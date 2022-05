Freisinger Adelsgruppe „In Curia Baronis“: Endlich wieder zurück ins Mittelalter

Präsentieren prunkvolle Gewänder: Die Mitglieder von „In Curia Baronis“ tragen ausschließlich maßangefertigte Kleidung – wie es die Adligen im 15. Jahrhundert getan haben. © Verein

Die Freisinger Adelsgruppe „In Curia Baronis“ freut sich auf viele Mittelalterfeste und historischen Festzüge. Dabei hat man ein hehres Ziel.

Freising – Mittelalter marsch: Die Adelsgruppe „In Curia Baronis“ freut sich im zwölften Jahr ihres Bestehens auf den Start in die neue Saison – eine Saison, in der wieder viele Mittelalterfeste und historischen Festzüge stattfinden, hofft die Gruppe um den Freisinger Siegfried Eßberger. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Aktuell werden neue Gewänder aus kostbaren Stoffen geschneidert.

Die vergangenen beiden Corona-Jahre überbrückte die Adelsgruppe mit Ausflügen zu Burgen und Schlössern in Bayern, etwa die Burgen in Tittmoning und Egg oder die Veste in Passau. „Bei den Besuchen auf der Burganlage in Burghausen und auf der Burg Trausnitz in Landshut stellte sich schnell das Mittelaltergefühl ein“, berichtet Gruppenleiter Eßberger.

Die Adelsgruppe will bayerische Geschichte sichtbar machen

„In Curia Baronis“ wurde 2010 gegründet, mit dem Wunsch, einen Teil der bayerischen Geschichte sichtbarer zu machen. Die Adelsgruppe versucht, das Leben des Reichsfreiherren Hans VI. von Fraunberg und Grafen zu Haag wieder zum Leben zu erwecken. Der Reichsfreiherr regierte von 1436 bis 1476 und wurde 1465 von Kaiser Friedrich III. zum Reichsfreiherrn ernannt. Er war Gegenspieler von Herzog Heinrich XVI. dem Reichen und von dessen Sohn Ludwig IX. dem Reichen von Bayern-Landshut. Reichsfreiherr Hans VI. stand dem sogenannten „Haager Fähnlein“ 1462 in der Schlacht bei Giengen vor und unterstütze dabei den Kaiser.

Die Adelsgruppe legt großen Wert auf das Tragen von authentischen Gewändern aus Samt, Seide oder Brokat. „Es wird die Mode des 15. Jahrhunderts dargestellt“, erklärt Eßberger. „Die Gewandungen werden ausschließlich in Maßanfertigung von darauf spezialisierten Schneiderinnen hergestellt.“ Ein mittelalterliches Gewand in dieser Qualität könne nicht gekauft werden – dasselbe gelte für die Schuhe und Kopfbedeckungen der Mitglieder.

Die Gruppe beteiligt sich an mehreren historischen Festzügen

Das sind derzeit etwa 25 Personen, die heuer wieder bayernweit unterwegs sein wollen: Die Gruppe beteiligt sich an mehreren historischen Festzügen im Freistaat, unter anderem in Bogen bei den Rautentagen, in Arnstorf auf Heller und Barde, in Plattling bei den Nibelungenfestspielen, beim Stadtmauerfest in Nördlingen, am Salzsäumerzug in Grafenau, in Burghausen am Burghauser Burgfest und zum ersten Mal beim Festzug der Historischen Markttage in Pöttmes. „Zusätzlich dazu werden auch gerne mittelalterliche Märkte in Ober- und Niederbayern besucht“, so der Leiter der Gruppe.

Wer Näheres über „In Curia Baronis“ erfahren möchte, wird auf www.adelsgruppe.com fündig oder erhält Auskunft bei Siegfried Eßberger unter Tel. 01 74/4 75 90 50. Die Adelsgruppe ist in Freising beheimatet, hat aber Mitglieder aus Ober- und Niederbayern. „Kulturelles Interesse ist grenzenlos“, sagt Eßberger, der sich über weitere Interessierte freut.

