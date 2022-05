Historische Premiere: Freising hat das erste große Fest im neuen Stadt-Ambiente gefeiert

Von: Manuel Eser

Foto mit Seltenheitswert: Zwischen neuem Innenstadt-Ambiente und Baustellen-Flair feierten die Furtner-Wirtsleute ein dreitägiges Straßenfest. Unter anderem begeisterte die Band Jabbadafunk Hunderte von Besuchern. foto: lehman © mit Seltenheitswert: Zwischen neuem Innenstadt-Ambiente und Baustellen-Flair feierten die Furtner-Wirtsleute ein dreitägiges Straßenfest. Unter anderem begeisterte die Band Jabbadafunk Hunderte von Besuchern. foto: lehmann

Trotz noch bestehender Baustellen hat erstmals ein großes Straßenfest in der neu gestalteten Freisinger Innenstadt stattgefunden. Die Begeisterung war groß.

Freising – Mit diesem Jubiläum hätte Ludwig „Zottl“ Dinzinger im Leben nicht gerechnet. „Wer unsere Geschichte kennt, weiß, dass wir den Furtner 2012 als provisorische Kneipe eröffnet und uns dann von Jahr zu Jahr gehangelt haben“, berichtet der Wirt, der wie seine Partnerin Franziska Kreuter in Freising längst Kultstatus genießt. Klar war beiden allerdings in den vergangenen zwei Jahren, dass jetzt keinesfalls Schluss sein darf, betont Dinzinger: „Wir wollten das Furtner noch mal so erleben, wie wir es vor Corona gekannt haben.“

Mission erfüllt. Mehr noch: Zu dem dreitägigen Straßenfest auf der Oberen Hauptstraße, das Dinzinger und Kreuter zum Zehnjährigen auf die Beine gestellt hatten, strömten Abend für Abend Hunderte von Menschen, genossen Live-Musik gut aufgelegter Bands, tankten positive Energie bei den DJ-Sets und erlebten – ganz nebenbei – erstmals das neue Ambiente auf der umgestalteten Oberen Hauptstraße – mit der geöffneten Moosach als Special Guest. „Wir freuen uns, dass wir die ersten sein durften, die zeigen konnten, wie toll man in der Innenstadt jetzt feiern kann“, berichtet Dinzinger.

Baustelle hat Organisation zur immensen Herausforderung gemacht

Dabei war die Organisation eine immense Herausforderung, wie Franziska Kreuter berichtet. Weil sich die laufende Baustelle dauernd verändert hat, musste auch das Konzept immer wieder angepasst werden. „Noch einen Tag vor Beginn wussten wir nicht genau, wie das Fest aussehen wird, und wo wir die Stände letztlich aufbauen können.“

Doch egal, ob mittags plötzlich ein Silo im Weg stand, das tags zuvor noch nicht da war, oder sich irgendwo auf dem Areal eine neue Stolperfalle auftat – Franzi Kreuter bewältigte alle Herausforderungen – auch dank des Stadtbauamts, das den Organisatoren im wahrsten Wortsinn viele Steine aus dem Weg geschafft hat.

„Am Ende ist es schöner geworden, als ich es mir im Kopf ausgemalt habe“

„Zwischenzeitlich habe ich meine eigene Idee verflucht“, berichtet die Wirtin und lacht. „Aber am Ende ist es schöner geworden, als ich es mir im Kopf ausgemalt habe.“ Am Freitagabend stand plötzlich sogar ein Regenbogen am Himmel. „Das war fast schon zu kitschig.“ Kitschig war das Fest dann aber keinesfalls. Fazit eines Besuchers: „Ohne Baustelle wäre es kein Furtner-Fest gewesen.“

Der Eintritt war frei, allerdings war die Anzahl der Menschen im Festivalbereich auf 600 beschränkt. Wer nicht gleich reinkam, wartete geduldig am Einlass. An die 100 ehrenamtlichen Helfer garantierten ebenfalls einen friedlichen und fröhlichen Ablauf.

Besonders freuten sich die Wirtsleute aber darüber, dass ihr Personal einen „Extra-Zottl“ und eine „Extra-Franzi“ gestellt hatten, wie es Dinzinger ausdrückt. „Die haben unsere Aufgaben übernommen, sodass wir tatsächlich drei Abende lang frei hatten und feiern konnten. Für mich persönlich waren das vermutlich die entspanntesten Abende, die ich jemals im Furtner erlebt habe.“