen betroffen“, sagt Kathrin Stemberger, Sprecherin der Agentur für Arbeit Freising. Konkrete Auswirkungen hätte ein Embargo etwa auf die Chemie-, Pharma- sowie Stahlindustrie, die Metallerzeugung und -verarbeitung aber auch die Landwirtschaft, die Glasproduktion oder Textilindustrie. In Freising seien, was die Zahl der Beschäftigten angeht, vor allem die Bereiche Verkehr und Lagerei, Handel sowie das Verarbeitende Gewerbe inklusive Metall- und Elektro- sowie Stahlindustrie stark.

Arbeitsmarkt entwickelte sich zuletzt günstig

Grundsätzlich beobachte die Arbeitsagentur die Entwicklungen und Folgen des Kriegs unabhängig von einem möglichen Embargo aufmerksam, um frühzeitig reagieren zu können. „Der russische Angriff auf die Ukraine wirkt sich deutschlandweit vor allem durch Preissteigerungen bei fossilen Rohstoffen aus. Hinzu treten Material- und Lieferengpässe“, so Stemberger.

Der Arbeitsmarkt in der Region habe sich zuletzt dennoch günstig entwickelt: „Wir registrieren eine anhaltende arbeitsmarktliche Belebung in der Region. Ob und inwieweit die stabile konjunkturelle Lage einer Dämpfung durch den Ukraine-Krieg entgegenwirken kann und muss, bleibt jedoch weiter abzuwarten.“

Unternehmen, die in Krisensituationen geraten, stehe, wie jüngst während der Pandemie, das Instrument der Kurzarbeit offen: „Dieses ermöglicht Betrieben bei Arbeitsausfällen, wertvolle Arbeitskräfte zu erhalten.“ Bisher sind dazu laut der Sprecherin nur vereinzelt Beratungsanfragen zur Kurzarbeit von betroffenen Firmen bei der Freisinger Agentur eingegangen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.