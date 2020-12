Wirte aus dem Kreis Freising gehen an Corona-Weihnachten verschiedene Wege - und werden belohnt

Corona hat dieses Weihnachten auch für die Wirte im Kreis Freising zu einem ungewöhnlichen Fest gemacht. Die Gastronomen ließen sich etwas einfallen - und das hat sich gelohnt.

Freising – Für Weihnachten hat Thierry Willems eine Ausnahme gemacht. Seit dem Lockdown für die Gastronomen im November blieb im Bräustüberl Weihenstephan die Küche kalt. Im Gegensatz zu anderen Wirten hat Willems darauf verzichtet, Essen zum Mitnehmen anzubieten. „Das hätte nicht funktioniert“, sagt der Geschäftsführer der größten Freisinger Gastro. „Dazu sind wir zu weit ab vom Schuss, und auch unsere Infrastruktur ist auf ein größeres Gästevolumen ausgerichtet.“

An den Weihnachtsfeiertagen wurde nun aber auch im Bräustüberl gekocht – von der Festtagsente über vegetarische Cannelloni bis zu veganem Thai-Curry war alles geboten. „Wir haben das unseren Stammgästen zuliebe gemacht, die uns vermissen, und denen wir etwas bieten wollten“, erklärt Willems. „Außerdem wollten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mal wieder zu arbeiten.“

„Wir waren anfangs schon nervös“

Um besser kalkulieren zu können, wurden die Kunden gebeten, vor Weihnachten ihre Bestellungen aufzugeben. Rund 5000 Flyer trugen Mitarbeiter des Bräustüberls an private Haushalte aus. „Wir waren anfangs schon nervös, ob die Aktion auch angenommen wird“, räumt Willems ein. Umso zufriedener ist er mit der Resonanz. Je etwa 70 Bestellungen trafen für die beiden Weihnachtsfeiertage ein. Natürlich sei das kein Vergleich zu einem „normalen“ Weihnachten mit Bewirtung im Bräustüberl. „Da haben wir an beiden Tagen allein mittags je 800 Gäste“, sagt Willems.

Für den Wirt verlief die Aktion gerade einmal kostendeckend. Damit aber kann er unter den bestehenden Umständen leben. „Es war klar, dass wir an dieser Aktion nicht viel verdienen. Es ging darum, den Gästen und auch den Mitarbeitern etwas zurückzugeben.“ Und das sei gelungen.

+ Wenn zu Weihnachten keine Gäste kommen können, dann liefert Thierry Willems vom Bräustüberl Weihenstephan eben aus. Mit der Nachfrage war er zufrieden. Archiv © Rainer Lehmann

„Wir dürfen uns nicht beklagen“, sagt Martina Killermann, Wirtin vom Gasthof Lerner in Vötting. Denn auch wenn sie es nicht in Zahlen beziffern könne – „unsere Gäste haben das Weihnachtsangebot gut angenommen“. Vor allem Ente und Gans seien gut weggegangen. „Die Familien mögen an Weihnachten doch was Besonderes.“

Einen Vorteil hatte Weihnachten 2020

Wie der Gasthof Lerner hat auch der Alte Wirt in Mauern schon vor dem Lockdown auf To-Go-Betrieb umgestellt. „Für Weihnachten kamen aber bei Weitem mehr Bestellungen als sonst“, berichtet Wirtin Ingrid Pichlmaier. Sie sei sehr zufrieden – auch wenn das Geschäft natürlich nicht das Gleiche sei wie in den Jahren zuvor. „Da fehlt schon allein der Umsatz bei Getränken oder auch Nachspeisen.“ Einen Vorteil aber hatte Weihnachten 2020: „Wir konnten viel besser kalkulieren.“

Einen eigenen Weg hat das Restaurant Camers Schlossrestaurant in Hohenkammer beschritten. „Wir haben uns dazu entschieden, an Weihnachten und Silvester Menüs mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise anzubieten“, erzählt Restaurant-Leiterin Andrea Schum. Der Clou: Die Speisen wurden zwar präpariert, aber nicht verzehrfähig ausgegeben. „Unsere Gäste mussten also selbst noch Hand anlegen – etwa das Fleisch ins Wasserbad legen und in den Ofen geben.“ Dafür kam alles frisch und heiß auf den Tisch.

„Die Resonanz war erstaunlich positiv – dafür, dass wir uns für das Angebot sehr kurzfristig entschieden hatten“ bilanziert Schum. „Es ist schön, dass die Stammgäste ihr Lokal unterstützen wollen.“ Die Überraschung: „Für Silvester ist die Nachfrage sogar noch größer.“ Hatten an Weihnachten etwa 40 Personen ein Menü bestellt, sind es für den letzten Tag des Jahres jetzt schon 65.

„Es ist eine andere Art von Hektik“

Und ist es für den Wirt auch mal ein Genuss, wenn Weihnachten nicht zum Großkampftag wird, sondern entspannter verläuft? „Nein“, sagt Thierry Willems. „Wir sind um jeden Tag dankbar, an dem wir Gäste empfangen und mit unserem Essen glücklich machen können. Dafür haben wir Wirte diesen Beruf gewählt.“ Ähnlich sieht es Ingrid Pichlmaier: „Wir machen den Beruf, um den Menschen Geselligkeit zu bieten. „Uns Wirten wird es langweilig, wenn wir nichts mehr machen dürfen und Däumchen drehen müssen.“

Und ganz stressfrei ist auch das To-Go-Geschäft nicht, wie Martina Pillermann betont. „Es ist eine andere Art von Hektik“, sagt sie. Denn im Vergleich zur normalen Bewirtung der Gäste sei deutlich mehr Organisatorisches zu erledigen. „Das Telefon klingelt viel öfter.“

Andrea Schum hat vor allem den Trubel im Advent vermisst – die Zeit, in der auch die ganzen Weihnachtsfeiern stattfinden. „Normalerweise hat man sich nach Weihnachten in den Betriebsurlaub verabschiedet mit dem Gefühl, etwas geschafft zu haben“, sagt sie. „Diesmal sind wir schon jetzt ausgeruht. Aber da man sich mit den Umständen abfinden muss, habe ich das Weihnachten mit der Familie jetzt auch sehr genossen.“

Endlich: Am Sonntag wurden die ersten Bürger des Landkreises Freising geimpft. Ein historischer Augenblick. Jetzt ist aber erst einmal Geduld gefragt.

Alle Neuigkeiten und Nachrichten aus Freising und der Region lesen Sie immer aktuell hier.