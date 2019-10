Die Freisinger Eiszeit hat begonnen: Weihenstephan Arena öffnet ihre Pforten

In der Domstadt herrscht nun Eiszeit und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Am Wochenende öffnete die Weihenstephan Arena ihre Pforten und eröffnet die Schlittschuh-Saison.

Freising – In der Domstadt herrscht nun Eiszeit und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Am Wochenende öffnete die Weihenstephan Arena wieder ihre Pforten. Damit beginnt die öffentliche Schlittschuh-Saison 2019/ 2020. Zum Auftakt gab es am Sonntag gleich den vom Jugendstadtrat angeregten Schlägerlauf, den die Eishockey-Experten des SE Freising betreuten.

Die Wintermonate über haben Interessierte jeden ersten Sonntag im Monat Gelegenheit, sich an Puck und Schläger zu versuchen. Dafür besteht übrigens Helmpflicht und Schutzkleidung wird empfohlen. Die Eintrittspreise bleiben mit vier Euro für Erwachsene pro Laufzeit und zwei Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre die gleichen wie im Vorjahr. Es gibt zudem Zehner- und Familienkarten. Auch die Laufzeiten für die Öffentlichkeit bleiben unverändert: Täglich kann man von 15.15 bis 17 Uhr über das Eis gleiten. Zusätzlich gelten folgende Öffnungszeiten: montags von 10.15 bis 22 Uhr, freitags von 17.30 bis 19.15 Uhr, samstags von 20.20 bis 23 Uhr und sonntags von 13 bis 14.45 Uhr. Die verlängerte Laufzeit am Samstagabend kostet den normalen Eintritt.

Für Anfänger ist der Mittwochnachmittag reserviert

Wer sich erstmals aufs Eis wagt, für den ist der Mittwochnachmittag reserviert. Da wird die Eisfläche geteilt: Eine Sektion ist dem Eiskunstlaufverein vorbehalten, eine zweite den Anfängern. Infos zu Terminen, Öffnungszeiten und Veranstaltungen gibt es unter eishalle.freising.de. Den direkten Draht zur Arena hat man unter Tel. (0 81 61) 5 44 71 11.