„Wir werden ständig ignoriert“: Freisings Agenda21-Gruppen machen ihrem Ärger Luft

Die Baustellen in der Innenstadt sind eine Herausforderung für Menschen mit Behinderung, sagt Kerstin Schulz. Archivbild © Lehmann

Die Agenda21-Gruppen der Stadt Freising machen ihrem Ärger Luft: Vieles läuft in ihren Augen nicht so, wie es sollte. Die Stadt verspricht Lösungen.

Freising – Sepp Beck, Mitglied der Agenda21-Gruppe „Energie und Klimaschutz“ war bei dem jüngsten Treffen des Agenda21- und Sozialbeirats am Montag ratlos. „Ich verstehe einfach nicht, weshalb alles in Freising so lange dauern muss.“ Und Beck war nicht der Einzige, der seinen Unmut kundtat.

Gruppe fühlt sich nicht ernst genommen

Eigentlich wollten die Sprecher der Agenda21-Gruppen nur eine Wasserstandsmeldung abgeben. Allerdings wollte Kerstin Schulz, eine der Sprecherinnen der Gruppe „Menschen mit Behinderung“, einiges loswerden. „Wir werden ständig ignoriert, etwa bei dem Thema behindertengerechte Toiletten am Bahnhof.“ Was ihr auch sauer aufstößt: „Einige Behinderten-Parkplätze sind plötzlich auf zwei Stunden begrenzt worden. In dieser Zeit schaffen wir aber beispielsweise keinen Arztbesuch.“ Auch in der Innenstadt gibt es laut Schulz deutlichen Nachbesserungsbedarf. „Die Baustellen sind nicht ausreichend abgesichert. Das ist doch kein Spaß, wenn ein Blinder in die Moosach reinfällt, oder?“ Die Gruppe fühle sich von der Stadt nicht ernst genommen. „Wir fragen zügig bei der zuständigen Stelle nach, was da los ist“, versprach Beiratsleiterin Eva Bönig. Was für sie fundamental wichtig sei, hatte sie zu Sitzungsbeginn erneut deutlich gemacht: „Wir wollen hier an Lösungen arbeiten.“

Eine schnelle Lösung wünschte sich auch Sepp Beck, der deshalb einen Dringlichkeitsfolgeantrag für die sofortige Umsetzung der Solarpflicht auf allen geeigneten Dächern in Freising auf den Tisch gelegt hatte. Sein Problem: „Wir haben schon am 15. Februar einen Solarpflicht-Antrag eingereicht. Aber gehört hab’ ich seitdem nix mehr.“ Seine Befürchtung: „Das dauert immer so lange, bis es dann zu spät ist.“

Agenda21-Koordinatorin Johanna Sticksel konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen: „Ich habe von der Klimaschutzmanagerin Rückmeldung bekommen, dass fast alle Punkte vom Antrag schon abgearbeitet wurden.“ Sie musste allerdings zugeben, dass der Weg der Anträge über den Hauptamtsleiter Rupert Widmann zu den Fachstellen zeitweise aus noch unbekannten Gründen ein wenig „haken“ würde.

Einen Tipp bekam Beck noch von Architekt Bernd Kerscher: Er solle im Antrag statt von einer Solarpflicht von einer Solarsatzung zu schreiben. Um noch einmal zu bekunden, wie wichtig das Thema in Zeiten der Energieknappheit sei, wurde der Dringlichkeitsantrag einstimmig auf den Weg gebracht.

„Tisch füreinander“ will endlich den Sozialpass einführen

Dringlich ist laut der Agenda-Gruppe „Tisch füreinander“, dass sich die Domstadt endlich um einen sogenannten Sozialpass kümmert. Während im ersten Anlauf die Stadt als Ansprechpartner gewählt worden war, schälte sich am Montag heraus, dass wohl eher der Landkreis in die Verpflichtung genommen werden sollte – unter anderem, weil nur der Kreis den Pass ausstellen kann, während sich die Kommunen um Vergünstigungen für sozial schwächere Menschen kümmern müssen. Mit einem solchen Pass sollen die Menschen die Vergünstigungen bekommen, die ihnen ohnehin zustehen – ohne immer alle Dokumente vorlegen zu müssen. Für die Gruppe „Tisch füreinander“ könnten Betroffene so Stigmatisierung umgehen. Beschlossen werden konnte der Antrag allerdings nicht – weil der Landkreis zuständig ist. Lediglich für eine Absichtserklärung gingen alle Hände nach oben.

Die Anträge der Gruppen bildeten zugleich ab, was 2023 auf dem Programm des Agenda21- und Sozialbeirats steht: etwa die Fortführung des „Freisinger Preises für Integration und gegen Rassismus“ durch den Migrationsrat. Nächsten Herbst wollen die Gruppen auch die Wanderausstellung „Wege in die Zukunft für dich und die Welt“ nach Freising holen, während sich das Faire Forum wieder verstärkt um die aktuell fünf Fairtrade-Schulen kümmern möchte.

Richard Lorenz

