Literatur und Musik: Jeder ist willkommen in der Freisinger „Lesbar“

Teilen

Den Auftakt der neuen Reihe übernimmt Richard Lorenz selbst, der aus seinen l Romanen lesen wird. Musikalisch begleitet wird er dabei von Axel Le Rouge. © Lehmann

Der Schriftsteller Richard Lorenz will lokalen Autoren mit einem neuen Format in Freising eine Bühne bieten. Ab 12. Januar heißt es es: Ab in die „Lesbar.“

Freising – In der Domstadt wird es literarisch: Der Freisinger Schriftsteller und Journalist Richard Lorenz hat kürzlich zusammen mit Lindenkeller-Tontechniker Rudi Spindler und Stadtcafé Wirtin Anja Duppelfeld die erste Freisinger Lesebühne „Lesbar“ gegründet. Jeden Monat wird künftig im Oberhaus vom Lindenkeller ein Autor aus seinen Werken lesen, zudem sollen dazwischen immer wieder mal Infoabende über das Schreiben und Publizieren stattfinden. Los geht’s am Donnerstag, 12. Januar, mit einer Lesung von Lorenz selbst, der seine Romane vorstellen wird.

Der Initialfunke

Was dem Schriftsteller schon länger aufgefallen ist: Es gibt im Landkreis viele Autoren, die aber kaum Möglichkeit haben, ihre Arbeiten einem Publikum vorzustellen – vor allem, wenn die Künstler keinen großen oder gar keinen Verlag hinter sich haben. Der Glücksfall: Der befreundete Spindler war sofort begeistert von der Idee, in Freising eine Lesebühne zu installieren und diese am Mischpult tontechnisch zu begleiten. Die richtige Örtlichkeit war schnell gefunden: Hier konnte nämlich Duppelfeld helfen, die sowieso das kulturelle Angebot im Oberhaus deutlich erweitern wollte.

„Der Plan ist einfach“, erklärte Lorenz im FT-Gespräch. „Jeder Autor darf eine Stunde lang lesen. Der Eintritt ist günstig und das Ambiente vom Oberhaus wunderbar.“ Was bei der „Lesbar“ besonders ist: Jeder Künstler wird von einem Musiker begleitet. „Musik und Literatur passen einfach gut zusammen, das habe ich aus 30 Jahren Bühnenerfahrung gelernt“, erklärte Lorenz, der mit seinen Lesungen unter anderem auf dem Tollwood in München aufgetreten ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nur Lesungen

Was dem Trio wichtig ist: Die Lesebühne fokussiert sich ausschließlich auf Lesungen – also nicht auf Poetry Slam-Künstler oder freie Erzähler. Denn für beide Gruppen gebe es bereits Auftrittsorte in Freising. Ob die Autoren bei der „Lesbar“ Lyrik, Kurzgeschichten, Essays oder Romanauszüge vorstellen, ist den Künstlern völlig freigestellt.

Das Programm

Den Auftakt der Winter-und Frühjahrsreihe übernimmt Lorenz selbst, der aus seinen literarischen Romanen wie „Amerika Plakate“ lesen wird. Begleitet wird er wie gewohnt von Axel Le Rouge. Am Donnerstag, 16. Februar, gehört dann dem Freisinger musikalischen Allrounder Roman Seehon die Bühne. Er wird aus seiner musikgefärbten Biografie „One glance is holy“ lesen, begleitet wird er dabei von Wolfgang Netzer.

Ebenso Auszüge aus einer Biografie wird es am Donnerstag, 16. März, geben: Der Kult-Musiker und Autor Mäx Huber erlaubt Einblicke in seine dunkelgrauen literarischen Welten – die er selbst musikalisch bebildert. Vor einer mehrmonatigen Pause können sich am Donnerstag, 30. März, Interessierte Tipps und Tricks bei Lorenz abholen, der bei einer Podiumsdiskussion alle Fragen rund um das Schreiben und das Publizieren beantworten will.

Was es laut Lorenz unter Umständen zukünftig auch im Rahmen der Lesebühne geben könnte, sind kurze Schreibworkshops und ein sogenanntes „Word-Festival“, also ein mehrtägiges Literatur-Event. Weitergehen soll es dann im Herbst 2023 mit monatlichen Lesungen bis ins Jahr 2024. Lorenz betont: „Wir wollen den Autoren aus dem Landkreis und darüber hinaus die Möglichkeit bieten, ihre Arbeiten endlich ganz unkompliziert einen Publikum vorstellen zu können.“ ft

Gut zu wissen

Richard Lorenz liest am Dienstag, 12. Januar, ab 19.30 Uhr im Oberhaus Lindenkeller. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Weitere Infos unter www.lindenkeller-freising.de/lokale/oberhaus/