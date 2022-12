Der Fahrplanwechsel im Landkreis Freising: Neue Buslinie und bessere Takte

Von: Wolfgang Schnetz

Über die Neuerungen, die der aktuelle Fahrplanwechsel mit sich bringt, informieren der Verkehrsclub (VCD) und die Stadtwerke Freising. © Symbolbild: Archiv

Der VCD und die Stadtwerke Freising informieren zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag. Es gibt einige wesentliche Neuerungen.

Landkreis – Vor dem Fahrplanwechsel der MVV- und Stadtbuslinien sowie bei der S-Bahn am Sonntag informieren jetzt die Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die Stadtwerke über die wichtigsten Veränderungen.

Landkreis-Linien

Der VCD-Kreisvorsitzende Alfred Schreiber weist in einem Überblick auf die Verbesserungen im Landkreis- und S-Bahn-Verkehr hin: Mit der neuen MVV-Buslinie 688 Zolling-Anglberg-Gerlhausen-Haag/Amper-Langenbach-Oberhummel-Niederhummel-Thonstetten-Moosburg besteht erstmals ein ÖPNV-Anschluss auch für das Gewerbegebiet Langenbach, für Oberhummel und Niederhummel. Dafür entfällt das bisherige Ruftaxi 6800.

Die Linie 601 Freising-Wippenhausen/Haindlfing-Kirchdorf/Amper-Paunzhausen wird „deutlich ausgebaut, auch am Samstag“, so Schreiber: „So gibt es künftig mehr Fahrten als bisher und die Anbindung für Wippenhausen und Burghausen wird damit verbessert.“

Erst seit einem Jahr gibt es die Express-Buslinie X660 Garching-Freising-Weihenstephan. Diese Linie „wird so gut angenommen, dass jetzt zusätzlich samstags ein Stundentakt zwischen Garching (U6) und dem Freisinger Bahnhof eingerichtet wird“.

Der VCD-Chef abschließend: „Die bisherigen Taktlücken bei der S 1 nach Freising werden endlich beseitigt. Diese Forderung hatte der VCD seit Jahren erhoben. Die Kritik war immer wieder, dass die S 1 zwar zum Flughafen alle 20 Minuten fährt, aber nicht bis Freising. Nunmehr gibt es ab Fahrplanwechsel montags bis freitags auch bis Freising einen durchgängigen 20-Minuten-Takt, von 5 Uhr bis 23 Uhr.“

Stadt Freising

Sonja Ziesak von den Freisinger Stadtwerken erläutert die Neuerungen im Stadtbus-Verkehr: „Zum Fahrplanwechsel werden vier neue Haltestellenstandorte in Betrieb genommen. Im Gewerbegebiet Clemensänger, Nähe Schnellrestaurant/Baumarkt, wird beidseitig die gleichnamige Haltestelle Clemensänger von der Buslinie 634 (Attaching) bedient. Die Buslinien 622 und 641 bedienen künftig in beiden Richtungen die Haltestellen Sonnenstraße und Kölblstraße auf den Fahrten vom Bahnhof nach Lerchenfeld und auf dem Rückweg zum Bahnhof.

Die Buslinie 620 erhält sonntags einen einheitlichen Stundentakt. Die Abfahrten ab Bahnhof sind stündlich von 8.17 Uhr bis 22.17 Uhr.

Alle Ruftaxi-Linien halten bei Bedarf am Bahnhof, in der Unteren Hauptstraße und am Klinikum Süd. Die Ruftaxilinie 6002 nach Sünzhausen integriert drei zusätzliche Nachbargemeinden in den Fahrplan, nämlich die Orte Gremertshausen, Giesenbach und Sickenhausen.

Die Ruftaxilinie 6003 beginnt künftig erst um 7.15 Uhr in Achering, Eggertshofen oder Dürneck. Der Ortsteil Pulling wird um 7.10 Uhr nicht mehr bedient.“

Zudem geben die Stadtwerke sowie die Schulämter der Stadt und des Landkreises Freising für die Schülerinnen und Schüler aus Pulling eine Empfehlung für den Schulweg ab: Mit der S-Bahn ab Pulling um 7.20 Uhr (auch 7 Uhr) zum Bahnhof nach Freising, dann weiter mit den Stadt- oder Regionalbussen zu den Schulen. Nach dem Unterrichtsende steht ebenfalls die S-Bahn im 20-Minuten-Takt von Freising nach Pulling zur Verfügung. ft

Gut zu wissen

Ab sofort sind die neuen Stadtbusfahrpläne unter www.freisinger-stadtwerke.de veröffentlicht.

Die neuen Fahrplanhefte sind ab Montag, 12. Dezember, an folgenden Stellen erhältlich: Kundeninfo der Stadtwerke, Touristinfo, DB Station am Bahnhof, Landratsamt und in allen Stadtbussen.