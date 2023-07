Zehn Jahre für Chancengleichheit: CleverKids feiert Jubiläum in Freising - und wächst

Von: Miriam Kohr

Weiten ihr Kooperationsprojekt CleverKids aus (von links): Bernadette Hölzl von der Caritas, Projekt-Koordinatorin Barbara Schmitt-Medinger, Claudia Kleinfellner von der katholischen Jugendfürsorge und Ruth Busch vom Kinderschutzbund. © Lehmann

Das Nachhilfeprojekt CleverKids für Kinder aus sozial schwachen Familien erweitert sein Angebot im Landkreis Freising.

Freising – Seit über zehn Jahren gibt es die CleverKids in Freising, ein Kooperationsprojekt von Caritas, katholischer Jugendhilfe und dem Kinderschutzbund. Zeit für die Akteure eine Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Denn das ehrenamtliche Nachhilfeprogramm für Kinder aus sozial schwachen Familien entwickelt sich weiter.

„Es ist schon etwas Besonderes, das ein Projekt, bei dem drei verschiedene Träger zusammenarbeiten, schon so lange Bestand hat“, sagt Bernadette Hölzl vom Caritas-Zentrum Freising beim Pressegespräch zu „10 Jahre CleverKids“. Anfänglich als Nachhilfeprojekt für Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse gedacht, geben aktuell elf Ehrenamtliche 14 Schülern von der 3. bis zur 10. Klasse hauptsächlich in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch Nachhilfe.

Die Ansprechpartnerin

Damit das alles so gut funktioniert, darum kümmert sich Barbara Schmitt-Medinger. Sie ist von Anfang an Ansprechpartnerin für Eltern sowie Ehrenamtliche und koordiniert die Nachhilfestunden im Caritashaus Etappe in der Vimystraße 3 am Dienstag- und Donnerstagnachmittag – und springt auch mal ein, sollte ein Nachhilfelehrer krank sein.

Freilich kann nicht jeder die kostenlosen Nachhilfestunden in Anspruch nehmen, denn diese sind für Kinder aus einkommens-schwachen Familien reserviert. „Das Einkommen der Eltern wird überprüft, es müssen Nachweise geliefert werden“, erklärt Claudia Kronfellner von der katholischen Jugendfürsorge. Sie alle wollen mit dem Angebot der CleverKids vor allem eines: Chancengleichheit für alle schaffen.

Werbung, dass es dieses Angebot gibt, machen die Träger wenig. Die Eltern kommen entweder über die Sozialarbeiter der Schulen oder über deren eigenen Beratungsstellen auf Schmitt-Medinger zu. „Manche Eltern fragen auch schon prophylaktisch für ein zweites Kind an, wenn dieses bald in die Schule kommt“, erzählt sie. Die Anzahl der Anfragen sind seit zehn Jahren gleich hoch, obwohl immer mehr Schulen eine Nachmittagsbetreuung anbieten. „Der Bedarf ist ungebrochen und mit Corona sicher noch gewachsen“, so Ruth Busch vom Kinderschutzbund.

Deshalb erweitern sie auch das Angebot. Zwei weitere Nachhilfestellen sollen ab dem nächsten Schuljahr hinzukommen: In den Räumlichkeiten im Haus der Vereine, wo auch der Kinderschutzbund zu Hause ist (Major-Braun-Weg 12), und im Epiphanias-Zentrum in Lerchenfeld (Katharina-Mair-Straße 19). „Wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, dass die Nachhilfestunden in der Nähe des Zuhauses der Kindes stattfinden“, erzählt Schmitt-Medinger. Lange Fahrtwege seien schier ein zeitliches und finanzielles Problem.

Neue ehrenamtliche Nachhilfelehrer gesucht

Für diese neuen Stellen braucht CleverKids nun noch Ehrenamtliche. „Jeder der sich vorstellen kann, Nachhilfe zu geben und sich das zutraut, kann sich bei uns melden“, sagt Ruth Busch. Bernadette Hölzl ergänzt: „Man sollte nur Freude im Umgang mit Kindern haben und zuverlässig sein.“ Lehrer oder Pädagoge muss man für dieses Ehrenamt also nicht sein. Denn es sei oft nicht die Frage des Stoffes, der vermittelt wird, sondern vielmehr „wie kann ich das dem Kind einfach vermitteln“, weiß Schmitt-Medinger.

Interessierte für die Nachhilfe, egal ob Nachhilfelehrer, Eltern oder Schüler können sich per E-Mail an Barbara.Schmitt-Medinger@caritasmuenchen.de oder unter Tel. (0 176) 52 56 78 34 melden.