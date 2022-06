Wird das Freisinger Buchcafé „Etappe“ geschlossen? Caritas erklärt Pläne - Gäste schreiben Brandbrief

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Volles Haus: Im Mai 2019 feierte das Buchcafé Etappe an der Vimystraße zehnjähriges Bestehen. Nun soll die Einrichtung neu ausgerichtet werden. © Archiv: Lehmann

Gerüchte über die Schließung des Buchcafés „Etappe“ machen in Freising die Runde. Nun gibt die Caritas, Betreiberin des Sozialprojekts, Entwarnung: Die Etappe bleibt – verändert allerdings ihr Format.

Freising – An die Anfänge des Buchcafés „Etappe“ in Freising kann sich Heidi Böhmert noch gut erinnern. Die 80-Jährige zählte 2009 zu den ersten Gästen des Zuverdienst-Projekts der Caritas – und ist dem sozialen Verkaufsladen mit Café, wo wöchentlich wechselnde Mittagsgerichte sowie Kaffee und Kuchen angeboten werden, bis heute treu geblieben. „Es ist ein wunderschöner Ort, der sich seit Jahren mit viel Liebe und Kreativität weiterentwickelt und für die Menschen, die dort beschäftigt sind, nicht nur Arbeit, sondern auch Heimat, Sicherheit und Geborgenheit bedeutet.“ Das Buchcafé gehört, wie das Gebrauchtwarenkaufhaus Rentabel, zu den BIQ-Projekten (Beschäftigung, Integration, Qualifikation) der Caritas. Menschen mit vielschichtigen Problemen finden dort eine Beschäftigungsmöglichkeit mit pädagogischer Begleitung.

„Brandbrief“ an Caritas-Verantwortliche verfasst

Als Böhmert nun zu Ohren kam, dass die Etappe umstrukturiert werden soll, bimmelten Alarmglocken. Mit elf Frauen und Männern, die ebenfalls regelmäßig Gäste im Buchcafé sind, hat sie ein als „Brandbrief“ tituliertes Schreiben an die Caritas als Betreiberin der Etappe verfasst – mit der eindringlichen Bitte, „dieses einzigartige Juwel“ zu erhalten. „Das Buchcafé gibt Menschen in unterschiedlichsten sozialen Notlagen die Chance, durch Beschäftigungsmaßnahmen wieder Fuß zu fassen“, heißt es in dem Brief, der dem FT vorliegt. Dass das stimmige Konzept „in dieser Form nicht mehr existieren soll“, ist für die Unterzeichner „nicht nachvollziehbar“.

„Einrichtung zukunftsfähig aufstellen“

Am Mittwoch äußerte sich die Caritas zur Zukunft des Buchcafés, das aktuell Pause macht. Nach den Pfingstferien wolle man wieder mit geänderten Öffnungszeiten für die Gäste da sein. „Die Etappe wird nicht geschlossen“, betont Alexandra Myhsok, eine der beiden Kreisgeschäftsführerinnen des Caritas-Verbands Freising-Erding, im FT-Gespräch. Allerdings werde es Veränderungen geben. „Um den Fachdienst mit dem Buchcafé Etappe langfristig zukunftsfähig aufzustellen und weiterhin für die Teilnehmenden Beschäftigungsangebote anzubieten, ist eine Neuausrichtung nötig, damit der Bereich weiterhin seinem Auftrag, Arbeitsplätze zu stellen, gerecht werden kann.“

Öffnungszeiten werden reduziert

Unter anderem wolle man die Öffnungszeiten – bisher montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr – reduzieren, da sowohl die rund 20 Beschäftigten als auch das pädagogische Personal häufig an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen seien. „Um dem Anleitungsauftrag der Wiedereingliederung ausreichend Rechnung zu tragen, sollen die Ressourcen nun noch mehr gebündelt und unter anderem die Öffnungszeiten für die Gäste der Etappe auf zwei Tage die Woche reduziert werden“, erklärt Myhsok. An den anderen Tagen solle es ein To-go-Angebot geben. Abgesehen davon sei der Fachdienst BIQ aufgrund gestiegener Kosten und nicht ausreichender Einnahmen mittelfristig nicht finanzierbar. „Durch diesen Schritt wird eine finanzielle Enlastung erreicht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Fokus bleibe nach wie vor auf die Mitarbeiter gerichtet: „Sie werden auf jeden Fall weiterhin bei uns beschäftigt. Wenn nicht in der Etappe, dann anderswo“, sagt Myhsok. Auch die Räumlichkeiten und der große Garten sollen bestehen bleiben. Ob allerdings die Bücher im Café weiterhin einen so großen Raum einnehmen wie bisher, sei momentan noch nicht klar.

Engagierte Gäste für die Planung mit ins Boot holen

Derzeit werde ein Gesamtkonzept erarbeitet, das nach den Ferien präsentiert werden soll. Dazu möchten die Verantwortlichen auch Heidi Böhmert und die anderen Unterzeichner des Briefs mit ins Boot holen – für diesen Donnerstag ist ein Gespräch anberaumt. „Wir freuen uns über das Engagement, das wir als positives Zeichen sehen“, betont Mhysok. Gemeinsam wolle man Möglichkeiten ausloten – damit sich auch weiterhin Beschäftigte wie Gäste gerne in der Etappe aufhalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.