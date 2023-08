Zuschüsse zur Volksfestzeit: 8000 Euro mehr fürs sportliche Rahmenprogramm 2023

Für den Volksfestlauf (hier der Nachwuchs im Jahr 2022) bekommt der Leichtathletik-Club Freising eine Zuwendung in Höhe von 3000 Euro – 400 Euro mehr als in den Jahren zuvor. Archiv: Spanrad

Stadt unterstützt Vereine

Von Andreas Beschorner schließen

Für das Volksfest greift die Stadt Freising gerne tiefer in die Tasche: Das sportliche Rahmenprogramm wird 2023 noch stärker bezuschusst.

Freising – Auch wenn die Kommunalaufsicht und das Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands der Stadt Freising einen harten Sparkurs empfohlen haben, hat der Freisinger Finanzausschuss am Montag die sportlichen Veranstaltungen zur Volksfestzeit mit Zuschüssen ausgestattet. Die Zuwendungen fallen mit insgesamt 8000 Euro teilweise sogar höher aus als in den vergangenen Jahren.

Es sind allesamt Traditionsveranstaltungen, die zum Volksfest gehören wie das Festbier: Das 42. Volksfestkriterium, das der Radfahrerverein Freising-Neustift (RVN) ausrichtet, erhält wie all die Jahre zuvor einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro. Für den 36. Volksfestlauf bekommt der Leichtathletik-Club Freising eine Zuwendung in Höhe von 3000 Euro. Das sind 400 Euro mehr als in den Jahren zuvor. Der Grund: Kinder zahlen heuer kein Startgeld, bekommen aber trotzdem kleine Geschenke, wie Magdalena Treptow vom Ordnungsamt darlegte. Beim 22. Freisinger Volksfestschießen wird es erstmals eine Scheibe für die Senioren geben, weshalb sich der Zuschuss für den Stadtverband für Sport heuer um 150 Euro auf 1250 Euro erhöht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Unverändert bleibt die Summe, die die Faustball-Abteilung des TSV Jahn Freising für die Ausrichtung des 43. Volksfestturniers erhält: 250 Euro. Die Basketballer des TSV hingegen hatten statt bisher 250 Euro nun 500 Euro als Zuwendung beantragt, vor allem weil die Schiedsrichtergebühren gestiegen seien. 1000 Euro hatte der Sportclub Freising für das 42. Handballturnier zur Volksfestzeit stets erhalten, 1000 Euro hatte er auch für das Jahr 2023 beantragt. Insgesamt werden also 8000 Euro ausgeschüttet – 800 Euro mehr als im Jahr 2022. Sparzwänge hin, Haushaltsengpass her: Die Stadträte gaben den Zuschüssen einstimmig grünes Licht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.