Freisinger Forstbetriebsleiter: Holz ist besser für den Geldbeutel und die Umwelt

Von: Magdalena Höcherl

Beliebter Brennstoff: Das Brennholz aus dem Freisinger Forst ist zur Zeit gefragter denn je. © Lehmann

Gas und Öl sind teuer wie nie: In Freising haben die hohen Energiepreise einen Run auf Holz ausgelöst, sagt Alfred Fuchs, Leiter des Freisinger Forstbetriebs.

Freising – Immer samstags findet auf dem alten Schießplatz in Freising der Brennholzverkauf des Freisinger Forstbetriebs statt. Seit ein paar Wochen ist der Ansturm enorm. Zu den Stammkunden hätten sich jüngst viele neue Gesichter gesellt. „Da die Kosten für Öl und Gas wahnsinnig explodiert sind, ist Brennholz momentan ziemlich begehrt“, sagt Forstbetriebsleiter Alfred Fuchs. „Wir als große Waldbesitzer möchten da natürlich so viel wie möglich unterstützen – im Rahmen unserer Möglichkeiten.“

Preise stark angezogen

Dabei schlagen sich die gestiegenen Energiepreise auch auf sämtliche Holzprodukte nieder: „Wir brauchen auch Treibstoff, um Bäume umzusägen“, erklärt Fuchs. Daher hätten die Preise in dieser Branche stark angezogen. „Wir haben aber versucht, das für unsere Kunden sehr moderat zu gestalten: Wir geben nur eine leichte Kostensteigerung weiter. Momentan sind das zirka 15 Prozent.“

Dass offenbar zunehmend mehr Menschen beim Heizen auf Holz setzen, schätzt Fuchs als sinnvoll ein – aufgrund des Substitutionseffekts. „Holz wächst, indem es der Luft CO2 entzieht. Der Baum bindet das CO2 und baut so Holzmasse auf“, erklärt Fuchs. „Wenn ich den Baum zu einem späteren Zeitpunkt umsäge und verheize, setze ich nicht mehr CO2 frei, als der Baum vorher gebunden hat. Per se ist dieses Prozedere also CO2-neutral.“ Natürlich dürfe man bei dieser Rechnung den Treibstoff für die Motorsäge sowie Transport und Verarbeitung nicht völlig außer acht lassen. Das falle im Verhältnis jedoch kaum ins Gewicht.

Vorher noch nutzen - richtig wirtschaften

„Eins muss man allerdings bedenken: Es ist sinnvoller, das Holz, das über viele Jahre gewachsen ist, nicht sofort in den Ofen zu stecken, sondern es vorher noch zu nutzen – etwa als Balken oder Bretter“, sagt Fuchs. Das heißt, auch als Baustoff eigne sich Holz besser als Beton oder Zement, die erst in energieaufwendigen Verfahren hergestellt werden müssen. „Dieser Substitutionseffekt wiegt sehr schwer und spricht definitiv für die Verwendung von Holz“, betont der Leiter des Forstbetriebs.

Auch im Wald richtig zu wirtschaften, sei nicht zuletzt notwendig. „In der öffentlichen Diskussion gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, dass es besser wäre, die Bäume einfach wachsen zu lassen und nicht einzugreifen“, sagt Fuchs. Das sei jedoch nicht zielführend: „Bäume wachsen nicht in den Himmel. Sie sind irgendwann ausgewachsen und der CO2-Bindungseffekt ist beendet.“ Daher müsse man Wälder durchforsten: „Indem wir gebundenes CO2 in Form von Bäumen aus dem Wald nehmen, schaffen wir Lücken, damit neues CO2 gebunden werden kann.“ Zudem komme so mehr Licht in den Wald, was die Produktion der Biomasse anrege.

Vorteil der Substitution

„Rechnet man alles zusammen, bedeutet das: Wälder stehen zu lassen, hat einen Vorteil. Wälder sinnvoll zu nutzen, hat aber noch den zusätzlichen Vorteil der Substitution“, sagt Fuchs. „Ein Naturwald, der ewig wachsen darf, substituiert keinen Beton und kein Eisen. Ob wir uns das leisten können, wird schon und sich auch noch lange öffentlich diskutiert. Dabei muss das eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung sein.“

Wie überall komme es letztlich auf die richtige Balance an – zwischen Naturschutz und Naturnutzung.

