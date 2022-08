Freisinger (58) verursacht Horror-Unfall: Ein Toter und sechs Schwerverletzte

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide BMW total zerstört. © Ess

Ein BMW-Fahrer (58) aus dem Kreis Freising hat einen katastrophalen Unfall verursacht: Ein Beteiligter starb, sechs wurden schwer verletzt.

Haiming/Freising – Einen katastrophalen Unfall hat ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Freising auf der Bundesstraße 12 bei Haiming (Landkreis Altötting) verursacht: Ein 22-Jähriger starb, fünf weitere Pkw-Insassen und der Unfallverursacher selbst wurden schwer verletzt.

Der 58-Jährige kam laut Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung München auf die Gegenfahrbahn, wo der BMW mit einem Dreier-BMW frontal zusammen-stieß. Der 22-Jährige am Steuer, er stammt aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wrack geborgen werden. Die Verletzungen waren jedoch so erheblich, dass der Mann kurze Zeit nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus verstarb.

In beiden Fahrzeugen wurden sechs Insassen schwer verletzt

Seine 20-jährige Beifahrerin und ein weiterer 24-jähriger Fahrzeuginsasse wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Unfallverursacher, seine 61-jährige Beifahrerin, ein weiterer Insasse (42) und ein dreijähriges Kind wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

An den BMW entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 50 000 Euro. Die Autobahnpolizei Mühldorf klärt nun in Zusammenarbeit mit einem Gutachter, der durch die Staatsanwaltschaft Traunstein beauftragt wurde, die genaue Unfallursache. Beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zahlreiche Feuerwehren sowie die Autobahnmeisterei waren waren vor Ort. Ebenso war der Rettungsdienst mit drei Hubschraubern, fünf Notärzten, der Sanitätseinsatzleitung mit einem leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter, und acht Rettungsfahrzeugen im Einsatz. Nach Beseitigung der Trümmerteile und der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma konnte die Bundesstraße 12 gegen 19.50 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.