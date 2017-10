Freisinger Ärger über die Post: Streik bei Mensch und Maschine

Der Ärger der Freisinger über die Post reißt nicht ab. Wieder gibt es Kritik am Service. Doch dieses Mal bringt die Post auch gute Nachrichten.

Freising – Vor wenigen Wochen hatten Anwohner des Plantagenwegs in Freising ihren Unmut darüber bekundet, dass sie ihre Post nun erst am Nachmittag erhalten würden. Jetzt machte eine andere FT-Leserin ihrem Ärger Luft. „Was ist mit unserem Postamt am Freisinger Bahnhof los?“, wollte sie wissen. Die Packstation am Bahnhofsplatz sei nutzlos, da Pakete seit drei Monaten vorwiegend nur im Postamt abgeholt werden könnten, und inzwischen gebe es Öffnungszeiten, zu denen ein Berufstätiger kein Postamt besuchen könne. Inzwischen würde die Filiale nicht erst um 18 Uhr, sondern bereits um 17 Uhr die Schotten dicht machen. Und dann gäbe es sogar Tage, an denen man komplett vor verschlossenen Türen stünde – etwa Ende September, Anfang Oktober. Ihr Fazit: „Unter Kundenservice verstehe ich da aber ganz etwas anderes.“

Auf FT-Nachfrage räumte Klaus-Dieter Nawrath, Sprecher der Deutschen Post, ein, dass die Packstation von 26. Juli bis 21. August und dann noch einmal Anfang Oktober ein paar Tage „außer Gefecht“ gewesen sei. „Grund dafür war ein technischer Defekt“, berichtete er. „Natürlich ist das für die Kunden ärgerlich, aber Maschinen gehen halt mal kaputt.“ Man habe sich zwar eine schnellere Reparatur gewünscht, aber: „Jetzt ist die Packstation aber wieder funktionsfähig, und wir hoffen, dass sie nicht gleich wieder ausfällt.“

Was die Öffnungszeiten der Filiale angeht, ist das Postbank Finanzcenter in Bonn zuständig. Wie die dortige Pressesprecherin Iris Laduch-Reichelt erklärte, sei die Filiale am Bahnhof am 30. September und 2. Oktober be-streikt worden. „Eine Öffnung war an beiden Tagen mangels Personal nicht möglich.“ Für den 13. September habe der Betriebsrat eine Betriebsversammlung angesetzt. Der Arbeitgeber sei verpflichtet, seiner Belegschaft die Teilnahme zu ermöglichen. Auf Ort, Zeit und Dauer habe die Postbank keinen Einfluss. „Wir bedauern sehr, dass dies den Service für unsere Kunden beeinträchtigt.“ Die Aufbewahrungsfrist für gelagerte Sendungen würde selbstverständlich in diesem Zeitraum verlängert.

Laduch-Reichelt hatte jedoch auch etwas „Erfreuliches“ zu berichten: „Die Postbank hat die Anregungen verschiedener Kunden aufgenommen und die Öffnungszeiten angepasst.“ Seit dem 18. September ist die Filiale wieder bis 18 Uhr geöffnet.