„Zusammenstehen gegen den Krieg in der Ukraine“: Pax Christi setzte mit Mahnwache in Freising ein Zeichen

Eine Mahnwache am Freisinger Marienplatz als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine organisierte die Gruppe Pax Christi. Eine weitere Pax-Christi-Mahnwache wird am Freitag, 3. März, um 16 Uhr an selber Stelle stattfinden. Um 17 Uhr schließt sich dann ein Friedenskreuzweg in der St. Georgs-Kirche an. © Lehmann

Gegen den Krieg in der Ukraine hat Pax Christi am Freitag mit einer spontanen Mahnwache am Freisinger Marienplatz ein Zeichen gesetzt. Weitere sollen folgen.

Freising – „Wir sind erschüttert“, betonte Ernst Fischer von der Pax Christi-Friedensbewegung Freising am vergangenen Freitag am Marienplatz Freising angesichts des Krieg in der Ukraine. Spontan habe sich deshalb Pax Christi zusammen mit dem Kreisbildungswerk (KBW) Freising für eine stille Mahnwache ohne große Reden im Zentrum der Stadt entschieden – denn aktuell mache das Leid der ukrainischen Bevölkerung zwar sprach-, aber nicht tatenlos.

Unter dem Motto „Wir stehen zusammen gegen den Krieg in der Ukraine und für die Opfer von Unrecht und Aggression!“ versammelten sich am Freitag die Freisinger, um mit dieser Mahnwache ein erstes deutliches Zeichen für Frieden zu setzen. Diese Mahnwache ist aber nur der Auftakt von verschiedenen größeren Aktionen in Freising, für die Pax Christi dann auch weitere Kooperationspartner ins Boot holen wird. „Wir wollen“, so die Friedensbewegung, „ein Zeichen aus der Gesellschaft heraus setzen.“

Rache- und Vergeltungsspiralen beenden

Auf einem Flugblatt fordert Pax Christi zusammen mit dem KBW Freising unter anderem, dass die Regierungen „sofort harte nicht-militärische Sanktionen beschließen müssen, damit der eklatante Verstoß gegen das Völkerrecht geahndet wird“. Eine Waffenlieferung ins Kriegsgebiet lehnen Pax Christi und der KBW ab.

Für die Initiatoren der stillen Mahnwache stellen sich aber auch einige dringliche Fragen, beispielsweise ob ein gewaltloser Widerstand der ukrainischen Bevölkerung die Rache- und Vergeltungsspiralen beenden könnte. Auch eine zentrale Frage, die den Freisingern durch das Flugblatt mitgegeben wurde: „Nimmt Europa die Kriegsflüchtlinge mit offenen Armen auf? Und warum tun wir das dann nicht auch für anderen Kriegsflüchtlinge – etwa an der polnisch-belarussischen Grenze oder am Mittelmeer?“

Pax Christi: Wer die Hoffnung aufgibt, handelt nicht mehr

Aber die Friedensbewegung stellte auch jene Frage, die gerade viele Menschen umtreibt: „Sind wir dauerhaft bereit, die nun von uns allen gewollten Sanktionen auch dann weiter zu unterstützen, wenn ihre Auswirkungen uns selber betreffen werden?“ Wer die Hoffnung aufgibt, so die Initiatoren, handelt nicht mehr und lässt die Opfer alleine. Auch deshalb wird Freising weiter hoffen und deutliche Zeichen setzen. Eine weitere Pax-Christi-Mahnwache wird am Freitag, 3. März, um 16 Uhr an selber Stelle stattfinden. Um 17 Uhr schließt sich dann ein Friedenskreuzweg in der St. Georgs-Kirche an.

Richard Lorenz

