Freisinger Blaulichtgespräch mit Appell des Kripo-Chefs: Gesundes Misstrauen ist der beste Schutz

Von: Andrea Beschorner

Der Staatsminister Florian Herrmann (2. v. r.) hatte zum Dialog gebeten: (v. l.) Christian Bidinger, Franz Muschick, Dieter Lerchl, Andreas Schaumeier und Thomas Weber waren zum traditionellen Blaulichtgespräch gekommen. Foto: lehmann © Lehmann

Beim Blaulichtgespräch, zu dem Staatsminister Florian Herrmann traditionell alle Blaulichtorganisationen einlädt, machte in diesem Jahr die Polizei den Auftakt.

Freising – Das Aufgabenspektrum der Polizei hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Oder besser gesagt: vergrößert. Womit sich die Polizeiinspektionen im Landkreis, aber auch die Kriminalpolizei verstärkt beschäftigen müssen, sind neben dem relativ neuen Phänomen des Enkeltrickbetrugs etwa auch die Klimaaktivisten. „Wobei ich ein Problem mit dem Wort Aktivisten habe, wenn sich dahinter eine Straftat verbirgt“, sagte Thomas Weber, der Leiter der KPI Erding, am Montagnachmittag beim Blaulichtgespräch, jenem alttraditionellen, sommerlichen Treffen im Biergarten des Bräustüberls, zu dem MdL Florian Herrmann an drei Tagen die Vertreterinnen und Vertreter der Blaulichtorganisationen zum Dialog bittet – und das bereits, seit er als Abgeordneter im Landtag sitzt.

Den Anfang machte also dieses Mal die Polizei. Der Einladung gefolgt waren Christian Bidinger, Dienststellenleiter der PI Moosburg, Dieter Lerchl, Vize-Dienststellenleiter in Neufahrn, KPI-Chef Thomas Weber, Franz Muschick, Leiter der Hubschrauberstaffel am Flughafen, sowie Andreas Schaumeier, der Chef der PI Flughafen.

Betrugsmaschen

„Diese Delikte sind besonders perfide, weil hier die Hilflosigkeit der Menschen ausgenutzt wird“, sagte Staatsminister Florian Herrmann zum sogenannten Enkeltrick. Der dringende Appell des KPI-Leiters dazu: „Ein gesundes Misstrauen ist der beste Schutz.“ Die Geschichten, die die Betrügerinnen und Betrüger den Geschädigten auftischten, würden immer abenteuerlicher: Neben den angeblichen Enkelkindern oder Kindern, die anrufen und sehr schnell sehr viel Geld brauchten, weil sie „in große Not“ geraten seien, gebe es neben dem Anruf des vermeintlichen Polizisten zwischenzeitlich sogar die Geschichte des Pfarrers am anderen Ende der Leitung, der schnell Geld benötige. Was in der Runde auch zum Thema wurde: Die Geschädigten seien keinesfalls immer Senioren, „sondern im Schnitt zwischen 50 und 80 Jahre alt“, sagte Weber. Und freilich sei nicht nur die Kriminalpolizei mit diesen Fällen betraut, sondern alle Inspektionen, die für die Opfer erste Anlaufstelle seien.

Klimakleber

Der Flughafen war bislang zwei Mal Ziel von Aktionen sogenannter Klimaaktivisten. „Bis zu den Landebahnen, um sich dort festzukleben, sind sie dabei nicht vorgedrungen“, sagte Andreas Schaumeier. Die Polizei konnte dafür sorgen, dass es nur „geringstmögliche Beeinträchtigungen“ gab. Einer der Klimakleber habe jedoch einen derart potenten Klebstoff verwendet, „dass wir ihn rausfräsen mussten“.

Die KPI und die anderen Inspektionen bereiten sich laut Weber aktuell für die IAA vor, die Anfang September in München über die Bühne geht und in deren Rahmen Klimaaktivisten bereits Aktionen auf Autobahnen etc. angekündigt haben. Laut Herrmann sei das bedauerlich, weil es sich um keine Internationale Auto-Ausstellung im klassischen Sinne handele, sondern in diesem Jahr E-Mobilität und neue Mobilität im Vordergrund stünden. Auch die Hubschrauberstaffel sei während der IAA in Alarmbereitschaft, wie Franz Muschick sagte. „Wenn die Aktivisten über Stunden mehrere Autobahnen lahmlegen, ist mit einem großen Verkehrschaos zu rechnen.“

Sicherheitslage

„Die Sicherheitslage im Landkreis Freising ist gut.“ Und Thomas Weber hatte freilich auch Zahlen zu dieser guten Nachricht parat: Die Deliktbelastung auf 100 000 Einwohner belaufe sich auf 3398 – das sei weniger als im oberbayerischen Durchschnitt und auch weniger als im Bundesdurchschnitt. Zur besseren Einordnung: Frankfurt habe eine Deliktbelastung von rund 14 000, Berlin um die 13 0000.

Asylunterkünfte

Im Bereich der Asylunterkünfte gebe es im Landkreis Freising keine Auffälligkeiten, darüber waren die Anwesenden sich einig. Und Florian Herrmann ergänzte: „Die Thematik ist im Landkreis Freising ruhiger als anderswo.“ Beispiel aus Hallbergmoos: In der großen Unterkunft im MABP, in der bis zu 250 Asylsuchende Platz haben, sei die Polizei seit Juni lediglich fünf Mal wegen kleinerer Delikte ausgerückt – „Straftaten waren nie dabei“, sagte Dieter Lerchl.

Zwei Stunden tauschten die Anwesenden sich über aktuelle Themen bei einer deftigen bayerischen Brotzeit aus, verurteilten die steigende Zahl an Gewaltdelikten gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, erklärten, dass Hass im Netz lange kein Kavaliersdelikt mehr sei und waren sich am Ende einig, dass die Polizei grundsätzlich gut aufgestellt sei, aber jede Dienststelle trotzdem noch ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen vertragen könnte. Zumal, wie Moosburgs PI-Chef Bidinger sagte, „die Coronajahre, zumindest was den Kriminalitätsbereich angeht, entspannte Jahre waren.“ Doch die gehören der Vergangenheit an.