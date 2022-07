Literarische Reise in die Vergangenheit: Freisinger Feuerwehrschläuche für Amerika

Von: Andreas Beschorner

Der Freisinger Hans Lorenzer legt sein neues Werk vor: Es ist ein spannender Streifzug durch die Firmengeschichte der Domstadt - mit Überraschungen.

Diese frühe Luftaufnahme zeigt die Tuchfabrik Feller von oben. Auf ihrem Umgriff befindet sich heute der Neubauteil des Landratsamts Freising. © Sammlung Lorenzer

Freising – Kennen Sie die Brasiltabak-Fabrik an der Luckengasse? Wussten Sie, dass die Seilerei von Georg Bigerl Feuerwehrschläuche bis nach Amerika lieferte? Und ist Ihnen die Holzschuhfabrikation von Lorenz Port an der Landshuter Straße ein Begriff? Wenn nicht, hilft das neueste Werk von Hans Lorenzer, das sich den „Freisinger Fabriken“ aus längst vergangener Zeit widmet. Und wenn Sie schon alles kennen, dann hilft das Buch auch. Sage und schreibe sechs Jahre lang hat Lorenzer an dem dritten Buch dieser Art gearbeitet – nach „Freisinger Geschäfte“ und „Freising und seine Moosacharme“.

Die Themenfindung

Auf das Thema gestoßen ist Lorenzer, so erzählt er, als es beim Tag des offenen Denkmals eine Führung durch die Fabrikstraße gab, an der er aber leider nicht teilnehmen konnte. Aber das Thema Freisinger Fabriken hat ihn interessiert, Lorenzer hat seine Forschungen aufgenommen – „ein mühsames Unterfangen“, wie er sagt.

Zwar habe er selbst – Jahrgang 1946 – schon noch manches gewusst, vor allem, weil er für die Spedition Weber in den Schulferien als Stückgutfahrer unterwegs war. Aber viele Zeitzeugen für weiter zurückliegende Epochen gebe es nicht mehr, manche wüssten auch nicht mehr viel, oft habe sich die nächste Generation auch gar nicht dafür interessiert, was die Eltern eigentlich so machten.

Das neueste Werk von Hans Lorenzer gibt es in den Freisinger Buchhandlungen zu kaufen. © Repro: Lehmann

Die Recherche

Das Durchforsten von Zeitungsanzeigen und Presseartikeln, von Verzeichnissen und Telefonbüchern – all das war dann eben langwierig und zeitaufwändig. Am Ende steht nun ein 119 Seiten dickes Buch, das (so die nackten Zahlen) 190 Jahre Fabriks-, Fabrikations- und Werkgeschichte in Freising aufarbeitet und 67 Betriebe vorstellt. Ziegeleien gibt es freilich seit dem 13. Jahrhundert, Sägewerke seit dem 14. Jahrhundert in Freising.

Viel Erstaunliches

Doch Lorenzer, der seit 2006 pensionierter Lehrer ist, ist nicht nur auf Fakten gestoßen, sondern auch auf viele erstaunliche Dinge und Begebenheiten, die er vor dem Vergessen bewahrt hat: Da sind zum Beispiel all die Firmen, die schon lange vor der Globalisierung ihre Produkte „made in Freising“ bis in die USA exportiert haben – nicht nur Bigerl seine Schläuche, sondern auch Handschuhe von der Firma Taubert. Und auch Trockengemüse wurde über den großen Teich gebracht.

Ein kurzes Gastspiel

Dann ist da noch beispielsweise Willy Schlieker, der wie Neckermann und Schickedanz ein Wirtschaftswunderkind und Unternehmer war, der besonders im Stahlbereich und im Norden Deutschlands erfolgreich war. Doch 1962 baute der Unternehmer im Stadtteil Lerchenfeld an der Kepserstraße 33 ein Elektronik-Werk, in dem die Elektronik für den damals brandneuen Starfighter Lockheed F-104 gefertigt wurde. Freilich: Das Gastspiel des Unternehmers in der Domstadt war kurz – nach einem Jahr ging er pleite. Doch HAWE und Texas Instruments sind würdige Nachfolger.

Ein hilfreiches Werk

Und so findet man in dem Buch von Lorenzer, das er selbst binden lässt und das es in den Freisinger Buchhandlungen zu kaufen gibt (Preis: 20 Euro), viele interessante Geschichten, aufschlussreiche Ereignisse, dazu jede Menge historischer Fotos und Fakten, Fakten, Fakten von A wie Alufabrik bis Z wie Ziegelwerk. Ein in jeder Hinsicht eben hilfreiches Werk – für die, die sich auskennen und schon vieles wissen, und für die, denen die Freisinger Fabrikgeschichte noch nicht so vertraut ist.