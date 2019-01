Freisinger „Elternhaus“ hilft traumatisierten Flüchtlingskindern – nun braucht es selbst Hilfe

Das „Elternhaus – unser Treffpunkt für Familien“ ist ein wichtiger Akteur in der Unterstützung von neu zugewanderten Familien im Kreis Freising. Nun braucht die Einrichtung selbst dringend Hilfe.

Freising–Bereits seit einem Jahr ist das „Elternhaus – unser Treffpunkt für Familien“ ein wichtiger Akteur in der Familienbildung und in der Unterstützung von neu zugewanderten Familien im Landkreis Freising. Doch das Projekt des Zentrums der Familie (Kreisbildungswerk) benötigt selbst dringend Hilfe.

Die Elternbegleiterinnen dort arbeiten zwar mit zahlreichen Einrichtungen und Institutionen zusammen und können so die Familien bedarfsgerecht unterstützen. Auch die Frühförderung stellt einen wichtigen Partner dar. Dort werden Kinder so gefördert, dass sie sich besser entwickeln und Defizite ausgleichen können. Doch leider ist es für eine Gruppe von Menschen kaum möglich, dort Hilfe zu erhalten: Flüchtlingsfamilien mit noch ungeklärtem Aufenthaltsstatus. „Dabei würden gerade diese Kinder, die oft eine traumatische Vergangenheit haben, diese Hilfe dringend benötigen, um sich zu gesunden Erwachsenen entwickeln zu können“, berichtet die Projektkoordinatorin und Elternbegleiterin Veronika Unterreithmeier.

„Startbedingungen für Kinder können sehr unterschiedlich sein“

„Die Startbedingungen für Kinder können sehr unterschiedlich sein. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, und einige Kinder sind gleich von mehreren ungünstigen Umständen betroffen. Da geht es um Familien mit keinem Einkommen. Es geht um Alleinerziehende. Es geht um Unsicherheit, Warten und Perspektivlosigkeit. Es geht um traumatische Erlebnisse der Mutter und meist auch der Kinder selbst. Es geht um das Gefühl des Fremdseins und des Ausgeschlossenwerdens. Es geht um Herausforderungen in der Verständigung und Kulturunterschiede. Es geht darum, dass das, was man als ,normal’ erfahren hat, plötzlich nicht mehr gilt. Es geht um Ansprüche, denen man nicht genügen kann und um fehlende Kraft, den Alltag gut zu meistern. Es geht um Kinder aus geflüchteten Familien, deren Bleibeperspektive nicht geklärt ist. Es geht um Schwierigkeiten bei der Förderung einer altersgemäßen Entwicklung.“

Außerdem gibt es all jene Mütter, die das Beste für ihre Kinder erhoffen. Alle jene, die Tag für Tag ihre Kräfte bündeln, um den Ansprüchen des Alltags und den Erwartungen des Umfelds zu genügen. All jene, die den großen Wert von Bildung und frühkindlicher Förderung erkennen und dabei Unterstützung benötigen. All jene, die es wagen, um Hilfe zu fragen, und bereit sind, alle Hürden zu nehmen, die nötig sind, um ihren Kindern bestmöglich zu helfen.

Nathaly ist eine solche Mutter. Sie kommt aus Nigeria und lebt seit 2015 in Freising. Ihren Sohn Alexis zieht sie alleine groß, ohne einen Partner oder Unterstützung durch die Familie. Seit es das Elternhaus gibt, kommt sie regelmäßig zu den Offenen Treffs und bringt sich bei Veranstaltungen ein. Nathaly interessiert sich sehr für Erziehungstipps und versucht alles, um Alexis bestmöglich zu unterstützen. Aber alleine schafft sie es nicht, die Familie benötigt Hilfe. Bei Alexis wurde ein Förderbedarf diagnostiziert, er braucht eine Therapie bei einer Frühförderstelle.

Das Leben passiert, während sie auf eine Antwort warten

Im Freisinger Landkreis gibt es einige Familien, deren Aufenthaltsstatus seit Jahren ungeklärt ist, die keinen Zugang zu Integrationskursen bekommen und denen es verboten ist, zu arbeiten. Ihre Kinder wachsen in Deutschland auf, sie gehen hier in den Kindergarten, besuchen die Schule und knüpfen Freundschaften. Das Leben passiert, während sie auf die Antwort warten, ob sie bleiben dürfen oder in ein Land zurückmüssen, das weder ihnen noch ihren Kindern das bietet, was das Leben lebenswert macht.

In vielen Fällen wachsen die Kinder in komplexen und belastenden Verhältnissen auf. Für eine altersgerechte Entwicklung bräuchten sie Unterstützung. Den Kindern kann professionell auf spielerische Art geholfen werden, Fortschritte zu machen und Defizite aufzuholen. Je früher mit einer solchen Therapie begonnen werde, desto leichter falle es den Kindern, das Gelernte umzusetzen und desto effizienter sei sie, sagt Projektkoordinatorin Unterreithmeier. „Es handelt sich hier nicht um Kosten, es handelt sich um eine Investition für die Zukunft“.

Leider gebe es für nicht anerkannte Asylbewerber kaum eine Möglichkeit, eine fachgerechte Therapie zu finanzieren. Die Anträge seien aufwendig, berichtet Unterreithmeier, die Bearbeitung dauere lange und es gebe meist keine Chance auf Bewilligung der Extraleistung.

Es gibt daher keine andere Möglichkeit als eine Finanzierung durch Spenden: „Wir bitten Sie, uns zu helfen, diesen Kindern die nötige Frühförderung zukommen zu lassen, sodass sie schließlich ein möglichst normales Leben führen können.“ hob

Spendenkonto

Spenden für das Elternhaus gehen das Katholische Kreisbildungswerk Freising, Sparkasse Freising, DE23 700510030000000026.