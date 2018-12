Zweifel an sexuellen Übergriffen: Erwarteter Freispruch für Freisinger

Ihm war Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung vorgeworfen: Nun hat das Gericht einen 38-Jährigen freigesprochen - nicht zuletzt aufgrund seiner krankhaften Persönlichkeitsstörung.

Freising/Landshut–Das war keine Überraschung mehr: Nach zwei Verhandlungstagen sprach die 6. Strafkammer beim Landgericht Landshut einen 38-jährigen Gärtner-Fachwerker von den Vorwürfen der versuchten beziehungsweise vollendeten Vergewaltigung frei.

Wie zum Prozessauftakt berichtet, war dem 38-Jährigen, der aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums seiner leiblichen Mutter während der Schwangerschaft an einem Fetalen Alkoholsyndrom leidet, vorgeworfen worden, zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 eine Mitbewohnerin im Betreuten Wohnen bedrängt, ihr schließlich die Schlafanzughose ausgezogen und versucht zu haben, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Allerdings sei sein Vorhaben aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau gescheitert.

Im Rahmen der Ermittlungen kam ans Licht, dass der Mann bereits im Januar 2010 seine damalige Lebensgefährtin vergewaltigt haben soll. Er habe damals auf der Couch in der gemeinsamen Wohnung Sex gewollt, seine Lebensgefährtin sich dagegen gewehrt. Da habe er ihr dann einen Faustschlag aufs Auge versetzt und damit ihren Widerstand gebrochen. Die Ermittlungen waren, wie die Sachbearbeiterin der Kripo berichtete, überraschend verlaufen; denn die ehemalige Lebensgefährtin hatte ihren Ex zunächst in Schutz genommen und behauptet, sich die Verletzung am Auge bei einem Sturz gegen einen Schrank zugezogen zu haben. Danach habe es einvernehmlichen Sex gegeben. Erst bei späteren Vernehmungen brachte sie vor dann, dass es auch zu einem Vergewaltigungsversuch gekommen sei. Für die größte Überraschung sorgte dann der Angeklagte selbst: Er räumte, so die Kripo-Beamtin, die Vorwürfe nicht nur ein, sondern habe die Schilderungen seiner vermeintlichen Opfer noch in einem Maße „getoppt“, dass sie selbst Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit bekommen habe.

Den beiden Frauen blieb ein Auftritt vor Gericht erspart. Stattdessen meldete Psychiaterin Dr. Dorothee Griesel in ihren Gutachten Zweifel an den Angaben der beiden intellektuell beeinträchtigten Frauen an, die den Schluss zuließen, dass es keinen erlebnisfundierten Hintergrund gebe. Bei der Ex-Lebensgefährtin könnte es suggestive Verzerrungen in der Richtung gegeben haben, dass sie sexuelle Übergriffe, die sie vor der Beziehung mit dem 38-Jährigen erlebt habe, auf ihn „projiziert“ habe. Bei der Mitbewohnerin habe es an Aussagekonstanz gefehlt, außerdem habe sie sich in Widersprüche verstrickt.

Psychiater Dr. Johannes Schwerdtner bescheinigte dem 38-Jährigen aufgrund des Fetalen Alkoholsyndroms eine verminderte Steuerungsfähigkeit. Er sei unbedarft und naiv, habe seine Impulse und Bedürfnisse nicht unter Kontrolle. Die von ihm vermutlich gelieferten falschen Geständnisse könnten viele Ursachen haben.

Der von der Strafkammer verkündete Freispruch, auf den auch Staatsanwalt Thomas Bauer und Verteidiger Wolfgang Geiger plädiert hatten, war aufgrund der Gutachten keine Überraschung. Allerdings, so Vorsitzender Richter Ralph Reiter, bedeute der Freispruch nicht, dass der 38-Jährige keine Probleme hat: Aufgrund der Fetalen Schädigung fehle es ihm an Empathie und – was seinen Sexualtrieb angeht – an Hemmungen. Auf die Aussagen der beiden vermeintlichen Opfer lasse sich eine Verurteilung nicht stützen, ebenso wenig auf sein eigenes überschießendes Geständnis, das die eigentliche Grundlage der Anklage gewesen sei.

Die zahlreichen Gespräche, die es wegen der angeblichen Vorfälle gegeben habe, dürften bei ihm zu einer suggestiven Beeinflussung geführt haben. Die Kammer sprach dem 38-Jährigen, wie von Verteidiger Geier beantragt, auch eine Entschädigung für die erlittene vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zu, außerdem werden die ihm entstandenen Prozesskosten erstattet.

Aufgrund der krankhaften Persönlichkeitsstörung lasse sich nicht feststellen, dass sich der 38-Jährige schuldhaft selbst falsch belastet und damit das Verfahren erst in Gang gebracht habe. Walter Schöttl

