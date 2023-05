Sie wohnte hier vor mehr als 50 Jahren: Zeitzeugin kehrt zum Schafhof zurück und wird emotional

Teilen

Als kleines Mädchen hatte die Freisingerin Barbara Mair am Schafhof mit ihrer Mutter gelebt – und zwar ab 1958. Eike Berg führte sie durch die heutigen Räume. © Richard Lorenz

Vor mehr als 50 Jahren hat sie hier gelebt: Mit Barbara Mair kam eine Zeitzeugin zum Schafhof zurück. Ihre Reaktion war so berührend wie ihre Erinnerungen.

Freising – In der Domstadt können Interessierte an zahlreichen Stadtführungen teilnehmen, ob nun als Einzelperson oder in der Gruppe, wandernd zum Domberg oder durch die Innenstadt schlendernd. An einen Platz allerdings ist erstaunlicherweise bis dato noch nie geführt worden, nämlich zum durchaus geschichtsträchtigen Schafhof hinauf.

Das soll sich jetzt aber ändern, wie der Leiter des Künstlerhauses am Schafhof, Eike Berg, am Sonntag betonte. Die erste Schafhof-Führung wartete dann auch gleich mit einer Überraschung auf, denn unter den Gästen befand sich nicht nur eine Zeitzeugin, sondern zugleich auch eine ehemalige Bewohnerin des Schafhofs: Als kleines Mädchen hatte die Freisingerin Barbara Mair dort mit ihrer Mutter gelebt – und zwar ab 1958.

Zeitzeugin kann es selbst gar nicht fassen

Wie berührt Mair war, konnte jeder der Stadtführungs-Gäste spüren, als Berg die Tür zu einer der jetzigen Künstler-Wohnungen aufschloss. „Ja, das ist sie, unsere Wohnung, da haben wir gelebt“, sagte Mair und konnte es selbst gar nicht fassen. „Da ist eine kleine Treppe runtergegangen, und da war die Küche“, erzählte die 1950 geborene Freisingerin. Freilich, ausgesehen habe es früher gänzlich anders als heute, nicht so modern und hell.

Gewohnt habe Mair zusammen mit ihrer Mutter von ihrem achten bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr dort im Schafhof-Gebäude. „Im Winter war es saukalt, und das Klo war draußen auf dem Hof“, so Mair weiter, die sich noch an ganz viele Details erinnern kann – wie etwa an das Spielen im Heu, das im damaligen Tonnengewölbe gelagert gewesen war oder an die Schlittenfahrten im Winter – wie natürlich auch an die legendäre Skisprung-Schanze.

Das Tonnengewölbe war damals total verfallen

Und auch das hat sie nicht vergessen: „Das Tonnengewölbe war ja dann irgendwann total verfallen.“ Übrigens: Schafe hatte Mair damals dort nie zu Gesicht bekommen, nur Rinder und Hühner. Die liefen vor allem da herum, wo heute teure Ausstellungen stattfinden.

Insgesamt vier Parteien waren damals in den sogenannten Kopfbauten wohnhaft gewesen, alles sehr schlicht und einfach und noch ganz weit entfernt von jenem Begegnungsort, den wir heute alle kennen. Aber nicht nur Mair war berührt von der überraschenden Reise in die Vergangenheit, sondern auch Berg, der die ehemalige Bewohnerin sofort einlud: „Sie dürfen jederzeit wiederkommen – und sie dürfen auch gern hier nochmal schlafen, wenn sie wollen.“

Zur Geschichte des Schafhofs leitete der erfahrene Stadtführer Robert Forster die Gruppen über das Gelände. © Richard Lorenz

Eine weitere Neuigkeit, die bei der Führung thematisiert wurde: Der Schafhof hat wieder Schafe und einen selbstständigen Schäfer. Rund 250 Waldschafe weiden aktuell die Hangflächen um den Schafhof herum – womit der Schafhof nach langer Zeit wieder einmal seinen Namen tatsächlich verdient, wenngleich freilich keins der Schafe mehr, wie einst, im jetzigen Künstlerhaus herumläuft.

Vielleicht Mähberg, wegen der Schafe?

Allerdings war auch früher schon einmal das Areal völlig „schaf-frei“ gewesen, wie Tourleiter Robert Forster erzählte. „König Ludwig I. wollte hier einst eine Seidenraupenzucht installieren, weshalb 40 000 Maulbeerbäume gepflanzt und die Schafe ausquartiert worden sind.“ Das Resultat sei allerdings ernüchternd gewesen, denn die Maulbeerbäume waren aufgrund des bayerischen Klimas erfroren, weshalb dann die Seidenraupen schlichtweg nix mehr zu fressen hatten. Nachdem in den 1960er Jahren auf dem Schafhof Rindermast-Versuche stattgefunden hatten, stand das Gebäude laut Forster leer und verfiel zunehmend, bis es letztendlich vom Bezirk Oberbayern gekauft und wieder hergerichtet wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was sich der Künstlerhaus-Chef aktuell wünschen würde: „Wir haben in Freising ja die drei bekannten Berge, den Nähr-, Wehr- und Lehrberg. Aber der Schafhof ist ja auch ein Berg, der muss da irgendwie eingegliedert werden. Es fällt uns nur noch kein passender Name dafür ein.“

„Vielleicht Mähberg, wegen der Schafe?“ schlug eine Dame vor. Damit allerdings konnte sich Berg, der den Part der Künstlerhaus-Führung übernahm, nicht so recht anfreunden, weil der Kunst-Begriff schon enthalten sein sollte – wie etwa Kreativ-Berg. „Wir machen einfach mal eine Ausschreibung“, sagte Berg abschließend, bevor er mit den Gästen noch eine Runde durch die aktuell laufende Ausstellung drehte. (Richard Lorenz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.