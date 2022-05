Freisinger Autofahrer, aufgepasst! Vöttinger Tunnel muss gesperrt werden

Ab nächstem Dienstag, Punkt 9 Uhr wird der Vöttinger Tunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt. © Lehmann

Wegen der ersten Wartung wird die Vöttinger Röhre zwei Tage gesperrt. Und diese Wartung hat es in sich. Hier alle Details.

Freising – Am 10. Januar dieses Jahres wurde die Westtangente mit dem Tunnel Vötting als Herzstück eröffnet – jetzt steht bereits die erste reguläre Sicherheitswartung der Tunnel-Technik an. Denn das „Innenleben“ der Röhre hat es in sich. Für den großen Check muss der Tunnel von Dienstag, 10. Mai, 9 Uhr, bis Donnerstag, 12. Mai, gegen 15 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt werden (Informationen zur Umleitung siehe Kasten).

Kaum zu glauben, was alles an Technik in dem Tunnel steckt

Bei der Fahrt durch einen Tunnel ist den Autofahrern kaum bewusst, was sich an Technik in der Anlage verbirgt. „Die Einbauten müssen aber, genau wie bei einem Auto, regelmäßig gewartet werden“, berichtet Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Auch im Tunnel Vötting seien neben sichtbaren Einbauten wie Beleuchtung, Wechselverkehrszeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Tunnellüftung und dem Notrufsystem auch weniger sichtbare Bestandteile wie die Brandmeldeanlage, der Tunnelfunk, die Entwässerungsanlagen und die Mittelspannungsanlage vorhanden.

Steinhart: „Damit Funktionstüchtigkeit und Interaktion der einzelnen Sensoren, Wechselverkehrszeichen und anderen Einbauten des Tunnels, die einen Gesamtwert von mehreren Millionen Euro haben, zu jeder Zeit gewährleistet sind, sind in regelmäßigen Abständen Wartungs- und Reinigungsarbeiten notwendig.“

Bei den Wartungsarbeiten geht es um Folgendes:

Tunnelbeleuchtung: Prüfung der Steuerung, um die Ein- und Ausfahrtsbeleuchtung entsprechend den Lichtverhältnissen im Außenbereich anzupassen. Das menschliche Auge kann sich dann besser und schneller an die Verhältnisse anpassen. Außerdem: Reinigung der Leuchten, um optimale Ausleuchtung zu erzielen.

Prüfung der Steuerung, um die Ein- und Ausfahrtsbeleuchtung entsprechend den Lichtverhältnissen im Außenbereich anzupassen. Das menschliche Auge kann sich dann besser und schneller an die Verhältnisse anpassen. Außerdem: Reinigung der Leuchten, um optimale Ausleuchtung zu erzielen. Tunnellüftung : Die Tunnellüfter spielen im Brandfall eine wesentliche Rolle, um die Rauchgase entlang der Tunneldecke ins Freie zu leiten. Daher muss die Funktion regelmäßig getestet werden, um zu gewährleisten, dass die Lüfter im Falle eines Brandes richtig arbeiten. Wenn Tunnel im Gegenverkehr betrieben werden, spielt die Lüftung eine weitere wichtige Rolle: Abgase werden aus dem Tunnel befördert, wenn die Luftqualität schlechter wird und so Abgase auch eine klare Sicht verhindern.

: Die Tunnellüfter spielen im Brandfall eine wesentliche Rolle, um die Rauchgase entlang der Tunneldecke ins Freie zu leiten. Daher muss die Funktion regelmäßig getestet werden, um zu gewährleisten, dass die Lüfter im Falle eines Brandes richtig arbeiten. Wenn Tunnel im Gegenverkehr betrieben werden, spielt die Lüftung eine weitere wichtige Rolle: Abgase werden aus dem Tunnel befördert, wenn die Luftqualität schlechter wird und so Abgase auch eine klare Sicht verhindern. Notrufsystem: Es muss gewährleistet sein, dass das Notrufsystem im Ereignisfall richtig reagiert und die entsprechende Rettungskette alarmiert wird: Feuerwehr, Rettung und Polizei. Die Alarmierung erfolgt automatisch, sobald der entsprechende Handgefahrenmelder gedrückt wird.

Es muss gewährleistet sein, dass das Notrufsystem im Ereignisfall richtig reagiert und die entsprechende Rettungskette alarmiert wird: Feuerwehr, Rettung und Polizei. Die Alarmierung erfolgt automatisch, sobald der entsprechende Handgefahrenmelder gedrückt wird. Tunnelfunk: Für die Einsatzkräfte ist der Tunnelfunk unumgänglich, da dies die Kommunikation mit allen Beteiligten der Rettungskräfte ermöglicht. Eine periodische Wartung und Funktionskontrolle sind daher zwingend notwendig.

Für die Einsatzkräfte ist der Tunnelfunk unumgänglich, da dies die Kommunikation mit allen Beteiligten der Rettungskräfte ermöglicht. Eine periodische Wartung und Funktionskontrolle sind daher zwingend notwendig. Lautsprecheranlage: Über diese Anlage können Instruktionen an Personen im Tunnel gegeben werden, wenn ein Notfall eintritt, etwa in welche Richtung geflüchtet werden soll.

Über diese Anlage können Instruktionen an Personen im Tunnel gegeben werden, wenn ein Notfall eintritt, etwa in welche Richtung geflüchtet werden soll. Brandmeldeanlage: Sie erkennt mittels eines sogenannten Linienbrandmeldekabels selbstständig einen Brand. Der Hitzepol wird auf wenige Meter exakt festgestellt. Die Rettungskette wird automatisch in Gang gesetzt.

Sie erkennt mittels eines sogenannten Linienbrandmeldekabels selbstständig einen Brand. Der Hitzepol wird auf wenige Meter exakt festgestellt. Die Rettungskette wird automatisch in Gang gesetzt. Fluchtwegkennzeichnung: Diese beleuchteten Hinweiszeichen zeigen den Weg zur nächsten Evakuierungsmöglichkeit. Funktion und Austausch der Leuchtmittel sind Teil der Wartung.

Diese beleuchteten Hinweiszeichen zeigen den Weg zur nächsten Evakuierungsmöglichkeit. Funktion und Austausch der Leuchtmittel sind Teil der Wartung. Mittelspannungsanlage: Diesen Teil sieht man nicht, wenn man durch den Tunnel fährt. Eine regelmäßige Wartung ist zeitintensiv und absolut notwendig, um die Stromversorgung des Tunnels zu gewährleisten.

Für die Wartung, die zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) fällig ist, muss der Tunnel gesperrt werden. Die Stadt Freising legt Wert darauf, „dass die Sperrung auf das Notwendigste beschränkt wird und diese Zeit bestmöglich genutzt wird“, betont Steinhart. Während der Sperrung hätten auch die Rettungsdienste Zugang zum Tunnel, um ihn zu besichtigen oder kleinere Übungen durchzuführen. Zudem wird in dieser Zeit üblicherweise eine Reinigung des kompletten Tunnels durchgeführt. Im Tunnel Vötting erfolgt die Tunnelreinigung erstmals nach Verkehrsfreigabe im Herbst 2022.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.