Freisinger Ehrenamtsmarkt zeigt soziales Engagement und seine interessanten Facetten

Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten dafür macht sich „Balu und Du“ stark mit (v. l.) Tina Sommer, Anna Fröhlich, Bernadette Pianka, Johanna Sticksel und Marita Hanold. Beim Freisinger Ehrenamtsmarkt verteilten sie ein Pixi-Buch mit dem Titel „Paul und das Ehrenamt“ an die Kleinen. © Michalek

Ohne Ehrenamt würde vieles in Freising nicht möglich sein. Am Samstag konnten sich Interessierte in der Innenstadt über zahlreiche Ehrenamts-Möglichkeiten informieren.

Freising - Trotz herbstlichem Wetter fanden erfreulicherweise viele Freisinger den Weg zu den zahlreichen Info-Ständen anlässlich des Freisinger Ehrenamtsmarkts.

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen startet aktuell auch in der Domstadt die Aktionswoche Ehrenamt wieder voll durch – mit diversen Aktionen, aber eben auch mit jenem sogenannten Ehrenamtsmarkt am Marienplatz und in der Unteren Hauptstraße. Interessant war das freilich vor allem für alle Freisinger, die sich eigentlich gerne engagieren möchten, aber noch nicht genau wissen, wo genau.

Eines ist jedoch völlig klar: gesucht werden helfende Hände grundsätzlich überall – beispielsweise bei dem Senioren-Netzwerk „Frieda & Ben“, die deshalb auch gleich eine Jahresmitgliedschaft via Glücksrad-Treffer verlosten. Oder wer hat Lust auf Mitarbeit beim Café Übrig? Wer bis dato die Lebensmittelretter nicht kannte, lernte sie am Samstag sozusagen durch den Magen kennen, denn bei ihrem Stand gab es köstliche Aufstriche und Salate, produziert aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen worden wären.

Das Café Übrig-Team wartete dann auch gleich mit glänzenden News auf, denn der innovative Imbiss will sich bald vergrößern und sucht dafür noch Spenden via Crowdfunding. Gebäck und Kuchen gab es auch beim Helferkreis Freising, die sich mit ganz viel Herzblut um Geflüchtete aus der Ukraine kümmert - mit beispielsweise Dolmetscher- oder Freizeitangeboten.

Einen unglaublichen Run auf ihren Infostand erlebt seit geraumer Zeit vor allem aber die Agenda 21-Gruppe Energie und Klimaschutz, die auch am Samstag über alle möglichen Photovoltaikanlagen, beispielsweise für den Balkon, aufklärten und bei denen schon die Zubehörteile, vor allem Wechselrichter, aufgrund der hohen Nachfrage ausgehen.

Überraschende Neuigkeiten präsentierten aber auch die Malteser Freising, denn noch dieses Jahr wird der Hilfsdienst ein ganz besonderes Angebot für Senioren anbieten können – nämlich einen Besuchsdienst mit Hund. „Damit wollen wir die Menschen aus ihrer Einsamkeit holen“, so die kommissarische Kreisbeauftragte Christine Gräfin von La Rosée. Vom Dackel bis zum Labrador sei alles dabei, die sechs ausgewählten Hunde durchlaufen aktuell noch ein besonderes Training. Die ehrenamtliche Person komme dann laut La Rosée mit dem Hund zu Besuch zu älteren Menschen, die zwar die Vierbeiner lieben, sich aber keinen mehr selbst halten können.

Einen Besuchsdienst mit Hund möchte der Malteser Hilfsdienst für Senioren anbieten. Darauf machte Christine Gräfin von La Rosee beim Ehrenamtsmarkt aufmerksam. © Michalek

Um fundamentale Bedürfnisse ging es auch bei der Freisinger Hospizgruppe, die Passanten aufforderte, ihre letzten Wünsche vor dem Tod auf einem Plakat zu hinterlassen – auch um sich damit mit dem Leben auseinanderzusetzen. „Wir wollen einfach dieses Tabu Tod auflösen – Gott sei Dank wird das Interesse immer größer“, so die Hospizbegleiterin Christiane Zieschank. Auch immer stärker in den Fokus rücke das Thema Nachhaltigkeit, wie die Sprecherin des Fairen Forums,

Monika Hobmair, auf Nachfrage erklärte. Da sich die diesjährige faire Woche um das Thema Textilindustrie dreht, hat das Faire Forum neben ihrem Infostand einen riesigen Wäscheberg mit einem angehefteten Fragenkatalog bezüglich eigener Verantwortung in punkto Klamottenkauf aufgeschüttet.

Für die ganz Kleinen gab es am Tisch des Treffpunkts Ehrenamt dann auch noch ein besonderes Geschenk von Johanna Sticksel – nämlich das Pixi-Buch mit dem Titel „Paul und das Ehrenamt“.

Richard Lorenz

