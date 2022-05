Stadtrat gibt Grünes Licht für dritten verkaufsoffenen Sonntag in der Freisinger Innenstadt pro Jahr

Von: Andreas Beschorner

Besuchermagnet: Ein dritter verkaufsoffener Sonntag pro Jahr soll dem Einzelhandel in der Freisinger Innenstadt zugute kommen. © Michalek

Freising bekommt einen dritten verkaufsoffenen Sonntag pro Jah. So hat es der Stadtrat beschlossen - trotz etlicher skeptischer Stimmen.

Freising – An drei Sonntagen im Jahr werden die Bürger künftig in der Freisinger Innenstadt einkaufen können. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen und damit den Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses aufgehoben.

Nach den Beratungen im Ausschuss hätte es bei den bisherigen zwei verkaufsoffenen Sonntagen zur Palmdult und zur Kirchweihdult bleiben sollen. Hanna Sammüller-Gradl, Leiterin des Rechtsreferats der Stadt Freising, erläuterte die Ausgangslage: Ein FDP-Antrag hatte darauf abgezielt, zur Stärkung des Einzelhandels die rechtlich möglichen vier verkaufsoffenen Sonntage im Stadtgebiet per Satzung zu ermöglichen.

Drei Varianten standen zur Abstimmung

Die Verwaltung legte nun im Stadtrat drei Varianten vor: Entweder belasse man es bei den bisherigen zwei Sonntagen („2+0“), oder man ermögliche in der Innenstadt drei verkaufsoffene Sonntage plus einen weiteren im Steincenter oder an den Schlüterhallen oder in den Clemensängern („3+1“). Oder – und diesen „goldenen Mittelweg“ schlug die Veraltung vor – man ermögliche in der Innenstadt noch einen verkaufsoffenen Sonntag mehr, der freilich mit einem besonderen Event, beispielsweise dem Rosentag, verbunden sein müsse („3+0“).

Eva Bönig (Grüne) setzte sich mit ihrer Kritik letztlich nicht durch. © FT-Archiv

Antragsteller Jens Barschdorf (FDP) sprach sich für die „3+1“-Variante aus. Heftigen Gegenwind bekam er von Eva Bönig (Grüne). „Die Sonntagsruhe ist gesetzlich geregelt, Herr Barschdorf“, sagte sie und prophezeite, dass mehr als zwei verkaufsoffene Sonntage „der schleichende Beginn der Abschaffung der Sonntagsruhe“ seien. Hier werde mit „Scheinargumenten“ auf dem Rücken vor allem von weiblichen Mitarbeitern im Einzelhandel eine „neoliberale Politik“ gemacht. Und: „Konsum ist nicht alles.“

Mit dem Beschluss soll die Innenstadt gestärkt werden

In dasselbe Horn – also für „2+0“ – stießen Guido Hoyer (Linke) und Emilia Kirner (ÖDP): Hoyer sagte, „3+1“ sei wenigstens konsequent, die „3+0“-Regelung unterscheide aber Einzelhändler erster und zweiter Klasse. Auch mit Blick auf 52 verkaufsoffene Samstage sah Hoyer keinen Bedarf für eine Ausweitung: „2+0“ – das sei jahrzehntelange Tradition. „Dabei bleibt’s. Punkt.“ Und auch Peter Warlimont (SPD) sah den wirtschaftlichen Nutzen einer Ausweitung nicht als so groß an, als dass man den im Einzelhandel Beschäftigten dafür einen Arbeitssonntag zumuten müsse.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für den Verwaltungsvorschlag „3+0“ plädierte Reinhard Fiedler (FSM). Kein Wunder, hatte er diesen Kompromiss doch im Finanzausschuss eingebracht. Seitdem er im Stadtrat sei, gehe es immer wieder um die Stärkung der Innenstadt. Da sei ein dritter verkaufsoffener Sonntag ein kleiner, aber wichtiger Baustein. War sein „3+0“-Vorschlag im Finanzausschuss noch knapp mit 6:7 Stimmen gescheitert, so erhielt er jetzt im Stadtrat eine knappe 18:16-Mehrheit. Die „3+1“-Variante war zuvor mit 1:33 Stimmen abgelehnt worden, über die im Finanzausschuss noch beschlossene „2+0“-Variante wurde dann gar nicht mehr abgestimmt.