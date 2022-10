Zaubershow am Dom-Gymnasium: Sogar der Schulleiter war geplättet

Von: Manuel Eser

Magische Momente bescherte Klaus Gremminger dem Publikum, das auch immer wieder auf die Bühne geholt wurde – so wie Angelika und Max, die am Ende ihren eigenen Sinnen nicht mehr trauen konnten. © Lehmann

Bei einer Zaubershow im Dom-Gymnasium zeigten (Ex-)Schüler ihre magischen Talente. Nicht nur der Schulleiter war aus dem Häuschen ob der Professionalität.

Freising – Einen zauberhaften Abend haben das Dom-Gymnasium und sein Freundeskreis versprochen, und den bekamen die rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer auch: „Magie am Dom“ hieß es kürzlich an dem Freisinger Gymnasium. Das Besondere: Die Zaubershow lieferten aktuelle und ehemalige Schüler des Freisinger Gymnasiums.

Nicht nur das Publikum, darunter auch viele jüngere Schülerinnen und Schüler, waren begeistert, was Korbinian Schröfl (10c), Leon Gattermeyer, Quirin Schröfl und Quirin von Spreti (Q12) sowie Klaus Gremminger (Abi-Jahrgang 1995) auf die Beine gestellt hatten. „Auch ich war relativ geplättet, mit welch hoher Professionalität die Show gestaltet war“, berichtete Schulleiter Manfred Röder.

Zwei Höhepunkte des Abends faszinieren und beschäftigen ihn noch immer. „Bei einer Nummer ist ein Schüler in der Aula in eine Kiste reingestiegen und kurz darauf im ersten Stockwerk auf der Galerie wieder erschienen. Das war absolut verblüffend“, erzählte Röder. Und auch die Experimente rund ums Gedankenlesen sind ihm in bester Erinnerung geblieben. Eine Person aus dem Publikum wurde gebeten, eine x-beliebige Seite aus einem Buch zu lesen und sich ein Wort zu merken. Und Magier Klaus Gremminger wusste immer, welches Wort das war. Röders Resümee: „Das war schon fast beunruhigend.“

Die ständige Einbeziehung des Publikums prägte den unterhaltsamen Abend im Gymnasium. So wurden auch Angelika und Max für eine Nummer mit auf die Bühne geholt. Gremminger berührte die beiden, denen die Augen verbunden waren, wechselseitig. Seine Versuchskaninchen wiederum sollten ihm mitteilen, wen sie etwas gespürt hatten. Der Clou: Gerade die Person, die der Magier nicht angetupft hatte, war in dem Glauben, berührt worden zu sein.

Es muss übrigens nicht der letzte zauberhafte Abend am Dom gewesen sein. Schließlich erntete diese Premiere rundweg Begeisterung, wie Röder betonte. „Da lässt sich eine Neuauflage schon ins Auge fassen.“

