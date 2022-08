Theater an der Wirtschaftsschule: „Fleischpflanzl“ sorgen als Codewort für Lachsalven

Im Stück „Fleischpflanzl in Outer Space“ ging es um einen eitlen und nicht besonders hellen Schauspieler in der Hauptrolle des Raumschiff-Commanders. Dieser treibt ein gesamtes Filmteam an den Rand der Verzweiflung. © Schule

Sie haben vor Aufregung gezittert und wurden mit viel Applaus belohnt: Die Jugendlichen der Wirtschaftsschule Freising sorgen für einen spannenden Theaterabend.

Freising – „Fleischpflanzl“ war vor kurzem das Codewort in der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising. Wie jedes Jahr hat es sich Studiendirektorin Christine Steinwasser-Lingsminat (Regisseurin) nicht nehmen lassen und ein humorvolles und kurzweiliges Theaterstück einstudiert, das traditionsgemäß am letzten Montag vor den Sommerferien in der Aula aufgeführt wird. Der Titel: „Fleischpflanzl in Outer Space“.

Zum Soundtrack von „Raumschiff Enterprise“ begrüßte Schulleiter Gerd Preuß zu seiner großen Freude in einer voll besetzten Aula viele Eltern, Geschwister und Verwandte der Schülerinnen und Schüler, aber auch eine Vielzahl ehemaliger sowie aktiver Kolleginnen und Kollegen.

„Fleischpflanzl“ haben ungeahnte Folgen

Im Stück selbst ging es um einen eitlen, arroganten, dazu nicht besonders hellen Schauspieler in der Hauptrolle des Raumschiff-Commanders. Dieser treibt das gesamte Filmteam an den Rand der Verzweiflung. Er hat ständig irgendwelche Änderungswünsche, vergisst auf der anderen Seite aber dauernd seinen Text. Doch es passiert noch mehr: Ein konkurrierendes Film-Studio will die Aufnahmen boykottieren, um mit ihrem eigenen Science-Fiction-Film zuerst auf dem Markt zu sein.

Der Hauptdarsteller wird durch das Codewort „Fleischpflanzl“ nach Bedarf hypno- bzw. enthypnotisiert, was aber für das Raumschiff-Team und seine Besatzung ungeahnte Folgen hat. Doch die Konkurrenz gibt nicht auf und will, dass der Commander auf der Steuerbrücke die Explosion des Raumschiffe und damit auch des Film-Studios durch das Drücken des roten Knopfs selbst herbeiführt. Wenn da nicht rechtzeitig die Hausmeisterin Moosgruber zur Stelle wäre.

Viel Applaus für kurzweiligen Theaterabend

Die jungen Akteure hatten sich Stück für Stück ihre Rolle erarbeitet, dabei das Gedächtnis trainiert, sich Bühnenpräsenz angeeignet, mussten lernen schnell und flexibel auf ungewöhnliche Situationen zu reagieren, haben vor Lampenfieber gezittert und wurden dafür letztendlich mit tosendem Applaus belohnt.

Schulleiter Gerd Preuß belohnte die Akteure zusätzlich mit einer Schachtel „Merci“ und Christine Steinwasser-Lingsminat erhielt einen wunderschönen Blumenstrauß für ihre Mühen. Abgerundet wurde dieser kurzweilige und spannende Theaterabend durch die Bewirtung des Elternbeirats, der den Besuchern Getränke und Brotzeit anbot.

Ein großer Dank ging von der Schulleitung an dieser Stelle noch an Stefan Lingsminat mit seinem Sohn Justus für die Filmaufnahmen sowie Hausmeister Robert Gintenreiter für seine großen Mühen und seine Unterstützung. (ft)