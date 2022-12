Freisinger Berufsschul-Neubau kommt nochmal auf den Prüfstand

Teilen

Ist der Berufsschulneubau finanziell noch zu stemmen? Momentan liegt man 160 Millionen. © Symbolfoto: Federico Gambarini /dpa

Das geplante staatliche berufliche Schulzentrum an der Wippenhauser Straße wird teuer – sehr teuer sogar. Jetzt kommt es nochmal auf den Prüfstand.

Freising - Neu ist die Erkenntnis nicht: Das geplante staatliche berufliche Schulzentrum an der Wippenhauser Straße wird teuer – sehr teuer sogar. Während der Schulausschuss Einsparpotenziale prüfen lassen möchte, ging das einigen Kreisräten bei der Kreisausschuss-Sitzung am Donnerstag noch nicht weit genug. „Ich möchte jetzt wissen, was eine Sanierung der alten Schule kosten würde“, verlangte Johann Stegmair (CSU). Die Kosten für einen Neubau sind nämlich explodiert: Während die erste Schätzung im Jahr 2015 von rund 42 Millionen Euro ausging, wird jetzt schon von bis zu 160 Millionen Euro gesprochen.

Es war Stegmair, der das Thema eröffnete: „Das steht doch in keinem vernünftigen Verhältnis mehr. Wir sollten jetzt einen Schritt dazwischen gehen.“ Was er nicht verstehen könne: „Muss man ein Gebäude, das 35 Jahre alt ist, wirklich wegreißen?“ Aufgrund der Kosten-Explosion möchte Stegmair dringend eine Prüfung durch Architekten, was statt dessen eine Sanierung der Berufsschule plus Errichtung eines Ergänzungsbaus kosten würde. „Wenn wir den Neubau durchwinken“, so Stegmair, „nehmen wir der nächsten Generation von Kreisräten die Luft zum Atmen.“

Landrat: Die Kosten haben viele verschreckt

Noch deutlichere Worte fand Rainer Schneider (FW): „Das kann sich der Landkreis Freising gar nicht mehr leisten.“ Schneider vermute nämlich, dass die Kosten aufgrund Inflation und Baukostenspirale noch weiter in die Höhe schnellen könnten. „Da liegt jetzt eine Summe auf dem Tisch, da friert es einen“, betonte Schneider. Selbst der Landrat musste eines zugeben: „Die hohen Kosten haben viele verschreckt. Und wir haben uns intern oft, oft, oft darüber unterhalten, ob wir so weitermachen.“ Für ihn sei die Bescheid-Lage der Regierung allerdings ein großes Indiz dafür, dass die Sanierung teurer werden würde als der Neubau: „Die würden nicht zig Millionen Euro in die Hand nehmen, wenn es anders günstiger wäre“, so Helmut Petz.

Sanierung checken ohne die Planungen zu unterbrechen

Was für ihn dennoch denkbar wäre: eine parallele Untersuchung, was der Plan B (die Sanierung) kosten könnte – allerdings ohne die aktuellen Planungen zu unterbrechen. Eine parallele Prüfung der Sanierungskosten des Altbaus während der planerischen Ausarbeitung und Kostenerhebung für den Neubau könnte laut Hochbauamtsleiter Florian Plajer durchaus schwierig werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um das zu bewerkstelligen, müssten die Architekten die Neubau-Berechnungen einstellen und zudem möglicherweise Personal umschichten. Zudem könne es passieren, dass dann auch andere Projekte nach hinten geschoben werden müssten. „Im Hochbauamt kommt es demnächst zu einem kritischen Personalstand“, prophezeite Plajer. Seine Bitte: „Lassen Sie uns bitte noch Zeit, bis wir die endgültigen Zahlen haben.“

Worauf er das Gremium auch aufmerksam machte, war der Umstand, dass im Grundsatzbeschluss immer von einem Neubau ausgegangen wurde und deshalb Renovierungen der Berufsschule nur auf das Nötigste durchgeführt worden waren.

Schneider kritisiert die Stadt Freising

Einen Aspekt pro Neubau brachte Maria Lintl (FM) ins Spiel. Das neue Schulzentrum sei ein wichtiger Aspekt der städtebaulichen Entwicklung am Schulcampus. Hier hakte Schneider ein: „Die Stadt tut da nix dazu. Jede Kommune zahlt mit und Freising auch nur anteilig. Aber die Stadt redet immer von ihren städtebaulichen Maßnahmen. Also runter vom Gas.“

Weil die Sachlage komplex ist, beschloss der Kreisausschuss zweierlei: die Prüfung von weiteren Einsparmöglichkeiten für einen Neubau und die Berechnung der Kosten für eine Sanierung des Altbaus.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.