Sprungbrett zur Pflegeausbildung: Zweiten Kurs an Freisinger Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe verabschiedet

Teilen

Den Absolventen der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe gratulierten Landrat Helmut Petz (hinten, r.), Klinikumsgeschäftsführerin Maren Kreuzer (hinten, 2. v. r.), Pflegedirektor Stefan Hörömpö (hinten, 3. v. r.), Pflegebereichsleitung Kerstin Lechtschewski (l.) und Doreen Schubert (Leitung Personal und Organisation, r.). Stolz sind auch Schulleiterin Eva Gall (4. v. l.) sowie die Klassenlehrerinnen Sylvia Schwarzbaur (3. v. l.) und Susanne Steinherr (2. v. l.). Bestanden haben: Juan Jose Bravo Lopez, Dardane Bujupi, Eren Cökükoglu, Seid Gulay, Fahidatou Laoura Issa, Ronja Annika Karlstetter, Petra Dorina Lenkei, Abdel Mbohou, Beatriz Moreira dos Santos, Melanie Petermaier, Lara Sophie Schöffmann, Jaluluddin Sirak. Nicht auf dem Foto: Dardane Bujupi. Foto: Klinikum © Klinikum

An der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Klinikum Freising hat der zweite Ausbildungskurs erfolgreich seinen Abschluss gefeiert. Für die Teilnehmenden gab es viel Lob.

Freising – Mit dem zweiten erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungskurs hat sich die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe des Klinikums Freising endgültig etabliert. „Fast alle Absolventen wollen bleiben und eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft vor Ort beginnen oder ins Arbeitsleben einsteigen“, meldet Klinikumssprecher Sascha Alexander.

Die Schule hat sich endgültig etabliert

Mit zwölf bestandenen Examen war im Klinikum Freising die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer oder -helferin erfolgreich zu Ende gegangen. Alexander weiter: „Zu den ersten Gratulanten gehörte Landrat Helmut Petz, der sich zugleich bei der Schule für das große Engagement bedankte.“ Petz eröffnete seine Ansprache auf der Examensfeier mit den Worten: „Sie sehen einen glücklichen Landrat.“ So sei nun bereits der zweite Kurs dieses erst seit September 2020 existierenden Ausbildungsangebots am Klinikum gut verlaufen und die Schule habe sich damit endgültig in der Region etabliert. Zugleich sei die Pflegefachhilfe für die Absolventen ein guter Einstieg in die Höherqualifizierung, etwa durch eine anschließende dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. „Solche Möglichkeiten zur Höherqualifikation sind ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildungsstrategie des Landeskreises“, sagte der Landrat.

Herzliche Worte gab es auch von den weiteren Gratulanten. So freute sich Klinikumsgeschäftsführerin Maren Kreuzer über die „hervorragende Leistung“ und dankte ebenfalls den Lehrerinnen und Lehrern für ihr persönliches Engagement und die professionelle Arbeit, die diesen Erfolg ermöglich hätten. Nach 700 Theorie- und 850 Praxisstunden in der Alten- und Krankenpflegehilfe sowie der erfolgreichen Examensprüfung stehe den Absolventen nun der weitere berufliche Weg offen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die meisten haben sich laut der Geschäftsführerin bereits für das Klinikum Freising entschieden. Dass sechs von ihnen ihre Ausbildung bei uns in der dreijährigen Pflegeausbildung fortsetzen wollen, und weitere drei eine Anstellung als Pflegefachhelfern antreten, sei natürlich eine ganz besonders gute Nachricht, betonte Kreuzer.

„Ziel erreicht, weil einer auf den anderen geachtet hat“

Schulleiterin Eva Gall und Klassenlehrerin Sylvia Schwarzbaur hoben in ihren Ansprachen insbesondere den guten Zusammenhalt der Klasse während des Ausbildungsjahres und bei den theoretischen und praktischen Prüfungsvorbereitungen hervor. „Sie haben gemeinsam das Ziel erreicht, weil einer auf den anderen geachtet hat“, lobte Schwarzbaur.

Dass der Zusammenhalt auch zu guten Noten führt, zeige zum Beispiel der Notendurchschnitt von 2,08 im Praxisteil der Prüfung, freute sich Schulleiterin Eva Gall. „Unsere beste Schülerin mit einer Gesamtnote von 1,0 ist Dardane Bujupi. Dies ist beeindruckend, denn die Absolventin musste neben der Ausbildung zugleich zwei Kinder versorgen.“ Dardane Bujupi verkürzt jetzt die Ausbildung und beginnt im September die Ausbildung zur Pflegefachkraft. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.