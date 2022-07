Sekundenschlaf führt zu Unfall: Freisinger kracht gegen Straßenschild - und hat einen fleißigen Schutzengel

Von: Wolfgang Schnetz

Nach einem Sekundenschlaf erwachte ein Freisinger erst nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen. © Imago/ Future Image

Ein Autofahrer fiel am Sonntag in seinem Mazda auf der Obervellacher Straße in einen Sekundenschlaf. Der Pkw krachte gegen ein Verkehrszeichen.

Freising - Ein 57-jähriger Freisinger war am Sonntag gegen 14.20 Uhr laut Polizei Freising mit seinem Mazda auf der Obervellacher Straße unterwegs.

Nach einem Sekundenschlaf erwachte er erst nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen auf dem linken Gehweg seiner Fahrtrichtung. Im Polizeibericht heißt es: „Der glückliche Umstand, dass er beim Überfahren der Gegenfahrbahn keinen Gegenverkehr hatte und sich kein Fußgänger auf dem Gehweg befand, sorgte für einen glimpflichen Ausgang.“

Es entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Gegen den Fahrer wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

