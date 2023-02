Auch da muss gespart werden: Freisinger Sozialbeirat schnürt enges Etat-Paket

Wegen Sparmaßnahmen: Die Mitglieder des Agenda- und Sozialbeirat Freisings mussten die Antrags-Landschaft durchforsten. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Wegen Sparmaßnahmen: Die Mitglieder des Agenda- und Sozialbeirat Freisings müssen die Antrags-Landschaft durchforsten.

Freising – Aufgrund der diesjährigen Freisinger Haushaltsregelung, als Einsparmaßnahme nur noch 80 Prozent der jeweils eingestellten Mittel auszugeben, wird es auch beim Agenda21- und Sozialbeirat finanziell langsam aber sicher knapp. Wie eng es tatsächlich ist, zeigte sich am Mittwoch bei der jüngsten Sitzung im Rathaussaal. „Wenn wir heute alle Anträge durchwinken würden“, mahnte Agenda21-Koordinatorin Johanna Sticksel, „dann sind wir schon 1500 Euro drüber“.

Auch für die Agenda21- und Sozialbeirat-Gruppen heißt es jetzt sparen, denn auch sie dürfen nur noch 80 Prozent der eingestellten Mittel ausgeben – nämlich rund 18.000 Euro statt über 23.000 Euro. Ein weiteres Problem: Bereits 2022 wurden einige Projekte für heuer bewilligt, sodass sich die Diskussion letztendlich nur noch um rund 13.000 Euro drehte, die den Gruppen für 2023 zur Verfügung stehen. „Es kann nicht sein, dass der Haushaltsposten schon im Februar ausgeschöpft ist“, sagte 3. Bürgermeisterin Eva Bönig, für die es im Grunde nur zwei Möglichkeiten gäbe: „Entweder müssen die Anträge günstiger gestaltet werden oder wir müssen eben versuchen, die Anträge woanders hin zu delegieren.“

Die Diskussion

Doch wo sparen und wo auf keinen Fall den Rotstift ansetzen? Relativ zügig waren sich einige Gruppen-Mitglieder einig, dass etwa das Preisgeld für die Stadtradl-Sieger dringend überdacht werden sollte. „Brauchen da Erwachsene wirklich einen Geldpreis?“, fragte etwa Monika Hobmair vom Fairen Forum, während Susanne Höck, ebenfalls Faires Forum, noch deutlicher wurde: „Ich kann sowas gar nicht verstehen“. Einig waren sich alle allerdings darüber: Die Geldpreise für die Klassen-Teams sollen bestehen bleiben. Sticksels Vorschlag, den Erwachsenen etwa Bio-Schokolade statt Geld zu schenken, stieß auf Unverständnis bei Johann Eglmüller von der Agenda-Gruppe Bauen, Wohnen und Verkehr – unter anderem weil diese Naturalien letztendlich noch teurer kommen würden als der Preis selbst. Weiter Modalitäten sollen nun mit dem Mobilitätsbeauftragen Dominik Fuchs abgeklärt werden.

20 Prozent weniger

Zwanzig Prozent weniger soll auch die Agendagruppe Biostadt ausgeben: Die stellte einen Antrag auf 800 Euro Zuschuss für einen Stand auf dem Uferlos-Festival, an dem Backwaren verschenkt werden sollen. Bönig zeigte sich ein wenig ratlos: „Die 800 Euro erschließen sich mir nicht.“ Weil unter anderem Küchengeräte teuer ausgeliehen werden sollen, hatte Bönig auch einen Tipp parat. „Wenn wir Waffeln für den Wahlkampf gebacken haben, dann hab ich meinen eigenen Mixer mitgenommen“.

Mehr Glück hatte Sepp Beck von der Gruppe Energie und Klimaschutz: Die finanzielle Übernahme eines „Glücksrads“ für ihre Veranstaltungen hatte er nämlich schon voriges Jahr beantragt und bewilligt bekommen. Kosten: rund 600 Euro.

Grünes Licht bekam auch der Jugendstadtrat, denn der will für zwei Tage in Klausur fahren und benötigt 2100 Euro für Übernachtungen und Verpflegung. Die Kosten für einen Referenten in Höhe von rund 1400 Euro lehnten allerdings die Anwesenden ab – auch weil der Jugendstadtrat noch nichts Genaueres über dessen Leistungen erläutern konnte. Ein guter Tipp kam von Karl-Heinz Wimmer von der Stadt Freising: „Diese Referentenkosten könnten möglicherweise über andere Haushaltstöpfe finanziert werden“.

Über „andere Kanäle“ sollte laut Bönig auch der Antrag der Gruppe Menschen mit Behinderung zum Kauf einer mobilen Rollstuhlrampe abgerechnet werden, die überall dort Barrierefreiheit herstellen kann, wo bist dato Menschen mit Behinderung ausgeschlossen werden. Was Wimmer aber schon auch anmerkte: „Was nicht geht, wird dann halt in den Haushalt 2024 geschoben“.

Erleichtert, dass nun der Haushaltsposten des Agenda21- und Sozialbeirats für heuer doch noch nicht gänzlich ausgeschöpft ist, war dann am Ende der Beratung auch Sticksel. „Jetzt“, so die Koordinatorin, „ist diese Kuh vom Eis“. Richard Lorenz

