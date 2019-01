Freisinger Archivstück des Monats: Reichsadler endet auf der Müllkippe

Freising – Wer die Mainburger Straße stadtauswärts geht oder fährt, bewegt sich auf der Hügelkuppe, kurz vor der Linkskurve, geradewegs auf die Überreste der ehemaligen General-von-Stein-Kaserne zu: das rot leuchtende Stabsgebäude, davor der Rest der charakteristischen Bruchsteinmauer. Wohl nur am Rande nimmt der Betrachter die kleine Grünfläche wahr, die sich im Kreuzungsbereich Mainburger Straße/General-von-Stein-Straße unauffällig zwischen Gehweg und Kasernenmauer schiebt. Die sonst durchgehend freigestellte Mauer ist in diesem Abschnitt kaum zu sehen, denn seit vielen Jahrzehnten wird sie hier von Sträuchern verdeckt. So, als müsste etwas verborgen werden.

Hinter dem Gestrüpp verbirgt sich Geschichtsträchtiges

Tatsächlich verbirgt sich etwas hinter den Sträuchern: ein massiv gemauerter Block, der aus demselben Bruchsteinmaterial wie die Kasernenmauer zusammengesetzt ist. Bei genauerer Betrachtung fällt hier ein im oberen Drittel der Vorderseite eingefügter kreisrunder Stein auf, der erkennbar grobschlächtig behauen ist. Auf diesem Stein war ursprünglich ein Hakenkreuz angebracht und auf dem Block, der als Postament fungierte, stand ein steinerner Reichsadler.

+ Fast ein dreiviertel Jahrhundert später besitzt das steinerne Postament vor der ehemaligen Kaserne ohne Zweifel erinnerungskulturelle Bedeutung. © Lehmann

Auf einer Postkarte aus der Zeit um 1940 sind das Postament und die steinerne Adlerskulptur (trotz mäßiger Druckqualität) zu erkennen. Bei öffentlichen NS-Bauten war die Anbringung entsprechender Symbole, in der Regel im Eingangs- oder Auffahrtsbereich, die Norm; so auch bei der 1936 errichteten Freisinger Artilleriekaserne (später General-von-Stein-Kaserne). Auch andernorts finden sich noch heute die Überreste solcher Anlagen, insbesondere im Bereich von NS-Kasernenbauten (etwa die ehemalige Ritter-von-Möhl-Kaserne in Amberg; Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall; Werdenfelser-Kaserne in Murnau). Teilweise sind diese Anlagen dabei als Mahnmale umfunktioniert, teilweise aber lediglich einer pragmatischen Umdeutung unterzogen worden.

Amerikaner befehlen: Alle Nazi-Symbole müssen weg

In einem an den Freisinger Bürgermeister Emil Berg (im Amt zwischen 1945 und 1946) gerichteten Schreiben vom 3. August 1945 befahl der damalige Stadtkommandant der U.S.-Armee, Captain Albert G. Snow, die Beseitigung aller auf dem Stadtgebiet befindlichen Namen, Bilder und Skulpturen, die in irgendeiner Weise mit dem Nationalsozialismus in Verbindung standen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürften auch der Adler und das Hakenkreuz vor der Kaserne entfernt worden sein. Um ein NS-Symbol handelte es sich genau genommen nur beim Hakenkreuz im Gegensatz zu anderen NS-Kasernenbauten wurde im Freisinger Fall auch der Adler abgenommen.

Zeitzeuge weiß, was mit dem Adler passiert ist

Relativ leicht beseitigen ließ sich dabei das Hakenkreuz auf dem kreisrunden Stein: Es wurde ausgemeißelt. Über die Demontage und den weiteren Verbleib des Steinadlers war dagegen lange Zeit nichts bekannt. Ein Zeitzeuge aus Neustift machte jedoch vor Kurzem interessante Angaben dazu: Zusammen mit anderen Kindern beobachtete er im Sommer 1945, wie amerikanische Soldaten die Adlerskulptur mit einem Lkw an den Waldrand bei der Wiesenthalstraße fuhren und in eine dort befindliche Abfallgrube kippten. Schon kurze Zeit später sei die Grube verfüllt worden, wie sich der Zeitzeuge erinnert.

Heute, fast ein dreiviertel Jahrhundert später, besitzt das steinerne Postament vor der ehemaligen Kaserne erinnerungskulturelle Bedeutung: Ursprünglich als Teil eines Monuments der nationalsozialistischen Herrschaft errichtet, erinnert es nunmehr – als Fragment – an das Ende der Schreckensherrschaft sowie an die beginnende Besatzungszeit in Freising. Ein dauerhafter Erhalt des Postaments im Kontext der Kasernenmauer und des dahinterliegenden ehemaligen Stabsgebäudes wäre ein angemessener Umgang mit der Freisinger Zeitgeschichte.

Florian Notter

Archivar der Stadt Freising