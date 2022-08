Das Problem: Viel zu wenig Schnee im Winter

Freisinger Bauern befürchten das Schlimmste: Die Ernte verdorrt

Von: Helmut Hobmaier

Knochentrocken ist der Ackerboden, den sich hier der Fotograf durch die Finger rieseln lässt. © Lehmann

Trockenheit und Hitze führen zu enormen Ertragseinbußen in der Landwirtschaft. Die Lage sei „deprimierend“ sagt der BBV-Kreisgeschäftsführer.

Landkreis – Die Isar hat sich auf einem Pegelstand von extrem niedrigen 36 Zentimetern eingependelt – Fische japsen nach Luft. Ackerböden werden zu Staub, die Bäume werfen Laub ab. Es ist knochentrocken im Freisinger Land. Alles wartet auf den ersehnten lang anhaltenden Landregen. Für die Landwirtschaft zeichnet sich ein Desaster ab.

„Es ist deprimierend“, sagt Gerhard Stock, Geschäftsführer des BBV-Kreisverbands Freising. Die Lage sei fatal, Besserung nicht in Sicht – „und wir haben kein Werkzeug in der Hand, um etwas dagegen zu tun“. So müssen die Landwirte im Kreis Freising machtlos zusehen, wie ihre Ernte unter der Glut der Sonne, der Hitze und Trockenheit verdirbt. Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hopfen, Grünland – an allen Fronten zeichnen sich heuer enorme Ertrags- und Qualitätseinbußen ab. Die Lage sei „bedenklich“, sagt Stock.

Für den Mais kommt jeder Regen zu spät

Beispiel Mais. In der entscheidenden Wachstumsphase Ende Juli – wenn „die Fahne geschoben wird“, wie Fachleute diesen Zeitraum bezeichnen, hätte der Mais viel Wasser benötigt. Doch es kam viel zu wenig. Die Hagelschäden in den Maiskulturen seien noch harmlos im vergleich zu dem Schaden, der die Bauern deshalb jetzt erwarte. Die Pflanze zeige keine Kolbenansätze. Selbst wenn der Regen jetzt noch käme, für den Mais sei es bereits zu spät: „Aus und vorbei“, wie Stock sagt. Die Ertragseinbußen werden enorm sein, weiß Stock – aber weiter oben im Norden, bei Eichstätt etwa, sei es noch viel schlimmer: „Totalausfall“.

Nahe dran an diesem Szenario ist man beim Grünland. Im Nachbarlandkreis Erding, wo heuer etwas mehr Regen gefallen sei, „schaut es noch ganz gut aus“, berichtet der BBV-Geschäftsführer, „bei uns aber hat es seit Mitte Juni kaum mehr geregnet. Seitdem wächst praktisch nichts mehr.“ Während der erste Schnitt noch ganz zufriedenstellend gewesen sei, werde der zweite oder dritte Schnitt „sehr mäßig“ ausfallen. Auch hier: Hohe Ertragseinbußen.

Das gleiche Bild bei den Kartoffeln, eine Säule unserer Ernährung. Auch hier werden die Bauern weniger ernten, und die Kartoffeln werden kleiner sein – vor allem die Spätkartoffeln, die über den Winter eingelagert werden. Besonders harte treffe es die Landwirte, die ihre Kartoffelfelder nicht bewässern können.

Eine Staubfahne ziehen die Traktoren bei der Feldarbeit hinter sich her. Die enorme Trockenheit führt zu hohen Ertragseinbußen in allen Bereichen. © Lehmann

Der Hopfen ist ein tragisches Opfer

Auch die Zuckerrüben hätten deutlich mehr Regen gebraucht. „Den Pflanzen zugesetzt haben aber auch die Tage mit Hitze von weit über 30 Grad“, wie Stock sagt – verheerend für die heimischen Kulturen. Immerhin sei man bei der Getreideernte „mit einem blauen Auge davongekommen“, wie Stock sagt. Hier war der Großteil abgeerntet, bevor die Sonne bei 35 Grad die Erde versengte.

