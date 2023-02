„Ich war ein Wochenendkind“: Freisinger Betroffener berichtet vom Weg aus der Alkoholsucht

Teilen

Stefan R. (Name geändert) hatte eine alkoholkranke Mutter und wurde selbst alkoholabhängig. Im Interview mit Therapeutin Beatrice Brinninger erzählt er, wie er mit Prop den Weg aus der Sucht fand. © Prop

Seit sechs Jahren trocken: Im Interview berichtet Stefan R. (55, Name geändert), wie er den Weg aus der Alkoholsucht fand.

Freising – In Deutschland leben heute schätzungsweise 2,65 Millionen Kinder mit alkoholkranken Eltern unter einem Dach. Noch einmal 40 000 bis 60 000 Kinder haben Eltern, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind. Fast jedes sechste Kind kommt aus einer Suchtfamilie, wie die Präventionsstelle Prop in Freising meldet: „Ihr Risiko, als Erwachsene selbst suchtkrank zu werden, ist im Vergleich zu Kindern aus nichtsüchtigen Familien bis zu sechsfach höher.

Etwa ein Drittel dieser Kinder wird im Erwachsenenalter alkohol-, drogen- oder medikamentenabhängig.“ Anlässlich der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien hat sich Beatrice Brinninger, systemische Therapeutin und Mitarbeiterin an der Prop Beratungsstelle in Freising, mit dem Klienten Stefan R. (Name geändert) unterhalten. Er hatte eine alkoholkranke Mutter und wurde selbst alkoholabhängig. Im Interview erzählt er, wie er mit Prop den Weg aus der Sucht fand.

Stefan, würden Sie uns etwas über sich erzählen?

Ich bin 55 Jahre alt, seit sechseinhalb Jahren trocken, und ich lebe zusammen mit meiner Frau. Ich habe auch einen Sohn, der schon erwachsenen ist. Meine jetzige Frau ist nicht die Mutter meines Sohnes.

Wie war Ihr Weg in die Alkoholabhängigkeit?

Das ist eine Kindheitsgeschichte: Meine Mutter war alkoholkrank. Ich hatte keine richtige Familie. Ich war sieben Jahre alt, als meine Mutter starb und mein Vater sich dann aus dem Staub gemacht hat.

Sie hatten eine alkoholkranke Mutter, wie haben Sie das als Kind wahrgenommen?

Ich war ein „Wochenendkind“, das wurde mir bewusst gemacht. Das habe ich natürlich erst viel später realisiert, als ich erwachsen war. Viele Erinnerungen von damals sind weg, wie gelöscht. Aber so richtig realisiert habe ich es erst relativ spät, etwa mit sechs oder sieben Jahren. Da habe ich die kleinen Jägermeisterflaschen bemerkt und dann den alkoholisierten Zustand der Mutter wahrgenommen, der dem zuzuschreiben war. Ihr ging es zunehmend schlechter und dann kam der Suizid.

Was hat das für die Familie bedeutet?

Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen, der Alkohol hat mir die Mutter genommen. Meine Mutter war tot, aber zum Glück gab es meine Großeltern. Das Loch hat sich erst später für mich aufgetan. Meine Großeltern waren keine „Eltern“. Ich bin ihnen zwar sehr dankbar, aber die Bindung war eine ganz andere, als die, die man als Kind braucht. Sie waren ja selbst schon 75 und haben mich halt versorgt.

Wie war Ihr Weg aus der Sucht? Bitte nennen Sie uns die Stationen.

Ich bin ganz klassisch zur Beratung zu Prop in Freising gegangen, dann kam die Entgiftung, gefolgt von einer Langzeittherapie. Danach kam ich wieder zurück zu Ihnen in die Nachsorge. Jetzt bin ich in der Selbsthilfegruppe.

Was hätten Sie sich als Kind gewünscht – oder wünschen Sie sich jetzt?

Aus kindlicher Sicht kann ich das gar nicht sagen. Es war ein Prozess über Jahre bis ich bemerkt habe, dass etwas „gefehlt“ hat. Schön wäre ein Eingeständnis oder eine Entschuldigung meines Vaters gewesen, der weggezogen ist und mich allein gelassen hat. Für mich hatte das schon etwas mit Vernachlässigung zu tun, wenn nicht sogar Missbrauch. Ich selbst konnte jetzt zu ihm sagen, dass ich ihm verzeihe. Leider kam da aber keine Reaktion zurück.

Was war für Sie im Nachhinein eine wichtige Erkenntnis, die heute noch von Bedeutung ist – also Ihr Benefit aus der ganzen Geschichte?

Die Entscheidung, selbst mit dem Trinken aufzuhören. Die Sucht hat mir gezeigt, dass etwas mit meinem Leben nicht stimmt, dass ich etwas ändern muss. Ich hatte damals als Kind meine Mutter tot gesehen, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich hatte also zwei Möglichkeiten: entweder in der Gosse zu enden, also so wie meine Mutter, oder etwas grundlegend an meinem Leben zu verändern.

Was hilft Ihnen heute, stabil zu bleiben?

Das Leben als lebenswert, liebenswert zu sehen und einfach für die schönen Sachen zu leben. Jetzt mache ich eine Suchthilfe-Ausbildung, als Prozess für mich selbst. Mir hat es geholfen, den Fokus zu verändern, einen anderen Blickwinkel für mich zu finden. Ein großes Lob geht an dieser Stelle an Prop e.V. für die umfassende Hilfe und Unterstützung. Alleine hätte ich das ganz sicher nicht geschafft, das steht fest. ft

Gut zu wissen

Um sowohl den Kindern als auch Menschen mit einer Suchtproblematik eine Perspektive und Anlaufstellen zu bieten, schafft der im Herbst 2017 ins Leben gerufene Fachkreis „Schulterschluss“ Strukturen, mit denen Betroffene aufgefangen und gefördert werden können. „Wir betreuen – ebenso wie die Jugendhilfe – genügend suchtkranke Menschen, die Kinder haben“, so Brinninger. „Um diesen ,vergessenen Kindern’ eine Stimme zu geben, bieten wir Termine für alle Betroffenen an.“ Termine können telefonisch vereinbart oder aber das Angebot der offenen Sprechstunde genutzt werden (mittwochs 16 Uhr). Es gibt auch eine Jugendsprechstunde.

Über Prop e.V. Freising

Die Beratungsstelle in Freising ist seit 1973 fester Bestandteil im Suchthilfesystem. Das multiprofessionelle Team arbeitet ganzheitlich, evidenzbasiert, klienten- und bedarfsorientiert, ressourcenorientiert, genderorientiert, zielgruppen- und lebensweltorientiert. Echtheit, unbedingte Wertschätzung und einfühlendes Verstehen sind zentrale Werte.

Die Beratungsstelle ist täglich von Montag bis Donnerstag und Freitag vormittags von 9 bis 16 Uhr unter Tel. (0 81 61) 54 98 90 erreichbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.