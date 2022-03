Freisinger Ärztesprecher warnt: Omikron ist nicht zu unterschätzen

Von: Helmut Hobmaier

Georg Miedl: „Geboosterten geht es meist besser, und sie sind schneller wieder fit“. © Lehmann

Freisings Ärztesprecher warnt: Omikron verursacht auch viele schwere häusliche Verläufe. Davor schützt am besten die Impfung.

Freising -Die nächste Omikronwelle rast nach oben – gleichzeitig sollen in Kürze fast alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Wie passt das zusammen? Was haben wir da in den nächsten Wochen zu erwarten? Und wie kann man sich noch schützen, wenn selbst im Supermarkt die Masken fallen? Darüber sprachen wir mit Georg Miedl, Hausarzt und Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands. Der betont, dass auch mit Omikron nicht zu spaßen ist.

Herr Miedl, täglich mehr als 200 000 Neuinfektionen. Gleichzeitig fällt in Kürze selbst der Corona-Basisschutz. Sträuben sich da bei Ihnen als Mediziner die Nackenhaare?

BA.2 übernimmt gerade das Kommando

Die Politik hat hier zu einem Zeitpunkt Beschlüsse gefasst, als die fünfte Welle gerade runterging. Das war auch nachvollziehbar: Die individuellen Rechte jeden Einzelnen kann man nur einschränken, solange es eine außergewöhnliche Lage erfordert. Und dann soll die Politik ja auch klare Signale, möglichst nicht kurzfristig, senden. Jetzt aber holt uns das Infektionsgeschehen gerade wieder ein. Der noch ansteckendere Omikron-Subtyp BA.2 übernimmt das Kommando, und wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Momentan jedenfalls geht die Kurve rauf, und zwar senkrecht.

Im vergangenen Jahr gab es um diese Zeit auch einen Wiederanstieg – dem aber dann ein starker, anhaltender Rückgang des Infektionsgeschehens folgte. Können wir darauf heuer auch hoffen?

Auch die BA.2-Welle wird irgendwann auslaufen. Ich hoffe, dass es dann eine Verschnaufpause gibt. Ich glaube aber nicht, dass das dann die letzte Welle war. Ich glaube es nicht mehr.

Wie schlagen sich die Hunderte von Neuinfektionen, die wir im Landkreis täglich haben, auf ihren Praxisalltag nieder?

Weniger impfen, aber viel mehr beraten

Zum einen hat sich die Impftätigkeit in der Praxis sehr stark reduziert. Früher haben wir ganze Tage durchgeimpft, jetzt gibt es nur noch zwei Impfblöcke pro Woche, die aber nur eine oder zwei Stunden dauern. Gleichzeitig hat sich aber der Andrang auf die Infektions-sprechstunde in etwa verdreifacht.

Woran liegt das?

Omikron verursacht zum einen zwar mildere Verläufe, was sich in der entspannten Situation in der Intensivstation niederschlägt. Andererseits sorgt die extrem ansteckende Virusvariante für eine so hohe Gesamtzahl an Infektionen, dass auch ein geringer Anteil schwerer Verläufe letztendlich zu vielen sehr kranken Menschen führt.

Die nicht unbedingt im Klinikum landen und daher auch nicht als schwere Verläufe gezählt werden.

Es liegen schon auch viele Covid-Patienten auf der Isolierstation des Klinikums, aber eben nicht auf der Intensivstation. Aber es gibt, quasi unterhalb der Hospitalisierung, auch viele schwere häusliche Verläufe, die sich über mehr als eine Woche erstrecken. Diese Patienten leiden unter starken Kopfschmerzen, hohem Fieber, Abgeschlagenheit und Atemnot. Und häufig gibt es noch wochenlang erhebliche Restbeschwerden. Dabei gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Geboosterten und Menschen ohne oder mit nur einfachem Impfschutz: Den Geboosterten geht es meist besser, und sie sind schneller wieder fit.

Haben Sie auch Long Covid-Patienten?

Ja, und oft trifft es gerade Erwachsene, die vorher kerngesund waren, und wo man nie gedacht hätte, dass es ausgerechnet die so hart trifft.

Supermarkt: Einkaufswagen als Abstandhalter einsetzen

Vor diesem Hintergrund fällt nun selbst im Supermarkt die Maske. Ein kapitaler Fehler?

Im Supermarkt gibt es schon viele Kubikmeter Luft. Da gibt es kein Infektionsgeschehen wie etwa auf Veranstaltungen. Man muss halt schauen, dass man sich nicht zu nahe kommt – etwa mit dem Einkaufswagen als Abstandshalter. Im Zweifelsfall setzt man aber lieber einmal zu viel die Maske auf als zu wenig. Sie bietet einen ausgezeichneten Schutz – ebenso das Abstandhalten. Und ich betone es noch einmal: Eine Impfung bietet einen hohen Schutz gegen eine schwere Erkrankung.

Macht eine vierte Impfung Sinn?

Bei der Omikron-Variante lässt der Impfschutz schneller nach. Darauf hat gerade wieder das Robert-Koch-Institut hingewiesen. Daher ist der Booster-Booster bei Personen über 70 oder mit Vorerkrankungen schon sehr sinnvoll.

Haben Sie schon Anfragen Interessierter?

Vereinzelt ja. Aber die Nachfrage ist deutlich geringer als im Herbst, als sich alle boostern lassen wollten. Die Leute sind einfach müde nach zwei Jahren Pandemie. Sie wollen jetzt einfach eine Pause haben. Leider verhält sich das Virus aber nicht nach unseren Wünschen.

