Freisinger Azubi-Tag: Der Landrat schaute bei der Firma Gaissmaier vorbei

Beim Azubi-Tag vor Ort: Landrat Helmut Petz mit Laura Gaissmaier, stellvertretende Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising und Mitglied der Geschäftsleitung, Maximilian Gaissmaier, Mitglied der Geschäftsleitung, und Auszubildende Hanna Lipfert (von rechts, Schüler dürfen aus Datenschutzgründen nicht abgebildet werden). © Landratsamt

Die Aktion „Ein Tag Azubi“ wurde in Freising ein Erfolg – und der Landrat besuchte die Firma Gaissmaier.

Landkreis – Am Buß- und Bettag ist schul-, aber nicht arbeitsfrei – ideal für „Ein Tag Azubi“. Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der IHK für München und Oberbayern sowie den Wirtschaftsjunioren. In Kooperation mit der Geschäftsstelle der Bildungsregion und der Fachstelle für wirtschaftliche und digitale Entwicklung am Landratsamt Freising wurde für den Projekttag an Schulen und in Unternehmen des Landkreises kräftig die Werbetrommel gerührt.

Mit großem Erfolg: Insgesamt meldeten sich 45 Schülerinnen und Schüler, die einen Betrieb hautnah erleben und sich mit Auszubildenden vor Ort austauschen wollten, wie nun Susanne Zottmann, persönliche Referentin des Landrats, meldet. Der war Schirmherr, überzeugte sich selbst vom Gelingen des Projekttags und besuchte einen Schüler der Karl-Meichelbeck-Realschule auf einer Baustelle der Firma Gaissmaier. Das Garten- und Landschaftsbauunternehmen erweitert gerade im Auftrag der Stadt die Außenanlagen der Grundschule St. Lantbert.

Landrat: Austausch auf Augenhöhe ist wichtig

„Landrat Petz erfuhr dabei viel über das Berufsfeld eines Landschaftsgärtners und stellte fest, dass der Austausch auf Augenhöhe enorm wichtig ist, um realistische Einblicke in den Arbeitsalltag zu erhalten“, berichtet Zottmann. Beim Projekttag mitmachen konnten alle Betriebe, die aktiv ausbilden oder zur Ausbildung berechtigt sind. Im kommenden Jahr soll der Projekttag wieder angeboten werden.