Ein besonders tragisches Opfer der Wetterunbilden ist der Hopfen, der eigentlich hart im Nehmen ist. Zuerst verhagelte es einen Großteil der 2000 Hektar Anbaufläche. Die Folge: Weniger Blätter, weniger Schattenbildung, mehr Hitzeschäden. „Das kostet Ertrag“, weiß der BBV-Geschäftsführer. Das kostet aber auch Qualität. Der Hopfen dürfte heuer wegen der Hitze und Trockenheit weniger Alphasäure aufweisen – und die ist das Entscheidende, wenn es um Bierbrauen geht.

Die Lage im Wald ist„katastrophal“

Und die Lage im Wald? „Katastrophal“ sagt Gerhard Stock. Der Borkenkäfer werde sich wieder ausbreiten. Alle Bäume würden unter dem Trockenstress leiden. Dazu herrscht weiterhin extreme Waldbrandgefahr. Der Leiter des Forstbetriebs Freising, Alfred Fuchs, warnte davor schon vor Wochen eindringlichst. Seitdem hat sich die Lage noch verschärft. Er rät allen, die im oder am Rande der Wälder unterwegs sind, zu allerhöchster Vorsicht. Eine weggeworfene Kippe – und von unserem heimischen Forst bleibt nur noch ein Berg Asche.

Die Aussichten? Für die nächsten Tage ist Regen angekündigt. Es werde wohl zu wenig sein, um an der Lage etwas grundsätzlich zu ändern“, vermutet Gerhard Stock. „Was wir jetzt bräuchten, sind nicht einmal 20 Liter, sondern 14 Tage lang Landregen“.

Stadtpflanzen im Trockenstress: Trotzdem wird nicht alles gegossen

nnnntändig mit ihren beiden Gießwägen im Freisinger Stadtgebiet unterwegs: Mit dem Wasser ihrer beiden Fahrzeuge, die einen und zwei Kubikmeter fassen, sind sie so etwas wie die Lebensretter der Stadtpflanzen.



Aber: „Wir bewässern nur, was in den vergangenen drei Jahren gepflanzt wurde“, stellt der Leiter der Stadtgärtnerei klar, „alles andere muss von selbst durchkommen“. Pflanztröge in der Innenstadt dürfen auf eine Wasserdusche pro Woche hoffen, ebenso die neu gepflanzten Bäume im Freisinger Stadtgebiet. Alles andere wird nicht gegossen, schon aus Kapazitätsgründen. So müssen selbst Bäume, die sichtbar unter der Trockenheit leiden und Laub abwerfen, auf das kostbare Nass verzichten. Es wäre schlicht nicht zu leisten, alle Bäume zu gießen, stellt Gasperini klar – auch wenn ihn der Anblick der gestressten Bäume schmerzt.



Das Problem: Viel zu wenig Schnee im Winter

„Die derzeitige Trockenheit ist noch nicht extrem. Das kommt immer wieder mal vor“, sagt der Stadtgärtnerei-Chef, „aber die Trockenjahre scheinen sich schon zu häufen“. Hauptproblem ist seiner Meinung nach der geringe Schneefall im Winter: „Früher gab es oft viel mehr Schnee, der dann nach der Schmelze als Wasserspeicher im Frühjahr diente“. Heuer schneite es wenig – und dann kam im März eine ausgedehnte Trockenphase. Zwar gab es im Laufe des Jahres im Landkreis immer wieder Regenfälle – meist aber nur ein paar Liter pro Quadratmeter. Nur einmal, am 25. Juli, fielen 32 Liter – der bisherige, eher klägliche Jahresrekord.



An den großen Regen zum Wochenende glaubt Gasperini auch diesmal nicht: Die angekündigte Regenmenge werde an der Situation kaum etwas ändern. „Vielleicht müssen wir einmal weniger gießen“, sagt Gasperini – das dürfte es dann aber gewesen sein.