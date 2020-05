„Wir haben einfach den Schalter umgelegt“: Zeitzeuge aus Freising erinnert sich an Ende des Weltkriegs

Heute vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Ein Freisinger Zeitzeuge erinnert sich daran und berichtet, was für ihn besonders schlimm war.

Freising – August 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Da kommt ein 19-Jähriger aus dem Kriegsgeschehen zurück nach Freising, nachdem er im Januar 1944 als Gebirgsjäger eingezogen, im April 1945 verletzt worden war und in amerikanische Gefangenschaft geraten war und es nur durch ein waghalsiges Manöver schaffte, nicht in ein Bergwerk nach Frankreich transportiert zu werden: Adolf Huber.

Heute ist Adolf Huber 93 Jahre alt. Wie es nach dem Weltkriegsende in Freising aussah, daran kann er sich auch nach 75 Jahren noch gut erinnern. „Zu essen gab es nichts“, ist das Erste, das Huber erwähnt. Denn nach seiner Rückkehr aus dem Krieg war er zunächst nicht in Freising angemeldet, bekam deshalb auch keine Essensmarken zugeteilt. Erst als er in der damaligen Stadtverwaltung etwas lauter und vehementer wurde, klappte es – mit den Essensmarken und mit der Aufenthaltsgenehmigung. Ein paar Tage später wurde er vor das Amtsgericht geladen: Entnazifizierung.

„Der Freisinger Bahnhof lag in Trümmern“

Und auch wenn Huber nicht in der Hitlerjugend war, sondern Mitglied der Feuerwehr, wurde er zu 3000 Reichsmark Strafe verurteilt. „Dieses Geld hatte ich natürlich nicht.“ Aber Huber und einige seiner Freunde waren findig: „Auf nicht ganz legalem Weg“ habe man den Amerikanern Wolldecken geklaut, diese dann für 300 Reichsmark pro Stück auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Seinen ersten Eindruck, als er nach 20 Monaten in seine Heimatstadt zurückkehrte, schildert Huber so: „Der Bahnhof und das Gebiet um den Bahnhof lag in Trümmern. Das war schon schlimm.“ Aber Huber, der im zweiten Stock des Gebäudes am Rindermarkt 2 wohnte, war vor allem „heilfroh“, gesund und unversehrt wieder Zuhause zu sein. Denn, so Huber: „Im Krieg haben wir Schlimmeres erlebt.“

In Freising herrschte Ausgangssperre

Erst war der 17-jährige Huber nach Frankreich geschickt worden, später musste er auf dem Balkan kämpfen. Wie er seine Kriegserlebnisse damals verarbeitet hat? „Wir haben einfach den Schalter umgelegt. Wir waren nicht traumatisiert. Wir haben einfach nach vorne geschaut und waren optimistisch.“ Und: „Arbeit hatten wir genug“, erzählt Huber.

Er, der gelernte Uniformschneider, war ein gefragter Mann: Alte Uniformen mussten in Trachten umgearbeitet werden, aus Wolldecken wurde Kleidung gefertigt, und auch die Amerikaner hatten zahlreiche Aufträge für ihn. Handwerk, so betont der 93-Jährige, habe eben gerade in der Not goldenen Boden. Und auch wenn in dieser Zeit abends Ausgangssperre herrschte, auch wenn es für die Freisinger nur Dünnbier gab („Vollbier gab’s schon, aber nur für die Amerikaner“), auch wenn rund 60 Prozent seiner Schulkameraden den Krieg nicht überlebt hatten, so fand sich der Rest seiner Generation doch schnell zusammen, verlor niemals den Mut: Alle drei Wochen, so Huber, habe man sich beispielsweise zusammengepackt und sei auf die Freisinger Hütte am Wallberg gefahren. „Das alles hat uns zusammengeschweißt.“

Übrigens: Dass Adolf Huber auch offiziell aus der Gefangenschaft der Amerikaner entlassen wurde, hat er einem amerikanischen Pfarrer zu verdanken, der in Freising stationiert war.

