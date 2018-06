Die Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank ist seit 125 Jahren im Landkreis vertreten. Filialen, Geldautomaten, etc. - alle Infos zur Freisinger Bank.

Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank

Die Freisinger Bank gibt es im Landkreis Freising schon bald seit 125 Jahren. Am 21. Januar 1894 wurde im Saale des Wirtshauses zu Wolfersdorf auf Einladung von Joseph Kaltenhauser, Pfarrer zu Wolfersdorf, der Darlehenskassen-Verein sie als Raiffeisenbank Wolfersdorf gegründet von 15 Mitgliedern gegründet. Im Jahr 2019 feiert die Freisinger Bank 125-jähriges Jubiläum.

Die Aufgabe des Vereins war es, Gelder von Einlegern zu sammeln und diese in Form von Darlehen an die Mitglieder auszureichen. Ebenso war das Warengeschäft ein Teil der Aufgabe.

Im Jahre 1968 hat die Bilanzsumme erstmals die 3-Millionen-DM-Grenze überschritten. Daraus resultierte die Verschmelzung mit der Raiffeisenkasse Kirchdorf zu der Raiffeisenkasse Wolfersdorf-Kirchdorf eGmbH. 1970 erfolgte der nächste große Schritt: die Firmierung der Raiffeisenbank Freising eG aus den Raiffeisenkassen Marzling, Attaching und Sünzhausen mit dem Hauptsitz in der Unteren Hauptstraße 43.

Freisinger Bank: Diverse Fusionierungen und Umbauten bis 2000

Schon zwei Jahre später, im Jahr 1972, fusionierte die Freisinger Bank mit den Raiffeisenkassen Hohenkammer, Kranzberg und Allershausen. Die Bilanzsumme betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 33 Million Deutsche Mark. Im Jahr 1978 wurde es dann knapp mit den Räumlichkeiten. Deshalb wurde die Suche nach einem größeren Gebäude eingeleitet. Mit dem Schranner-Gebäude in der Unteren Hauptstraße 34 wurde man schnell fündig. Für insgesamt sechs Millionen DM wurden die Einrichtungen gekauft und zu einem Bankgebäude umgebaut. Die Bilanzsumme betrug im Jahr 1978 bereits 76 Millionen DM.

Die Jahre 1980 bis 2000 waren ereignisreich für die Freisinger Bank. Mehrere Fusionierungen standen im Raum. Zuerst mit der Raiffeisenbank Giggenhauen, später 1989 erfolgte die Firmierung der Raiffeisenbank Freising-Moosburg eG aus der Fusion mit der Raiffeisenbank Moosburg. 1998 fusionierte die Freisinger Bank mit der Volksbank Freising eG. im Jahr 2000 kam die Raiffeisenbank Eching dazu. Auf diesen Jahren stammt auch der heutige Name der Bank: Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank. Das neue Verwaltungsgebäude der Freisinger Bank wurde 2007 in der Münchner Straße eröffnet.

Die Tochtergesellschaft Freisinger Versicherungsdienst GmbH, die im Jahre 1979 gegründet wurde, verschmolz 2017 mit der Freisinger Bank.

Das Angebot der Freisinger Bank

Die Freisinger Bank unterhält heute insgesamt 15 Filialen im Landkreis und zusätzlich acht SB-Stellen. Sie verfügt über 25 Geldausgabeautomaten, sieben kombinierte Ein/Auszahler (Scheine), drei Einzahlautomaten für Münzen, 25 Kontoauszugsdrucker, einen Überweisungsterminal und eine vollautomatische 24 Stunden Schließfachanlage. Zwei Geldautomaten werden gemeinsam mit der Sparkasse Freising betrieben.

Diese befinden sich in Pulling und in Wolfersdorf. Die Bilanzsumme der Freisinger Bank betrug im Jahr 2017 rund 970 Millionen Euro. Damit zählt sie zu den 50 größten Genossenschaftsbanken in Bayern. Der Kundenstamm der Freisinger Bank zählt knapp 40.000 Kunden, von denen etwa 12.400 Genossenschaftsmitglieder sind. Insgesamt beschäftigt die Freisinger Bank 183 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind 13 Auszubildende.

Darüber hinaus ist die Freisinger Bank ein wichtiger Ausbildungsbetrieb im Landkreis. Zusätzlich zur Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann können Schüler Praktika bei der Bank absolvieren. Abiturienten haben sogar die Möglichkeit auf ein Duales Studium bei der Freisinger Bank. In Kooperation mit der Berufsakademie für Bankwirtschaft kann man innerhalb von drei Jahren den Bachelor of Arts für den Studiengang Banking and Finance erlangen. Der IHK-Abschluss zur Bankkauffrau/Bankkaufmann ist dabei Optional. Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. August eines Jahres.

Die wichtigsten Fakten zur Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank

Freisinger Bank Öffnungszeiten Anschrift: Münchner Straße 2 85354 Freising Montag 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 Telefon: Telefax: 08161/189-0 08161/92 44-6 Dienstag 08:30 - 12:30 14:00 - 18:00 Homepage: www.fs-bank.de Mittwoch 08:30 - 12:30 14:00 - 16:00 E-Mail: info@fs-bank.de Donnerstag 08:30 - 12:30 14:00 - 18:00 Bankleitzahl: 701 696 14 Freitag 08:30 - 13:30 BIC: GENODEF1FSR

