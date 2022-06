Freisinger Abo-Theater ist wieder auf Kurs: Neues Programm bietet moderne Klassiker

Schtonk! von Helmut Dietl ist mittlerweile zum Kultfilm geworden. In Freising gibt’s die Theaterversion. © Tim Mueller

Die Freisinger Theaterabonnenten dürfen sich auf ein hochklassiges Programm freuen. Auf sie warten moderne Klassiker, die auch schon im Kino erfolgreich waren.

Freising – In der Hoffnung, dass trotz der Pandemie allmählich wieder Normalität in den Alltag des Kulturlebens einzieht, und in der Überzeugung, dass gerade kulturelles Erleben in schwierigen Zeiten eine wichtige Energiequelle ist, hat das Kulturamt der Stadt Freising größten Wert gelegt auf ein fein nuanciertes, ausgewogenes Programm für die Spielzeit 2022/23 in der Luitpoldhalle“, meldet die Pressestelle der Stadt: Ein Abo sichert dabei den Wunschsitzplatz an der Seite der eigenen Theaterbegleitung.

Rund ums Abo

Nach Ende der Verlängerung und Erneuerung von Bestandsabonnements besteht von Freitag, 1. Juli, bis Donnerstag, 11. August, ausschließlich im Kulturamt der Stadt Freising, Luitpoldstraße 1 a (direkt bei der Luitpoldhalle), Tel. (0 81 61) 5 44 41 22 oder abo@freising.de die Möglichkeit zur Neuanmeldung von Abonnements mit Stammplatzgarantie. Der freie Vorverkauf von Einzelkarten beginnt am 25. August.

Man will inspirieren

Kulturamtsleiter Markus Bader wendet sich nicht mit einem herzlichen Dank an alle, die die unvermeidlichen, corona-bedingten Umwege in der letzten Spielzeit mitgegangen sind: „Was immer die Zukunft für uns als Gesellschaft bereithält, wir wollen mit unserem Abonnement ein Ort der Begegnung sein, wo Werte wie Menschlichkeit und Lebensfreude erfahrbar werden.“

Man wolle die Besucher „inspirieren, zum Lachen animieren und eine Kultur des Miteinanders pflegen.“ Das Programm der neuen Spielzeit solle ganz deutlich signalisieren: „Wir und unser Alltag, wir und unser kulturelles Angebot hier in Freising sind wieder auf Kurs“, so Markus Bader.

Fröhlicher Auftakt

Zur Saisoneröffnung starten beide Abo-Reihen „höchstvergnügt“. „Kulturamtsleiter Markus Bader hat dazu die Komödie im Bayerischen Hof mit Das Blaue vom Himmel (30. September, Abo A) und Schwiegermutter und andere Bosheiten (4. November, Abo B) eingeladen. In prominenter Besetzung wird dabei gelogen, getäuscht, an der Nase herumgeführt – und das Publikum „steckt“ mittendrin.

Yasmina Rezas Der Gott des Gemetzels ist eines der erfolgreichsten Bühnenstücke der Gegenwart. Besonderheit der Aufführung am 11. November (Abo A): Gespielt wird in bairischer Sprache.

Yasmina Rezas Der Gott des Gemetzels ist eines der erfolgreichsten Bühnenstücke der Gegenwart. In Freising wird im Stück bairisch gesprochen. © Markus wagner

Schtonk! von Helmut Dietl ist zu einem Kultfilm geworden. Für die Bühnenadaption (4. Dezember; Abo B) ist ein großes Ensemble zu Gast in der Luitpoldhalle.

Zu Beginn des Jahr 2023 beehrt der französische Kinohit Drei Männer und ein Baby das Publikum. © Dietrich Dettmann

Zu Beginn im neuen Jahr beehrt der französische Kinohit Drei Männer und ein Baby das Freisinger Publikum (15. Januar 2023, Abo A). Es ist höchst amüsant mit anzusehen, wie Heio von Stetten, Boris Valentin Jacoby und Mathias Herrmann sich auf der Bühne um den jüngsten Star der Theatersaison bemühen. Auch wenn allabendlich fast alle Fernsehsender Krimis ausstrahlen – hautnah dabei zu sein ist nochmal etwas ganz anderes. Aus diesem Grund holt Markus Bader am 10. Februar einen Klassiker des Genres nach Freising: Bei Anruf Mord nach dem Film von Alfred Hitchcock (Abo B).

Spatz und Engel gibt einen außergewöhnlicher Einblick in das Leben und Lieben der beiden Ausnahme-Künstlerinnen Marlene Dietrich und Edith Piaf. © Helmut Seuffert

In beiden Abonnements verheißen zwei feine musikalische Produktionen besondere Theaterabende. Spatz und Engel (12. März 2023, Abo A) gibt einen außergewöhnlicher Einblick in das Leben und Lieben der beiden Ausnahme-Künstlerinnen Marlene Dietrich und Edith Piaf. Die Geschichte wird musikalisch nicht nur untermalt, sondern auch raffiniert gesanglich weitererzählt. Regional und saisonal „geht“ auch im kulturellen Leben. Als musikalisches Pendant für Abo B bringen das Landestheater Niederbayern und I Dolci Signori mit dem Renner Azzurro I am 29. April 2023 eine urkomische Italopop-Musicalkomödie auf die Bühne.

Willkommen im Hotel Mama (1. April 2023, Abo B) zeigt Mutter und Tochter im Nahkampf: Kinder, wenn sie klein sind, sind so süß dass man sie am liebsten fressen möchte. Und wenn sie groß sind, wünschte man sich, man hätte es getan.

Drei Vollblut-Komödianten beenden die Spielzeit in Abo A: Jochen Busse, René Heinersdorff und Hugo Egon Balder liefern sich in Komplexe Väter (23. April 2023) einen hitzigen Schlagabtausch um eine ominöse Vaterschaft.

Gut zu wissen

Programmhefte mit einer ausführlichen Beschreibungen aller Stücke und den Abonnementbedingungen gibt es in der Touristinformation Freising, Rindermarkt 20, und selbstverständlich online (https://kultur.freising.de). ft