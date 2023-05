Freisinger Campus-Bündnis für sichere Lebensmittel - Fokus liegt auf Afrika

Studieren und Forschen für mehr Wertschöpfung in der Lebensmittelproduktion im globalen Süden, das ist der Zweck der Kooperation.

Das Fraunhofer IVV und die HSWT vertiefen ihre Kooperation

Das Fraunhofer IVV und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) vertiefen ihre Kooperation – der Fokus liegt dabei auf Afrika.

Freising – Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) vertiefen ihre langjährige Partnerschaft auf dem Gebiet der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Beide Einrichtungen unterzeichneten ein sogenannte Memorandum of Understanding – eine Grundsatzvereinbarung.

Künftig sollen Synergien noch besser genutzt und der Standort Freising gestärkt werden. Schwerpunkte bilden insbesondere die Themen Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit, sowie nachhaltige Landwirtschaft. Im Mittelpunkt der sogenannten „African-Bavarian Food Initiative“ steht zudem die Zusammenarbeit mit afrikanischen Institutionen, die in gemeinsamen Projektaktivitäten münden soll.

Schwerpunkt liegt im globalen Süden

„Mit dem Ausbau unserer Kooperation wollen wir unsere langjährige Zusammenarbeit, die wir in der Praxis bereits in zahlreichen Bereichen intensiv leben, weiter ausbauen“, sagt Prof. Dr. Andrea Büttner, geschäftsführende Institutsleiterin des Fraunhofer IVV. HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet ergänzt: „Unser Ziel ist es, nachhaltige Strukturen aufzubauen, neue Projekte und Partnerschaften zu initiieren, Ideen und Konzepte zu entwickeln, die wir in unseren bestehenden Netzwerken gemeinsam voranbringen.“

Wie Prof. Dr. Carsten Lorz, Vizepräsident für Internationales und Diversity, erklärt, soll der Fokus auf dem globalen Süden liegen, der vor besonders zahlreichen Herausforderungen wie der Sicherung der Nahrungsversorgung steht. „Mit unserer gebündelten Expertise aus den Bereichen der Lebensmitteltechnologie, Agribusiness und Wertschöpfungsketten wollen wir hier einen nachhaltigen Beitrag leisten.“ Die Zusammenarbeit gerade zwischen Bayern und Afrika für die gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln soll ebenfalls gestärkt werden.

Wertschöpfung im afrikanischen Raum stärken

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, sowohl die heimische wie auch die Wertschöpfung im afrikanischen Raum zu stärken und den internationalen Austausch im Bereich der angewandten Forschung und Ausbildung zu befördern. Zur Zusammenarbeit sind Betriebe aller Unternehmensgrößen eingeladen, vom Kleinbetrieb über das klein- und mittelständische Unternehmen bis hin zum Großbetrieb.

Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen versteht sich zudem als ein Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Mit den Themenfeldern Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit, Circular Economy sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme und nachhaltige Landwirtschaft werden die SDGs „Kein Hunger“, „Gesundheit und Wohlergehen“, „Nachhaltiger Konsum und Produktion“, „Hochwertige Bildung“, „Keine Armut“, „Geschlechter Gleichheit“ sowie „Maßnahmen zum Klimaschutz“ und „Leben an Land“ adressiert.

