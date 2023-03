Freisinger Abgeordnete zur Wahlrechtsreform: „Niemand wird hier rausgekegelt“

Von: Helmut Hobmaier

Der Deutsche Bundestag hat sich zu einem Ungetüm entwickelt. Die soeben beschlossene Reform könnte allerdings die gesamte CSU aus dem Plenum kegeln. © Michael Kappeler/dpa

Die Wahlrechtsreform bedroht die CSU. Abgeordnete von Grünen und SPD sind kompromissbereit. Aber nur bedingt.

Landkreis – Nach den Protesten der CSU (und Linken) gegen die soeben verabschiedete Wahlrechtsreform will die Ampel nun nachbessern. Man will verhindern, dass die CSU beim Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der nächsten Wahl komplett aus dem Bundestag fliegt. Die Freisinger Ampel-Abgeordneten der Grünen und der SPD zeigen sich kompromissbereit – wollen aber die Wahlrechtsreform nicht in ihrem Kernpunkt verwässern – der Streichung der Grundmandatsklausel: „Allein die meisten Stimmen in einem Wahlkreis zu haben, löst noch keinen Anspruch auf ein Mandat aus“, bringt es der SPD-Abgeordnete Andreas Mehltretter auf den Punkt. Der potenziell betroffene CSU-Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer sieht das anders: „Mit der Reform wird der Wählerwille nicht korrekt abgebildet“.

Eckert: Keine Rücknahme der Grundmandatsklausel

Möglich wäre die „Rettung“ der CSU etwa, indem sie eine Listenverbindung mit der CDU eingeht. Für MdB Leon Eckert (Grüne) ist das vorstellbar – aber in einem Punkt ist er sich mit Kollege Mehltretter einig: Die gerade verabschiedete Abschaffung der Grundmandatsklausel dürfe nicht rückgängig gemacht werden. Die Klausel besagt, dass eine Partei, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, trotzdem entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil in den Bundestag einziehen darf, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Für Eckert ist genau das das Kernstück der Wahlrechtsreform, auf das die Experten bei der Anhörung auch gepocht hätten: „Wir streichen die Grundmandatsklausel, deren verfassungsrechtliche Rechtfertigung auch die Expertinnen und Experten der CSU in der Anhörung bezweifelten.“

Mehltretter: Denkbar wäre Anpassung der Fünf-Prozent-Hürde

Den Plan, die Wahlrechtsreform mit einer „Spezialklausel“ nachzurüsten, sieht Eckert aus diesem Grund auch kritisch. Danach würde sich eine Fünf-Prozent-Hürde nur auf Bundesländer beziehen, wo die betreffende Partei auch antritt – also für die CSU nur Bayern. Für Andreas Mehltretter dagegen ist das vorstellbar: „Man kann schon darüber nachdenken, an der Fünf-Prozent-Hürde etwas zu ändern, etwa wenn eine Partei regional, also in einem oder mehreren Bundesländern, besonders stark ist – und aus diesem Grund dann auch im Bundestag vertreten sein sollte.“ Niemand wolle schließlich das Wahlrecht verändern, um jemanden damit zu schaden: „Wenn man die Reform fairer machen kann, sollte man das tun“, so Mehltretter. Über die Grundmandatsklausel aber werde wohl das von der CSU angerufene Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Leon Eckert glaubt, dass die CSU ohnehin die Fünf-Prozent schaffen wird – oder eben eine Listenverbindung mit der CDU eingehen muss. „Niemand wird hier rausgekegelt“, sagt Eckert. Aber in den vergangenen Jahren sei das Wahlrecht „verzerrt“ gewesen. Alle Reformen seien bisher gescheitert, „weil die CSU ein System will, das sie dauerhaft privilegiert“. Eckert: „Der Bundestag wird kleiner werden, und auch die CSU wird einige Mandate verlieren“. Aber die Christsozialen können „doch nicht das ganze Land in Geiselhaft nehmen, damit einige Leute ihre Posten nicht verlieren“.

Irlstorfer: Das letzte Wort werden wohl die Richter haben

Erich Irlstorfer bedauert vor allem, dass die Ampel zu keinen weiteren Gesprächen mehr bereit gewesen sei, um etwa eine Kompromisslösung zu finden, mit der auch die CSU hätte leben können. „Aber vielleicht tut sich ja noch etwas. Es gibt schließlich zig Varianten, die man noch diskutieren kann.“ Nach dem jetzigen Stand der Dinge bilde das Wahlrecht nicht den Wählerwillen ab – „und Hunderttausende von Stimmen bleiben unberücksichtigt“. Finde man keinen Kompromiss bei der Reform, werde wohl das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort haben. „Dann freilich wird man sich auch daran zu halten haben.“

