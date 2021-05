Zweites Sommer-Wunder kommt - Kulturamt plant Freisinger Open Air im Juli

Vor allem lokale Künstler sollen Auftrittschance bekommen

Auch 2021 soll es einen Kultur-Sommer geben. Das Freisinger Kulturamt arbeitet bereits intensiv am Konzept.

Freising – Monatelang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturamts Freising auf diesen Tag X hingearbeitet: auf den Moment, an dem die Corona-Infektionszahlen so weit sinken, dass kulturelle Veranstaltungen wieder erlaubt sind. Nun ist es so weit. Das Kulturamt feilt intensiv an der ersten wegweisenden Open-Air-Reihe.

„Dass es jetzt so schnell geht, ist für uns alle eine große Überraschung“, sagt Markus Bader, Kulturamtsleiter der Stadt Freising. Umso größer ist die Freude bei ihm und seinem Stab, der trotz Lockdowns das ganze Jahr drangeblieben ist. „Wir haben terminiert, verschoben, abgesagt und wieder neu geplant – immer in der Hoffnung, dass die Inzidenzen sich irgendwann so entwickeln, dass das Spielverbot fällt.“

Open-Air erlebt Neuauflage im Amtsgerichtsgarten

Deshalb steht Bader auch in ständigem Kontakt mit Veranstaltern und Künstlern. Deshalb ist auch der Herbst samt Abo- und Kindertheater bereits geplant. Und deshalb kann er jetzt in relativ kurzer Zeit ein buntes Programm für den 2. Sommer-Wunder zusammenstellen. Denn das Event, das im ersten Corona-Jahr im Amtsgerichtsgarten Premiere gefeiert hat, soll im Juli eine Neuauflage erfahren.

„Ursprünglich hatten wir den Beginn für das Festival für Ende Juni angesetzt“, verrät Bader. Aber jetzt habe man sich in Absprache mit dem Kooperationspartner, der Uferlos GmbH, der Stadtjugendpflege und der Musikschule, dazu entschieden, den Startschuss auf Donnerstag, 8. Juli, zu legen. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden soll dann Programm stattfinden.

Vor allem regionale Künstler sollen Auftrittsgelegenheit erhalten

Namen möchte Bader noch nicht nennen. Das Konzept aber steht. „Uns ist wichtig, Künstlern aus Freising und Umgebung eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten.“ Aber auch überregionale Acts werden am Start sein. Und nachdem dem Kulturamt beim Sommer-Wunder 2020 mit dem Engagement des Münchner Kammerorchesters ein Coup geglückt ist, soll auch diesmal ein namhaftes Ensemble in Freising präsentiert werden.

+ Markus Bader, Kulturamtsleiter der Stadt Freising, freut sich über einen möglichen Kultursommer. © ft

Den Kindern wird ebenfalls etwas geboten – eine große Herausforderung, die den Akteuren auf der Bühne großes Fingerspitzengefühl abverlangen dürfte. Schließlich muss alles Corona-konform sein. „Und Kinder, die sich ausgelassen freuen, zurückpfeifen zu müssen, wäre das Schlimmste“, sagt Bader.

Reservierung statt direkter Ticketverkauf

Gedanken macht sich das Kulturamt noch über die Abwicklung des Ticketverkaufs. „Wir müssen immer noch auf Sicht fahren“, sagt Bader im Hinblick auf Inzidenzen. Eine Kostenrückabwicklung aufgrund von Konzertausfällen möchte er aus logistischen Gründen gerne vermeiden. Daher plädiert er für Reservierungen, bei der die Tickets erst wenige Tage vor der Veranstaltung bezahlt werden.

Gut zu wissen

Ab dem 21. Mai sind Kulturveranstaltungen im Freien mit maximal 250 Zuschauern (feste Sitzplätze) mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 100 in Bayern erlaubt. Dies gilt sowohl im professionellen Bereich als auch für Laien- und Amateurensembles, genauso für filmische Veranstaltungen. Die Besucher müssen sich vor Besuch der Veranstaltung testen lassen. Diese Pflicht entfällt allerdings bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50.

