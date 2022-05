Freisinger Aktionswochen „Zehntelsekunde“ eröffnet - mit einem besonderen Gast

Von: Andreas Beschorner

Die „Behinderten Cartoons“ des an Multipler Sklerose erkrankten Phil Hubbe zogen zum Auftakt der Aktionswochen „Zehntelsekunden“ die Blicke in der Oberen Hauptstraße auf sich. Botschaft: Eine Behinderung ist eine Bereicherung der Vielfalt. © Lehmann

Zum Auftakt der Aktionswochen „Zehntelsekunde“ in Freising waren die Werke ein ganz besonderen Künstlers zu bestaunen.

Freising – „Wir sind vielfältig, aber wir sind alle Freisingerinnen und Freisinger.“ Das war nicht nur die wesentliche Botschaft, die 2. Bürgermeisterin Eva Bönig am Donnerstag zur Eröffnung der Aktionswochen „Zehntelsekunde“ mit auf den Marienplatz gebracht hatte. Das ist auch die zentrale Botschaft der kommenden Tage, in denen das Kulturamt, der Treffpunkt Ehrenamt und die Interkulturelle Stelle der Stadt Freising ein umfangreiches Programm zum Thema Vielfalt auf die Beine gestellt hat.

Mit „Zehntelsekunde“ ist der Veranstaltungsreigen betitelt, weil es genau so lange dauert, bis sich der Mensch einen Eindruck von seinem Gegenüber gemacht hat – und ihn dann schon in eine Schublade gesteckt hat. Damit genau das nicht passiert, dafür wollen die Organisatoren und die unzähligen Vereine, Organisationen und Verbände noch bis zum 22. Mai sorgen. Oder wie es Bönig bei der Eröffnung ausdrückte: „Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, stecken Sie niemanden in eine Schublade.“ Denn eines sei klar: „Uns verbindet mehr, als uns trennt.“ Und welche Vielfalt in Freising herrsche, welche Expertise es zu diesem so wichtigen Thema in der Domstadt auch gebe, das zeige allein schon ein Blick in das „wunderschöne Programmheft“, in dem alles an Ausstellungen, Workshops, Vorträgen, kulturellen und kulinarischen Erlebnissen aufgelistet ist, was in den folgenden Aktionswochen über die Bühne geht.

„Behinderten -Cartoons“ zogen alle Blicke auf sich

Dass die Eröffnung am 5. Mai stattfand, nutzten die Organisatoren dafür, gleich mit der ersten Ausstellung loszulegen: Denn an diesem Tag jährte sich der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zum 30. Mal. Die Agenda21-Gruppe „Menschen mit Behinderung“ hatte deshalb Phil Hubbe eingeladen, um seine „Behinderten Cartoons“ an der Oberen Hauptstraße zu präsentieren. Hubbe, seit 30 Jahren an Multipler Sklerose erkrankt, war am Donnerstag persönlich nach Freising gekommen, um bei einem Spaziergang vom Marienplatz hinauf zum Lindenkeller seine Cartoons zu erklären, Fragen zu sich und seinem Werk zu beantworten.

Zuvor hatte die Vorsitzende der Agenda21-Gruppe, Manuela Wegler, erläutert, dass ihre Gruppe die Themen Barrierefreiheit und Inklusion zum Thema mache. Inklusion bedeute nicht mehr und nicht weniger, als dass „jeder Mensch ganz natürlich dazugehört“. Eine Behinderung sei eine Bereicherung der Vielfalt. „Es ist normal, verschieden zu sein“, betonte Wegler, die damit für fast acht Millionen Menschen in Deutschland mit einem schweren Grad an Behinderung sprach.

