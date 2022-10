Freisinger Abgeordnete: Schlagabtausch zum Thema „Soziales Jahr“

Kontroverse Debatte: die Abgeordneten Benno Zierer (FW) und Johannes Becher (Grüne, l.) im Lindenkeller. © Lorenz

Die MdL Benno Zierer und Johannes Becher diskutieren in der Langen Nacht der Demokratie leidenschaftlich. Das brisante Thema: Macht ein soziales Jahr Sinn?

Freising – Kann ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen ein Gewinn sein – oder ist der Zwang, sich beispielsweise zwölf Monate lang um Senioren kümmern zu müssen, ein zu einschneidendes Werkzeug, mit dem der Staat operieren würde? Bei der langen Nacht der Demokratie lag genau diese Frage auf jenem Tisch, an dem auch zwei Landtagsabgeordnete Platz genommen hatten. Während Benno Zierer von den Freien Wählern den Zwang als ein probates Mittel zur persönlichen Sinnfindung, aber auch zur teilweisen Abdeckung von Engpässen in sozialen Einrichtungen begrüßen würde, konnte Johannes Becher von den Grünen mit dieser Argumentationskette rein gar nichts anfangen. Zwang sei nämlich in keinem Fall verhältnismäßig und würde zudem nicht zum gewünschten Effekt führen.

Das Interesse der Jugendlichen war mäßig

Das Interesse der Freisinger Jugendlichen an der Kreisjugendring-Veranstaltung im Unterhaus des Lindenkellers war mäßig – und das, obwohl die Thematik überaus spannend war. Denn die Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahrs für Jugendliche steht immer wieder zur Debatte – eigentlich seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011. Seit diesem Zeitpunkt gibt es nämlich auch keine Zivis, sprich Zivildienstleistenden mehr.

Was es aktuell freilich gibt: das freiwillige soziale Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienste (BFD). Diese allerdings, so wurde durch die Moderation deutlich, würden am häufigsten von jungen Frauen in Anspruch genommen und seien letztlich immer von der Bereitschaft der engagierten Menschen abhängig – anstelle von „eingezogenen“ Jahrgängen. Heißt im Klartext: Krankenhäuser etwa konnten früher mit einer fixen Zahl an Zivis rechnen, während die Zahl der FSJler und BFDler eher fragil ist.

Zierer: Nicht alles geht freiwillig im Leben

Für Zierer, der übrigens ebenso wie Becher gegen die Einführung einer Wehrpflicht ist, birgt aber gerade so ein verpflichtendes Jahr, ob nun im sozialen, ökologischen, kulturellen oder sportlichen Bereich, eine Riesenchance. Zierer, auf dessen Hof eine Einrichtung der Lebenshilfe untergebracht ist, weiß, wovon er spricht: „Früher kamen viele Zivis zu uns – und am Anfang kamen die oft auch nicht gern. Aber nach einer Zeit wollten viele gar nicht mehr gehen.“ Seiner Erfahrung nach seien auch zahlreiche Zivis danach in dem Beruf geblieben – einem Beruf, den sie aber ohne Pflicht nie kennengelernt hätten. „Es geht eben nicht alles freiwillig im Leben“, so Zierer.

Becher bezweifelt die Durchsetzbarkeit

Ganz anders sah das Becher, der als Jurist die Verhältnismäßigkeit und damit auch die Durchsetzbarkeit eines Pflichtjahres stark bezweifelte – weil der Staat eben zuvor zu „milderen Mitteln“ greifen müsse. Den Fachkräftemangel in der Pflege würde man zudem mit Jahrgängen, die verpflichtend ihren Dienst tun müssten, überhaupt nicht in Griff bekommen. Seine Lösungsvorschläge in dieser Sache: „Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung.“

Eine bessere Entlohnung wünscht sich Becher auch für FSJler, um den freiwilligen Dienst deutlich attraktiver gestalten zu können und so mehr junge Menschen dafür zu begeistern. „Wir sollten lieber jetzt das System verbessern, als eine Wehrpflicht 2.0 einführen.“ Was den Grünen-Politiker auch stört: „Ich muss es dann zwölf Monate durchziehen, ob es mir gefällt oder nicht.“ Hier hakte Zierer allerdings ein: „Das sind doch keine Kramerläden – wenn einem das nicht liegt, kann man doch wechseln. Der Zivildienst hatte doch auch viele Facetten.“

Unterstützung aus dem Publikum für Benno Zierer

Unterstützung bekam Zierer aus dem Publikum: „Es sollte ein verpflichtendes Jahr zu Entscheidungsfindung geben“, meinte ein junger Mann, während eine junge Frau das Problem des Nachwuchses noch verdeutlichte: „Wir haben eine Riesenmenge an Möglichkeiten, beispielsweise an Studiengänge, da wird man fast erschlagen. Die meisten schauen sich sowieso zuvor ein Jahr lang was an, um sich danach entscheiden zu können.“ Laut ihrer Erfahrung ist es meistens der gleiche Typ Mensch, der sich für ein freiwilliges Jahr entscheidet, weshalb sie einen „gewissen Zwang“ mit einer breiten Entscheidungsmöglichkeit präferieren würde.

Das Stimmungsbild des Publikums: Die meisten waren hin- und hergerissen, auch weil eben Zwang das wohl härteste Mittel eines Staates ist. Allerdings waren viele Jugendliche im Unterhaus nicht gegen ein verpflichtendes soziales Jahr, sondern tendenziell eher dafür. Erfahrungswerte gab es auch von einem Ex-Zivi, der den Dialog mit den Landtagspolitikern suchte. „Der Zwang macht schon was mit einem“, sagte der junge Mann. Allerdings habe er von seinem Zivildienst auch stark profitiert – was er jedoch erst in der Rückschau erkannt habe.

