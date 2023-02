Freising: Ins „Abseits“ kommen Wohnungen – und die „Gred“ wird zum Boutique-Hotel

Auch beim Thema „Zur Gred“ geht es voran. Hier soll nach einer Sanierung ein sogenanntes Boutique-Hotel seine Pforten öffnen. © Lehmann

Nach über vier Stunden Bauausschuss-Sitzung überraschte Freisings Stadtbaumeisterin Barbara Schelle mit Neuigkeiten in Sachen „Abseits“ und „Gred“.

Freising - „Es wird bald was eingereicht werden“, so die Antwort von Stadtbaumeisterin Barbara Schelle auf die Anfrage von Charlotte Reitsam (Grüne), wie es mit dem „Abseits“ weitergehe, da die ehemalige Kultkneipe zunehmend verfalle. Der aktuelle Stand laut Schelle: Das Abseits ist längst leergeräumt, eine Anfrage des Immobilienbesitzers von Moy gäbe es wohl. „Da kommen Wohnungen rein.“ Das denkmalgeschützte Haus an der Landshuter Straße soll bestehen bleiben, abgerissen werde aber – so ist es geplant – der hintere Teil.

Die ehemalige Kneipe Abseits ist längst leergeräumt, eine Anfrage des Besitzers bei der Stadt gibt es schon: Es sollen Wohnungen gebaut werden. © Lehmann

Auch beim Thema „Zur Gred“ gehe es laut Schelle voran. Hier solle nach einer Sanierung des Gebäudes ein sogenanntes Boutique-Hotel seine Pforten öffnen – also ein Hotel, das per Definition hochpreisige Übernachtungsmöglichkeiten anbietet. Ein deutliches Nein gab es von Schelle hingegen abschließend auf die FT-Nachfrage, ob – wie im Vorfeld diskutiert wurde – als Zwischennutzung der „Gred“ Arbeiterunterkünfte geplant seien.

Richard Lorenz

