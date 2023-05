Musikalisches Glanzstück: Freisinger Domorchester präsentierte sich in Bestform

In glänzender Spiellaune präsentierte sich das Domorchester Freising am Sonntag. Immer wieder gab es spontanen Zwischenapplaus. © Lehmann

In Bestform präsentierte sich das Freisinger Domorchester am Sonntag. Unterstützt von zwei Hochkarätern legt das Ensemble einen glänzenden Auftritt hin.

Freising – Josef Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart: Beide Komponisten wurden am vergangenen Sonntag beim Orchesterkonzert im Dom berührend gewürdigt. Wie ungewöhnlich das Konzert zum Muttertag war, wurde durch spontanen Zwischenapplaus bewiesen – etwas, was eigentlich so gut wie nie bei Domkonzerten vorkommt. Eine weitere Besonderheit: Der neue Freisinger Weihbischof Wolfgang Bischof besuchte zum ersten Mal ein Domkonzert. Begleitet wurde er dabei vom ehemaligen Weihbischof und jetzigen Ruheständler Bernhard Haßlberger.

Dommusikdirektor mit wunderbarem Gespür

Die Vorfreude bei den Zuschauern war spürbar groß, denn mit dem Trompeter Manfred Bockschweiger und der Sopranistin Beate Kiechle hatten sich zwei Hochkaräter für das Konzert angekündigt. Es war also kein Wunder, dass das Orchesterkonzert relativ zügig ausverkauft gewesen war, zudem die Werkauswahl von Matthias Egger erneut eines bewies: Der Dommusikdirektor hat ein wunderbares Gespür für die richtige Musik zur rechten Zeit, weshalb seine Konzertreihen nicht umsonst als musikalische Glanzstücke weit über die Landkreisgrenzen hinaus gelten.

Ein perfekter Dialog mit dem Orchester gelang dem Trompeter Manfred Bockschweiger bei der Aufführung des Haydn-Konzerts. © Lehmann

Und das zeigte sich auch am Sonntag: Allein die Eröffnung mit Haydns „Konzert für Trompete und Orchester“ über drei Sätze wäre schon den Besuch des Konzerts wert gewesen. Bockschweiger gelang im perfekten Dialog mit dem Orchester die Formulierung einer Traumwelt voller Lichtfugen – geradeso, als würde sich der Himmel öffnen.

Deutlich anspruchsvoller, jedenfalls im Zeitvolumen, war dann Mozarts Motette „Venti, fulgura“, überleitend in seine Sinfonie N.39. Das Interessante: Die Motette kann nicht gänzlich sicher Mozart zugeschrieben werden, wenngleich es als Jugendwerk durchaus naheliegt. Was auf jeden Fall aber sicher ist: Es ist ein wunderbares Werk, dramatisch und doch fragil, beschreibend die Naturgewalten und die Annäherung zu Gott.

Mit Mozart auf musikalischer Reise

Auch hier muss eines attestiert werden: Das Domorchester Freising zeigte sich erneut in Bestform und glänzender Spiellaune. Es füllte Kirche und zugleich die Herzen scheinbar mühelos mit Mozarts musikalischen Reisen.

Die Leistungen der Sopranistin Beaste Kiechle: schlicht und einfach umwerfend. Ihr gelang eine facettenreiche Bemalung der Werke, ganz zart und doch enorm wuchtig im Nachhall. Eine Stimme, die das Maikonzert zusammen mit Bockschweigers Trompetenspiel einmalig machte. Das Finale: grandios und punktgenau. Der Schlussapplaus: ein langes symbolisches Emporheben aller Künstler und ganz viele glückliche Gesichter.



Richard Lorenz

